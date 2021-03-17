Почему не стоит оставлять машину открытой: в Ташкенте поймали грабителя

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Ташкенте задержали подозреваемого в крупной краже из автомобиля, сообщает ГУВД.По словам потерпевшего, он в спешке забыл закрыть дверь машины, чем и воспользовался злоумышленник. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 169 (“Кража”) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В результате принятых мер вскоре был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался 32-летний Санжар Ш. Мужчина находится под стражей, следствие продолжается.
В спешке мужчина забыл закрыть дверь машины, чем и воспользовался злоумышленник.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Ташкенте задержали подозреваемого в крупной краже из автомобиля, сообщает ГУВД.
"Десятого марта в органы внутренних дел Шайхантахурского района обратился 28-летний Зохиджон Х. Мужчина сообщил о краже более 20 тысяч долларов и 14 миллионов сумов из салона его автомобиля "Нексия-3".", - говорится в информации.
По словам потерпевшего, он в спешке забыл закрыть дверь машины, чем и воспользовался злоумышленник.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 169 (“Кража”) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В результате принятых мер вскоре был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался 32-летний Санжар Ш. Мужчина находится под стражей, следствие продолжается.