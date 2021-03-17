При каких условиях Узбекистан может отказаться от использования AstraZeneca — Юсупалиев

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций разъяснил ситуацию с использованием вакцины AstraZeneca в республике.Ранее в Ташкент в рамках механизма COVAX спецрейсом была доставлена первая партия препарата AstraZeneca (Covishield) — 660 тысяч доз. При этом ряд стран мира ранее приостановили использование AstraZeneca в качестве меры предосторожности: у некоторых привившихся этим препаратом образовались тромбы. В настоящее время продолжается медицинское расследование.Замминистра подчеркнул: необходимо дождаться результатов расследования и не делать преждевременных выводов.Напомним, вакцину AstraZeneca (Covishield) разработала фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Это векторный препарат. Такие вакцины содержат ослабленный вирус и ген коронавируса COVID-19. В препарате от AstraZeneca в качестве вектора используют аденовирус шимпанзе. Российский "Спутник V" — тоже векторная вакцина, но ее создатели используют аденовирус человека.
Минувшей ночью в Ташкент спецрейсом доставили первую партию препарата — 660 тысяч доз. Вторую республика может получить в мае.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций разъяснил ситуацию с использованием вакцины AstraZeneca в республике.
Ранее в Ташкент в рамках механизма COVAX спецрейсом была доставлена первая партия препарата AstraZeneca (Covishield) — 660 тысяч доз. При этом ряд стран мира ранее приостановили использование AstraZeneca в качестве меры предосторожности: у некоторых привившихся этим препаратом образовались тромбы. В настоящее время продолжается медицинское расследование.
"Нужно разобраться, с чем было связано возникновение тромбов: с вакцинацией или с общим состоянием организма, — отметил Юсупалиев. — Всемирная организация здравоохранения на сегодня еще не дала ответ. Поэтому не стоит опираться в своих суждениях на необоснованную информацию. Мы ждем заключение соответствующих комиссий Всемирной организации здравоохранения, говорят, оно появится уже завтра. Потом страны будут решать — продолжать применение (AstraZeneca) или давать задний ход. Узбекистан не исключение".
Замминистра подчеркнул: необходимо дождаться результатов расследования и не делать преждевременных выводов.
Напомним, вакцину AstraZeneca (Covishield) разработала фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Это векторный препарат. Такие вакцины содержат ослабленный вирус и ген коронавируса COVID-19. В препарате от AstraZeneca в качестве вектора используют аденовирус шимпанзе.
Российский "Спутник V" — тоже векторная вакцина, но ее создатели используют аденовирус человека.