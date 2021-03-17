Политика
Шавкат Мирзиёев наградил Владимира Тюрденева Почетной грамотой
19:44 17.03.2021 (обновлено: 19:51 17.03.2021)
377
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Чрезвычайного и Полномочного посла РФ Владимира Тюрденева
© Пресс-служба президента Узбекистана
Тюрденев завершает свою почти двенадцатилетнюю дипломатическую миссию в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду принял Чрезвычайного и Полномочного посла России в республике Владимира Тюрденева, рассказали в пресс-службе узбекского лидера.
Владимир Тюрденев завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане, которая длилась почти 12 лет — с ноября 2009-го.
Шавкат Мирзиёев отметил личный вклад Тюрденева в укрепление отношений между Россией и Узбекистаном, отметили в пресс-службе. При его участии "налажены системный диалог и плодотворные контакты на разных уровнях".
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял Чрезвычайного и Полномочного посла РФ Владимира Тюрденева
Шавкат Мирзиёев принял Чрезвычайного и Полномочного посла РФ Владимира Тюрденева
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Заметный прогресс достигнут в торгово-экономической сфере: за последние годы выросли объемы взаимной торговли, инициированы и реализуются крупные инвестиционные проекты, усилилась кооперация регионов и деловых кругов Узбекистана и России в приоритетных отраслях экономики", — говорится в публикации.
Кроме того, идет осуществление важных программ в области образования, здравоохранения и культурно-гуманитарного обмена. На сегодня в республике действуют 12 филиалов ведущих российских вузов.
"Президент Узбекистана наградил посла России Почетной грамотой Республики Узбекистан за большой вклад в углубление межгосударственных отношений и развитие всесторонних связей, активную роль в укреплении уз дружбы и взаимопонимания между двумя народами", — рассказали в пресс-службе.
Владимир Тюрденев выразил узбекскому лидеру глубокую признательность за высокую оценку его работы.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЧрезвычайный и Полномочный посол РФ Владимир Тюрденев
Чрезвычайный и Полномочный посол РФ Владимир Тюрденев
© Пресс-служба президента Узбекистана
На посту посла России в Узбекистане Тюрденева сменит Олег Мальгинов, который до этого был директором Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ.