https://uz.sputniknews.ru/20210317/shavkat-mirziev-nagradil-vladimira-tyurdeneva-pochetnoy-gramotoy-17816125.html

Шавкат Мирзиёев наградил Владимира Тюрденева Почетной грамотой

Шавкат Мирзиёев наградил Владимира Тюрденева Почетной грамотой

Тюрденев завершает свою почти двенадцатилетнюю дипломатическую миссию в Узбекистане. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T19:44+0500

2021-03-17T19:44+0500

2021-03-17T19:51+0500

политика

владимир тюрденев

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду принял Чрезвычайного и Полномочного посла России в республике Владимира Тюрденева, рассказали в пресс-службе узбекского лидера.Владимир Тюрденев завершает свою дипломатическую миссию в Узбекистане, которая длилась почти 12 лет — с ноября 2009-го.Шавкат Мирзиёев отметил личный вклад Тюрденева в укрепление отношений между Россией и Узбекистаном, отметили в пресс-службе. При его участии "налажены системный диалог и плодотворные контакты на разных уровнях". "Заметный прогресс достигнут в торгово-экономической сфере: за последние годы выросли объемы взаимной торговли, инициированы и реализуются крупные инвестиционные проекты, усилилась кооперация регионов и деловых кругов Узбекистана и России в приоритетных отраслях экономики", — говорится в публикации.Кроме того, идет осуществление важных программ в области образования, здравоохранения и культурно-гуманитарного обмена. На сегодня в республике действуют 12 филиалов ведущих российских вузов.Владимир Тюрденев выразил узбекскому лидеру глубокую признательность за высокую оценку его работы.На посту посла России в Узбекистане Тюрденева сменит Олег Мальгинов, который до этого был директором Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ.

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владимир тюрденев, шавкат мирзиёев, узбекистан