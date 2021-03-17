https://uz.sputniknews.ru/20210317/pri-kakikh-usloviyakh-uzbekistan-mozhet-otkazatsya-ot-ispolzovaniya-astrazeneca--yusupaliev-17812062.html

При каких условиях Узбекистан может отказаться от использования AstraZeneca — Юсупалиев

При каких условиях Узбекистан может отказаться от использования AstraZeneca — Юсупалиев

Минувшей ночью в Ташкент спецрейсом доставили первую партию препарата — 660 тысяч доз. Вторую республика может получить в мае. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T18:05+0500

2021-03-17T18:05+0500

2021-03-17T18:20+0500

общество

вакцина astrazeneca

баходир юсупалиев

вакцина

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17814113_0:242:2928:1890_1920x0_80_0_0_730cf9af01db24d8c1b503118e671066.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций разъяснил ситуацию с использованием вакцины AstraZeneca в республике.Ранее в Ташкент в рамках механизма COVAX спецрейсом была доставлена первая партия препарата AstraZeneca (Covishield) — 660 тысяч доз. При этом ряд стран мира ранее приостановили использование AstraZeneca в качестве меры предосторожности: у некоторых привившихся этим препаратом образовались тромбы. В настоящее время продолжается медицинское расследование.Замминистра подчеркнул: необходимо дождаться результатов расследования и не делать преждевременных выводов.Напомним, вакцину AstraZeneca (Covishield) разработала фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Это векторный препарат. Такие вакцины содержат ослабленный вирус и ген коронавируса COVID-19. В препарате от AstraZeneca в качестве вектора используют аденовирус шимпанзе. Российский "Спутник V" — тоже векторная вакцина, но ее создатели используют аденовирус человека.

/20210312/evropa-massovo-banit-vaktsinu-astrazeneca--chto-s-ney-ne-tak-i-chto-dumaet-voz-17692854.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

вакцина astrazeneca, баходир юсупалиев, вакцина, узбекистан