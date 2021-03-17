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Почему не стоит оставлять машину открытой: в Ташкенте поймали грабителя
Почему не стоит оставлять машину открытой: в Ташкенте поймали грабителя
В спешке мужчина забыл закрыть дверь машины, чем и воспользовался злоумышленник. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T16:36+0500
2021-03-17T16:40+0500
происшествия
кража
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Ташкенте задержали подозреваемого в крупной краже из автомобиля, сообщает ГУВД.По словам потерпевшего, он в спешке забыл закрыть дверь машины, чем и воспользовался злоумышленник. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 169 (“Кража”) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В результате принятых мер вскоре был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался 32-летний Санжар Ш. Мужчина находится под стражей, следствие продолжается.
/20210312/v-tashkente-molodaya-zhenschina-ukrala-iz-kafe-zheleznyy-seyf-17697093.html
ташкент
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кража, ташкент, узбекистан

Почему не стоит оставлять машину открытой: в Ташкенте поймали грабителя

16:36 17.03.2021 (обновлено: 16:40 17.03.2021)
178
© Sputnik / Константин ЧалабовМужчина имитирует вскрытие автомобиля
Мужчина имитирует вскрытие автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
В спешке мужчина забыл закрыть дверь машины, чем и воспользовался злоумышленник.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. В Ташкенте задержали подозреваемого в крупной краже из автомобиля, сообщает ГУВД.

"Десятого марта в органы внутренних дел Шайхантахурского района обратился 28-летний Зохиджон Х. Мужчина сообщил о краже более 20 тысяч долларов и 14 миллионов сумов из салона его автомобиля "Нексия-3".", - говорится в информации.

По словам потерпевшего, он в спешке забыл закрыть дверь машины, чем и воспользовался злоумышленник.
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12 Марта, 12:32
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По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 169 (“Кража”) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. В результате принятых мер вскоре был установлен и задержан подозреваемый в краже. Им оказался 32-летний Санжар Ш. Мужчина находится под стражей, следствие продолжается.
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