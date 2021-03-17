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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210317/ministr-finansov-rasskazal-na-chto-uzbekistan-tratit-svoy-gosdolg-17804600.html
Министр финансов рассказал, на что Узбекистан тратит свой госдолг
Министр финансов рассказал, на что Узбекистан тратит свой госдолг
Внешний долг республики составляет 21,1 млрд долларов. Эти деньги тратятся на системообразующие отрасли экономики, больше всего — на электроэнергетическую и... 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T13:34+0500
2021-03-17T14:02+0500
экономика
минфин узбекистана
госдолг
наэсми
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заёмные средства, получаемые государством, по большей части направляются на развитие системообразующих отраслей экономики, заявил министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов в ходе брифинга, организованного НАЭСМИ.По словам чиновника, это энергетическая, транспортная, инженерно-телекоммуникационная, химическая отрасли, а также сферы образования, сельского хозяйства и здравоохранения. Так, по итогам 2020 года 14,6%, или 3,1 млрд долларов, направлено в сферу электроэнергетики, 12,4%, или 2,6 млрд, – в нефтегазовую отрасль, 11,5%, или 2,4 млрд, – транспорта и транспортной инфраструктуры, 9,4%, или 2 млрд, – ЖКХ. Глава Минфина также назвал основных международных кредиторов Узбекистана. Крупнейшие из них - это Азиатский банк развития (5 млрд долларов США) и Всемирный банк (3,7 млрд).Займы также выдали Японское агентство международного сотрудничества, Эксимбанк КНР и Китайский Государственный банк развития и другие (по 2 млрд каждый), Международные инвесторы (1,7 млрд), Фонд экономического развития и сотрудничества и другие (1 млрд), Исламский банк развития (0,9 млрд), Японский банк международного сотрудничества и другие (0,4 млрд), а также другие международные финансовые организации (2,4 млрд).По словам председателя комитета по бюджету и экономическим реформам нижней палаты парламента Шарофа Назарова, все проекты, осуществлять которые предлагается за счет госдолга, в обязательном порядке проходят аудит Счетной палаты, обсуждаются с участием депутатов парламента и представителями гражданского общества. При этом глава Минфина Тимур Ишметов подчеркнул, что ежегодно размер подписываемых заемных соглашений уменьшается. Если в 2019-м привлечено около 9 млрд долларов США, то в 2020 году эта цифра составила 5,3 млрд. В этом году республика намерена снизить эту цифру уже до 5 млрд долларов.
/20210301/Komu-i-skolko-dolzhen-Uzbekistan--detalnyy-otchet-Minfina-16102187.html
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минфин узбекистана, госдолг, наэсми

Министр финансов рассказал, на что Узбекистан тратит свой госдолг

13:34 17.03.2021 (обновлено: 14:02 17.03.2021)
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© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкКурсы валют
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© Sputnik / Владимир Трефилов
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Внешний долг республики составляет 21,1 млрд долларов. Эти деньги тратятся на системообразующие отрасли экономики, больше всего — на электроэнергетическую и нефтегазовую. При этом с каждым годом страна занимает все меньше средств.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заёмные средства, получаемые государством, по большей части направляются на развитие системообразующих отраслей экономики, заявил министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов в ходе брифинга, организованного НАЭСМИ.
По словам чиновника, это энергетическая, транспортная, инженерно-телекоммуникационная, химическая отрасли, а также сферы образования, сельского хозяйства и здравоохранения.
Так, по итогам 2020 года 14,6%, или 3,1 млрд долларов, направлено в сферу электроэнергетики, 12,4%, или 2,6 млрд, – в нефтегазовую отрасль, 11,5%, или 2,4 млрд, – транспорта и транспортной инфраструктуры, 9,4%, или 2 млрд, – ЖКХ.

"По предварительным оценкам, на 1 января 2021 года размер внешнего госдолга составил 21,1 млрд долларов, или 36,5% к ВВП. Несмотря на рост за последние годы, по международным стандартам внешний государственный долг нашей страны остается на умеренном уровне”

Тимур Ишметов назначен Министром финансов Республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Тимур Ишметов
Министр финансов Республики Узбекистан
Глава Минфина также назвал основных международных кредиторов Узбекистана. Крупнейшие из них - это Азиатский банк развития (5 млрд долларов США) и Всемирный банк (3,7 млрд).
Займы также выдали Японское агентство международного сотрудничества, Эксимбанк КНР и Китайский Государственный банк развития и другие (по 2 млрд каждый), Международные инвесторы (1,7 млрд), Фонд экономического развития и сотрудничества и другие (1 млрд), Исламский банк развития (0,9 млрд), Японский банк международного сотрудничества и другие (0,4 млрд), а также другие международные финансовые организации (2,4 млрд).
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По словам председателя комитета по бюджету и экономическим реформам нижней палаты парламента Шарофа Назарова, все проекты, осуществлять которые предлагается за счет госдолга, в обязательном порядке проходят аудит Счетной палаты, обсуждаются с участием депутатов парламента и представителями гражданского общества.

“Введен в действие автоматизированный программный комплекс ДМФАС-6 ("Система управления долгом и анализа финансового положения"). На официальных веб-страницах Министерства финансов и в других источниках регулярно публикуются обзоры состояния и динамики государственного долга Республики Узбекистан", - отметил Назаров.

При этом глава Минфина Тимур Ишметов подчеркнул, что ежегодно размер подписываемых заемных соглашений уменьшается. Если в 2019-м привлечено около 9 млрд долларов США, то в 2020 году эта цифра составила 5,3 млрд. В этом году республика намерена снизить эту цифру уже до 5 млрд долларов.
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