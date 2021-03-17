https://uz.sputniknews.ru/20210317/pochemu-ne-stoit-ostavlyat-mashinu-otkrytoy-v-tashkente-poymali-grabitelya-17811094.html

Почему не стоит оставлять машину открытой: в Ташкенте поймали грабителя

Почему не стоит оставлять машину открытой: в Ташкенте поймали грабителя

В спешке мужчина забыл закрыть дверь машины, чем и воспользовался злоумышленник. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T16:36+0500

2021-03-17T16:36+0500

2021-03-17T16:40+0500

происшествия

кража

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Ташкенте задержали подозреваемого в крупной краже из автомобиля, сообщает ГУВД.По словам потерпевшего, он в спешке забыл закрыть дверь машины, чем и воспользовался злоумышленник. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 169 (“Кража”) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В результате принятых мер вскоре был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался 32-летний Санжар Ш. Мужчина находится под стражей, следствие продолжается.

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ташкент

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кража, ташкент, узбекистан