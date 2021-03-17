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https://uz.sputniknews.ru/20210317/nazvana-data-ochnoy-vstrechi-glav-pravitelstv-eaes-v-kazani-17805978.html
Названа дата очной встречи глав правительств ЕАЭС в Казани
Названа дата очной встречи глав правительств ЕАЭС в Казани
Стороны обговорят, в частности, дорожную карту по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции на территории объединения. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T14:13+0500
2021-03-17T14:13+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в Казани 30 апреля, сообщила помощница главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина."Тридцатого апреля в Казани состоится заседание Евразийского межправсовета в очном формате", — сказала Малкина в четверг во время брифинга.По ее словам, в повестку встречи планируется включить обсуждение основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года.Также будет обговорена дорожная карта по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС.Напомним, участниками евразийского интеграционного объединения на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Наблюдатели — Узбекистан, Молдова и Куба.
/20210316/parlament-uzbekistana-utverdil-dorozhnuyu-kartu-po-sotrudnichestvu-s-eaes-17777900.html
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Названа дата очной встречи глав правительств ЕАЭС в Казани 14:13 17.03.2021 (обновлено: 14:15 17.03.2021)
Стороны обговорят, в частности, дорожную карту по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции на территории объединения.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) состоится в Казани 30 апреля, сообщила помощница главы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.
"Тридцатого апреля в Казани состоится заседание Евразийского межправсовета в очном формате", — сказала Малкина в четверг во время
брифинга
.
По ее словам, в повестку встречи планируется включить обсуждение основных направлений промышленного сотрудничества до 2025 года.
Также будет обговорена дорожная карта по обеспечению свободного перемещения органической сельхозпродукции в ЕАЭС.
Напомним, участниками евразийского интеграционного объединения на сегодня являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.
Наблюдатели — Узбекистан, Молдова и Куба.