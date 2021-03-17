https://uz.sputniknews.ru/20210317/ministr-finansov-rasskazal-na-chto-uzbekistan-tratit-svoy-gosdolg-17804600.html

Министр финансов рассказал, на что Узбекистан тратит свой госдолг

Министр финансов рассказал, на что Узбекистан тратит свой госдолг

Внешний долг республики составляет 21,1 млрд долларов. Эти деньги тратятся на системообразующие отрасли экономики, больше всего — на электроэнергетическую и... 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T13:34+0500

2021-03-17T13:34+0500

2021-03-17T14:02+0500

экономика

минфин узбекистана

госдолг

наэсми

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заёмные средства, получаемые государством, по большей части направляются на развитие системообразующих отраслей экономики, заявил министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов в ходе брифинга, организованного НАЭСМИ.По словам чиновника, это энергетическая, транспортная, инженерно-телекоммуникационная, химическая отрасли, а также сферы образования, сельского хозяйства и здравоохранения. Так, по итогам 2020 года 14,6%, или 3,1 млрд долларов, направлено в сферу электроэнергетики, 12,4%, или 2,6 млрд, – в нефтегазовую отрасль, 11,5%, или 2,4 млрд, – транспорта и транспортной инфраструктуры, 9,4%, или 2 млрд, – ЖКХ. Глава Минфина также назвал основных международных кредиторов Узбекистана. Крупнейшие из них - это Азиатский банк развития (5 млрд долларов США) и Всемирный банк (3,7 млрд).Займы также выдали Японское агентство международного сотрудничества, Эксимбанк КНР и Китайский Государственный банк развития и другие (по 2 млрд каждый), Международные инвесторы (1,7 млрд), Фонд экономического развития и сотрудничества и другие (1 млрд), Исламский банк развития (0,9 млрд), Японский банк международного сотрудничества и другие (0,4 млрд), а также другие международные финансовые организации (2,4 млрд).По словам председателя комитета по бюджету и экономическим реформам нижней палаты парламента Шарофа Назарова, все проекты, осуществлять которые предлагается за счет госдолга, в обязательном порядке проходят аудит Счетной палаты, обсуждаются с участием депутатов парламента и представителями гражданского общества. При этом глава Минфина Тимур Ишметов подчеркнул, что ежегодно размер подписываемых заемных соглашений уменьшается. Если в 2019-м привлечено около 9 млрд долларов США, то в 2020 году эта цифра составила 5,3 млрд. В этом году республика намерена снизить эту цифру уже до 5 млрд долларов.

/20210301/Komu-i-skolko-dolzhen-Uzbekistan--detalnyy-otchet-Minfina-16102187.html

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минфин узбекистана, госдолг, наэсми