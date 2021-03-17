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Названа дата очной встречи глав правительств ЕАЭС в Казани

Названа дата очной встречи глав правительств ЕАЭС в Казани

Стороны обговорят, в частности, дорожную карту по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции на территории объединения. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T14:13+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в Казани 30 апреля, сообщила помощница главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина."Тридцатого апреля в Казани состоится заседание Евразийского межправсовета в очном формате", — сказала Малкина в четверг во время брифинга.По ее словам, в повестку встречи планируется включить обсуждение основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года.Также будет обговорена дорожная карта по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС.Напомним, участниками евразийского интеграционного объединения на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдатели — Узбекистан, Молдова и Куба.

/20210316/parlament-uzbekistana-utverdil-dorozhnuyu-kartu-po-sotrudnichestvu-s-eaes-17777900.html

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