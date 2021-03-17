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https://uz.sputniknews.ru/20210317/kontsert-natsionalnogo-simfonicheskogo-orkestra-proydet-v-tashkente-17807898.html
Концерт Национального симфонического оркестра пройдет в Ташкенте
Концерт Национального симфонического оркестра пройдет в Ташкенте
Мероприятие состоится во Дворце международных форумов "Узбекистан" 28 марта. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
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культура
симфонический оркестр
оркестр
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Ташкенте состоится концерт Национального симфонического оркестра, сообщает Афиша.уз.Дирижер – Азиз Шохакимов. Художественный руководитель оркестра – народный артист Узбекистана Исмаил Джалилов.Напомним, во Дворце международных форумов "Узбекистан" 30 марта также пройдет благотворительный концерт пианиста Бехзода Абдураимова — лауреата международных премий, резидента Центра музыки при Университете Парк в штате Миссури (США).
/20210317/pianist-bekhzod-abduraimov-dast-blagotvoritelnyy-kontsert-v-tashkente-17805322.html
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симфонический оркестр, оркестр, ташкент, узбекистан

Концерт Национального симфонического оркестра пройдет в Ташкенте

15:00 17.03.2021 (обновлено: 15:03 17.03.2021)
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© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКонцерт композитора и дирижера Эннио Морриконе
Концерт композитора и дирижера Эннио Морриконе - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Илья Питалев
/
Перейти в фотобанк
Мероприятие состоится во Дворце международных форумов "Узбекистан" 28 марта.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Ташкенте состоится концерт Национального симфонического оркестра, сообщает Афиша.уз.
Мероприятие состоится во Дворце международных форумов "Узбекистан" 28 марта, стоимость билета - от 100 до 500 тысяч сумов.
Дирижер – Азиз Шохакимов. Художественный руководитель оркестра – народный артист Узбекистана Исмаил Джалилов.
Пианист Бехзод Абдураимов - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
Культура
Пианист Бехзод Абдураимов даст благотворительный концерт в Ташкенте
13:36
305
2
Напомним, во Дворце международных форумов "Узбекистан" 30 марта также пройдет благотворительный концерт пианиста Бехзода Абдураимова — лауреата международных премий, резидента Центра музыки при Университете Парк в штате Миссури (США).
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