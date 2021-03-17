Польша переходит в режим полного локдауна

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Абсолютно вся территория Польши переходит в режим общенационального локдауна, пишет РИА Новости.В течение прошедшей недели в стране выявлялось около 11 тысяч заболевших коронавирусом, что на 75% больше, чем неделей ранее.Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства страны, где заболеваемость COVID-19 находится на самом высоком уровне, в разное время уже перешли в режим локдауна.Напомним, в конце февраля в Польше заявили об ускорении третьей волны коронавируса.
Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства страны в разное время уже перешли в режим локдауна.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Абсолютно вся территория Польши переходит в режим общенационального локдауна, пишет РИА Новости.
В течение прошедшей недели в стране выявлялось около 11 тысяч заболевших коронавирусом, что на 75% больше, чем неделей ранее.
"Ситуация выглядит очень тревожной. Если мы столкнемся с таким ростом заболеваемости, последствиями будут решения в национальном масштабе. Если то, что произошло вчера, является исключением, мы все же можем рассматривать региональные сценарии", — заявил глава Минздрава республики Адам Недзельский.
Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства страны, где заболеваемость COVID-19 находится на самом высоком уровне, в разное время уже перешли в режим локдауна.