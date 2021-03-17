https://uz.sputniknews.ru/20210317/polsha-perekhodit-v-rezhim-polnogo-lokdauna-17817558.html

Польша переходит в режим полного локдауна

Польша переходит в режим полного локдауна

Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства страны в разное время уже перешли в режим локдауна. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Абсолютно вся территория Польши переходит в режим общенационального локдауна, пишет РИА Новости.В течение прошедшей недели в стране выявлялось около 11 тысяч заболевших коронавирусом, что на 75% больше, чем неделей ранее.Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства страны, где заболеваемость COVID-19 находится на самом высоком уровне, в разное время уже перешли в режим локдауна.Напомним, в конце февраля в Польше заявили об ускорении третьей волны коронавируса.

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пандемия, коронавирус, карантин, польша