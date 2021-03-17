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https://uz.sputniknews.ru/20210317/uchenye-ustanovili-svyaz-mezhdu-skorostyu-khodby-i-riskom-umeret-ot-covid-17802613.html
Ученые установили связь между скоростью ходьбы и риском умереть от COVID
Ученые установили связь между скоростью ходьбы и риском умереть от COVID
Пока исследователи не нашли четкого ответа такой странной закономерности. Есть лишь предположение. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T12:36+0500
2021-03-17T12:41+0500
ученые
пандемия
коронавирус
здоровье
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Исследователи из Университета Лестера назвали неожиданный фактор, который увеличивает риск смерти от коронавируса почти в четыре раза.Все дело в скорости, с которой ходят люди: если быстро, что риск уменьшается, а если медленно — то резко увеличивается, пишет The Daily Mail.Специалисты подкрепили свои предположения доказательствами, изучив показатели свыше 412 британцев, данные которых заведены в крупную медицинскую и генную базу страны (называется Биобанк).Как показало исследование, граждане с нормальным весом, но с медленным темпом ходьбы, в 2,5 чаще заболевают тяжелой формой коронавируса, чем люди в теле, но передвигающиеся быстро.Если же оба человека — и с нормальным весом, и с лишним — ходят медленно, то их риски одинаково высоки.Как это можно объяснить? Ученые считают, что у тех, кто ходит в быстром темпе, более здоровая сердечно-сосудистая система. Она помогает человеку справиться с заболеванием, не давая ему развиться в тяжелую форму.Однако это всего лишь предположение. Пока исследователи не нашли четкого объяснения такой странной закономерности.
/20210315/za-noch-perezhil-10-ostanovok-serdtsa-v-rossii-spasli-tyazhelogo-patsienta-s-covid-17768986.html
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ученые, пандемия, коронавирус, здоровье

Ученые установили связь между скоростью ходьбы и риском умереть от COVID

12:36 17.03.2021 (обновлено: 12:41 17.03.2021)
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© AFP 2018 / JUAN BARRETOВрач в палате с пациентом, иллюстративное фото
Врач в палате с пациентом, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© AFP 2018 / JUAN BARRETO
Пока исследователи не нашли четкого ответа такой странной закономерности. Есть лишь предположение.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Исследователи из Университета Лестера назвали неожиданный фактор, который увеличивает риск смерти от коронавируса почти в четыре раза.
Все дело в скорости, с которой ходят люди: если быстро, что риск уменьшается, а если медленно — то резко увеличивается, пишет The Daily Mail.
Специалисты подкрепили свои предположения доказательствами, изучив показатели свыше 412 британцев, данные которых заведены в крупную медицинскую и генную базу страны (называется Биобанк).
Оказалось, что люди, которые ходят в медленном темпе, умирали от COVID в 3,75 раза чаще. И дело вовсе не в весе, которым можно было бы объяснить неторопливость.
Как показало исследование, граждане с нормальным весом, но с медленным темпом ходьбы, в 2,5 чаще заболевают тяжелой формой коронавируса, чем люди в теле, но передвигающиеся быстро.
Если же оба человека — и с нормальным весом, и с лишним — ходят медленно, то их риски одинаково высоки.
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Как это можно объяснить? Ученые считают, что у тех, кто ходит в быстром темпе, более здоровая сердечно-сосудистая система. Она помогает человеку справиться с заболеванием, не давая ему развиться в тяжелую форму.
Однако это всего лишь предположение. Пока исследователи не нашли четкого объяснения такой странной закономерности.
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