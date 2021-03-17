Концерт Национального симфонического оркестра пройдет в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Ташкенте состоится концерт Национального симфонического оркестра, сообщает Афиша.уз.Дирижер – Азиз Шохакимов. Художественный руководитель оркестра – народный артист Узбекистана Исмаил Джалилов.Напомним, во Дворце международных форумов "Узбекистан" 30 марта также пройдет благотворительный концерт пианиста Бехзода Абдураимова — лауреата международных премий, резидента Центра музыки при Университете Парк в штате Миссури (США).
Напомним, во Дворце международных форумов "Узбекистан" 30 марта также пройдет благотворительный концерт пианиста Бехзода Абдураимова — лауреата международных премий, резидента Центра музыки при Университете Парк в штате Миссури (США).