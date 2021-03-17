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При каких условиях Узбекистан может отказаться от использования AstraZeneca — Юсупалиев
При каких условиях Узбекистан может отказаться от использования AstraZeneca — Юсупалиев
Минувшей ночью в Ташкент спецрейсом доставили первую партию препарата — 660 тысяч доз. Вторую республика может получить в мае. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T18:05+0500
2021-03-17T18:20+0500
общество
вакцина astrazeneca
баходир юсупалиев
вакцина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций разъяснил ситуацию с использованием вакцины AstraZeneca в республике.Ранее в Ташкент в рамках механизма COVAX спецрейсом была доставлена первая партия препарата AstraZeneca (Covishield) — 660 тысяч доз. При этом ряд стран мира ранее приостановили использование AstraZeneca в качестве меры предосторожности: у некоторых привившихся этим препаратом образовались тромбы. В настоящее время продолжается медицинское расследование.Замминистра подчеркнул: необходимо дождаться результатов расследования и не делать преждевременных выводов.Напомним, вакцину AstraZeneca (Covishield) разработала фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Это векторный препарат. Такие вакцины содержат ослабленный вирус и ген коронавируса COVID-19. В препарате от AstraZeneca в качестве вектора используют аденовирус шимпанзе. Российский "Спутник V" — тоже векторная вакцина, но ее создатели используют аденовирус человека.
/20210312/evropa-massovo-banit-vaktsinu-astrazeneca--chto-s-ney-ne-tak-i-chto-dumaet-voz-17692854.html
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вакцина astrazeneca, баходир юсупалиев, вакцина, узбекистан

При каких условиях Узбекистан может отказаться от использования AstraZeneca — Юсупалиев

18:05 17.03.2021 (обновлено: 18:20 17.03.2021)
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© Sputnik / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Густаво Вальенте
/
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Минувшей ночью в Ташкент спецрейсом доставили первую партию препарата — 660 тысяч доз. Вторую республика может получить в мае.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций разъяснил ситуацию с использованием вакцины AstraZeneca в республике.
Ранее в Ташкент в рамках механизма COVAX спецрейсом была доставлена первая партия препарата AstraZeneca (Covishield) — 660 тысяч доз. При этом ряд стран мира ранее приостановили использование AstraZeneca в качестве меры предосторожности: у некоторых привившихся этим препаратом образовались тромбы. В настоящее время продолжается медицинское расследование.

"Нужно разобраться, с чем было связано возникновение тромбов: с вакцинацией или с общим состоянием организма, — отметил Юсупалиев. — Всемирная организация здравоохранения на сегодня еще не дала ответ. Поэтому не стоит опираться в своих суждениях на необоснованную информацию. Мы ждем заключение соответствующих комиссий Всемирной организации здравоохранения, говорят, оно появится уже завтра. Потом страны будут решать — продолжать применение (AstraZeneca) или давать задний ход. Узбекистан не исключение".

Замминистра подчеркнул: необходимо дождаться результатов расследования и не делать преждевременных выводов.
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Напомним, вакцину AstraZeneca (Covishield) разработала фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Это векторный препарат. Такие вакцины содержат ослабленный вирус и ген коронавируса COVID-19. В препарате от AstraZeneca в качестве вектора используют аденовирус шимпанзе.
Российский "Спутник V" — тоже векторная вакцина, но ее создатели используют аденовирус человека.
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