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Кому и сколько должен Узбекистан — детальный отчет Минфина
Кому и сколько должен Узбекистан — детальный отчет Минфина
Больше всего Узбекистан должен Азиатскому банку развития — $5 млрд. На втором месте среди заемщиков — Всемирный банк с $3,7 млрд. 01.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-01T19:24+0500
2021-03-02T10:13+0500
минфин узбекистана
узбекистан
госдолг
в узбекистане
экономика
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ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Специалисты Министерства финансов Узбекистана подготовили отчет о объеме государственного долга республики. По итогам 2020 года этот показатель составил $23,3 млрд или 40,4% от ВВП. Внутренний госдолг составил 23,3 трлн сумов.Долг республики перед Международными инвесторами составляет $1,7 млрд.В 2020 году 17,5% внешнего госдолга было направлено на поддержку госбюджета, 12,4% — в сферу энергетики, 13,7% — электроэнергетики, 11,5% — транспорта, 11% — коммунального хозяйства.Позитивная динамика есть: эксперт о стремлении Узбекистана регулировать госдолг &gt;&gt;Напомним, замминистра финансов республики Одилбек Исаков озвучил размер внешнего госдолга Узбекистана по итогам первого полугодия 2019-го года. Он составил 13,09 миллиарда долларов или 23,5% к ВВП. По его словам, такой размер внешнего долга оценивается минфином и международными финансовыми институтами как умеренный.
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минфин узбекистана, узбекистан, госдолг, в узбекистане

Кому и сколько должен Узбекистан — детальный отчет Минфина

19:24 01.03.2021 (обновлено: 10:13 02.03.2021)
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© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКупюры американских долларов
Купюры американских долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2021
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Больше всего Узбекистан должен Азиатскому банку развития — $5 млрд. На втором месте среди заемщиков — Всемирный банк с $3,7 млрд.
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Специалисты Министерства финансов Узбекистана подготовили отчет о объеме государственного долга республики. По итогам 2020 года этот показатель составил $23,3 млрд или 40,4% от ВВП. 
Внутренний госдолг составил 23,3 трлн сумов.
Больше всего Узбекистан должен Азиатскому банку развития — $5 млрд. На втором месте среди заемщиков — Всемирный банк с $3,7 млрд. Китайский государственный банк развития, Эксимбанк Китая и Японское агентство по международному сотрудничеству заняли Узбекистану по $2 млрд.
Долг республики перед Международными инвесторами составляет $1,7 млрд.
В 2020 году 17,5% внешнего госдолга было направлено на поддержку госбюджета, 12,4% — в сферу энергетики, 13,7% — электроэнергетики, 11,5% — транспорта, 11% — коммунального хозяйства.
Позитивная динамика есть: эксперт о стремлении Узбекистана регулировать госдолг >>
Напомним, замминистра финансов республики Одилбек Исаков озвучил размер внешнего госдолга Узбекистана по итогам первого полугодия 2019-го года. Он составил 13,09 миллиарда долларов или 23,5% к ВВП. По его словам, такой размер внешнего долга оценивается минфином и международными финансовыми институтами как умеренный.
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