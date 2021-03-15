https://uz.sputniknews.ru/20210315/uzbekistan-poka-ne-schitaet-problemnoy-vaktsinu-astrazeneca--v-es-ne-soglasny-17761872.html
Узбекистан пока не считает "проблемной" вакцину AstraZeneca — в ЕС не согласны
Узбекистан пока не считает "проблемной" вакцину AstraZeneca — в ЕС не согласны
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пока не видят проблем с вакциной AstraZeneca, массовые прививки этим препаратом могут начаться в конце марта. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T16:52+0500
2021-03-15T16:52+0500
2021-03-15T16:56+0500
вакцина astrazeneca
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация
вакцина
здоровье
поставки
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пока не видят проблем с вакциной AstraZeneca, массовые прививки этим препаратом могут начаться в конце марта.Об этом РИА Новости заявил замглавы Службы санэпидемиблагополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Ботыр Курбанов.Ему задали вопрос о том, вызывает ли у республики опасение британско-шведский препарат, от которого продолжает массово отказываться Европа.По его словам, Узбекистан тесно сотрудничает с ВОЗ и изучает эффективность вакцин от COVID-19, одобренных для применения данной организацией. "За все это время не подтвердился ни один факт погибшего после вакцинных осложнений", — отметил замглавы СЭС.Курбанов считает, что вакцинация препаратом AstraZeneca в Узбекистане может начаться до конца марта. Первую партию вакцины (660 тысяч доз) там ждут уже послезавтра — 17 марта.К слову, в Европе отношение к препарату AstraZeneca совсем иное. Страны Евросоюза начали массово отказываться от вакцины из-за неоднозначных последствий после прививки.Так, у ряда пациентов начинал развиваться тромбоз, были зафиксированы даже летальные случаи.При этом сама компания AstraZeneca утверждала, что ее вакцина абсолютно безопасна. Правда, позднее все же снизила поставки препарата в страны ЕС.Пока использование препарата уже приостановили в Австрии, Дании, Норвегии, Болгарии, Румынии, Польше, Исландии, Эстонии, Литве, Латвии, Люксембурге и на Кипре. Часть партии запретили и в Италии. Сегодня к этому списку присоединились и Нидерланды — власти страны решили подождать до 28 марта заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Собственное расследование начали также в ВОЗ. Итоги будут опубликованы позднее, а пока организация порекомендовала продолжать вакцинацию препаратом.Параллельно продолжают поступать новости, пагубно влияющие на репутацию AstraZeneca: например, в Дании у умершей после прививки 60-летней женщины выявили необычные симптомы.Напомним, что в Узбекистане также сертифицировали российскую вакцину "Спутник V" и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.Как ранее отметил глава Минздрава Баходир Юсупалиев, Узбекистан уже подготовил проект, в котором прописаны объемы и сроки поставок "Спутника V" в республику. Сейчас документ находится на рассмотрении российской стороны.
/20210315/pervuyu-partiyu-vaktsiny-astrazeneca-zhdut-v-uzbekistane-17-marta-17760040.html
/20210312/evropa-massovo-banit-vaktsinu-astrazeneca--chto-s-ney-ne-tak-i-chto-dumaet-voz-17692854.html
/20210315/es-kritikuet-sputnik-v-no-pri-etom-vtikhuyu-oformlyaet-ego-postavki--reuters-17758061.html
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вакцина astrazeneca, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация, вакцина, здоровье, поставки, узбекистан
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Власти Узбекистана пока не видят проблем с вакциной AstraZeneca, массовые прививки этим препаратом могут начаться в конце марта.
Об этом РИА Новости
заявил замглавы Службы санэпидемиблагополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Ботыр Курбанов.
Ему задали вопрос о том, вызывает ли у республики опасение британско-шведский препарат, от которого продолжает массово отказываться Европа.
"Можно сказать, что пока у нас не вызывает", — сказал Курбанов.
По его словам, Узбекистан тесно сотрудничает с ВОЗ и изучает эффективность вакцин от COVID-19, одобренных для применения данной организацией.
"За все это время не подтвердился ни один факт погибшего после вакцинных осложнений", — отметил замглавы СЭС.
Курбанов считает, что вакцинация препаратом AstraZeneca в Узбекистане может начаться до конца марта. Первую партию вакцины (660 тысяч доз) там ждут
уже послезавтра — 17 марта.
"День не смогу сказать. Если 17-го числа мы примем, в течение нескольких дней, два-три дня, мы сертифицируем, уже после сертификации начнем массовую вакцинацию", — добавил он.
К слову, в Европе отношение к препарату AstraZeneca совсем иное. Страны Евросоюза начали массово отказываться от вакцины из-за неоднозначных последствий после прививки.
Так, у ряда пациентов начинал развиваться тромбоз, были зафиксированы даже летальные случаи.
При этом сама компания AstraZeneca утверждала, что ее вакцина абсолютно безопасна. Правда, позднее все же снизила поставки препарата в страны ЕС.
Пока использование препарата уже приостановили в Австрии, Дании, Норвегии, Болгарии, Румынии, Польше, Исландии, Эстонии, Литве, Латвии, Люксембурге и на Кипре. Часть партии запретили и в Италии.
Сегодня к этому списку присоединились и Нидерланды — власти страны решили подождать до 28 марта заключения Европейского агентства лекарственных средств (EMA).
Собственное расследование начали также в ВОЗ. Итоги будут опубликованы позднее, а пока организация порекомендовала
продолжать вакцинацию препаратом.
Параллельно продолжают поступать новости, пагубно влияющие на репутацию AstraZeneca: например, в Дании у умершей после прививки 60-летней женщины выявили необычные симптомы.
"У датской пациентки наблюдалась необычная клиническая картина с низким количеством тромбоцитов, тромбов в небольших и крупных сосудах, а также кровотечением", — говорится в заявлении управления лекарственных препаратов Дании.
Напомним, что в Узбекистане также сертифицировали российскую вакцину "Спутник V" и рекомбинантную вакцину китайской Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical.
Как ранее отметил
глава Минздрава Баходир Юсупалиев, Узбекистан уже подготовил проект, в котором прописаны объемы и сроки поставок "Спутника V" в республику. Сейчас документ находится на рассмотрении российской стороны.