https://uz.sputniknews.ru/20210301/Komu-i-skolko-dolzhen-Uzbekistan--detalnyy-otchet-Minfina-16102187.html

Кому и сколько должен Узбекистан — детальный отчет Минфина

Кому и сколько должен Узбекистан — детальный отчет Минфина

Больше всего Узбекистан должен Азиатскому банку развития — $5 млрд. На втором месте среди заемщиков — Всемирный банк с $3,7 млрд. 01.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-01T19:24+0500

2021-03-01T19:24+0500

2021-03-02T10:13+0500

минфин узбекистана

узбекистан

госдолг

в узбекистане

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/sharing/article/rus/16102187.jpg?158326591614662034

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Специалисты Министерства финансов Узбекистана подготовили отчет о объеме государственного долга республики. По итогам 2020 года этот показатель составил $23,3 млрд или 40,4% от ВВП. Внутренний госдолг составил 23,3 трлн сумов.Долг республики перед Международными инвесторами составляет $1,7 млрд.В 2020 году 17,5% внешнего госдолга было направлено на поддержку госбюджета, 12,4% — в сферу энергетики, 13,7% — электроэнергетики, 11,5% — транспорта, 11% — коммунального хозяйства.Позитивная динамика есть: эксперт о стремлении Узбекистана регулировать госдолг >>Напомним, замминистра финансов республики Одилбек Исаков озвучил размер внешнего госдолга Узбекистана по итогам первого полугодия 2019-го года. Он составил 13,09 миллиарда долларов или 23,5% к ВВП. По его словам, такой размер внешнего долга оценивается минфином и международными финансовыми институтами как умеренный.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

минфин узбекистана, узбекистан, госдолг, в узбекистане