https://uz.sputniknews.ru/20210317/ukraina-protiv-kitaya-vperedi-bolshaya-skhvatka-17800205.html

Украина против Китая: впереди большая схватка

Украина против Китая: впереди большая схватка

На этой неделе у украинских экспертов появилась новая гениальная идея: получить с Вашингтона 3,6 миллиарда долларов компенсаций за грозящие Украине финансовые... 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T11:04+0500

2021-03-17T11:04+0500

2021-03-17T11:04+0500

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Идея эта появилась не на пустом месте, а как следствие принятого 11 марта Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решения о возврате компании "Мотор Сич" в собственность государства.Перспективы получения американской компенсации, безусловно, являются несбыточной украинской "мрией" — уменьшенной копией более ранних "мрий" о получении с Запада до 700 миллиардов долларов инвестиций.Но вот само решение СНБО — это вполне серьезно. Равно как и его последствия — сомнительная с точки зрения закона экспроприация собственности граждан одной из существующих на планете сверхдержав, которая фактически закрывает эпопею с попыткой покупки китайцами "Мотор Сич", а также неизбежный ответ Китая на такое откровенное хамство."Мотор Сич"— предприятие с более чем столетней историей, занимающееся разработкой, производством и ремонтом двигателей для самолетов, вертолетов и крылатых ракет, а также выпуском и обслуживанием газотурбинных установок.В 1990-х оно было приватизировано и оказалось под контролем генерального директора Вячеслава Богуслаева. В 2000-х годах предприятие динамично развивалось прежде всего благодаря поставкам двигателей в Россию, во вторую очередь — благодаря сотрудничеству с Китаем и Индией. Но сделка не понравилась американцам, и они руками СБУ и других украинских государственных органов стали ее блокировать, не допуская инвесторов к управлению купленным ими активом. В конце прошлого года инвесторы обратились в международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 миллиарда долларов.Но это не остудило пыл киевских правителей — в конце января сразу после инаугурации Джозефа Байдена они без каких-либо оснований путем принятия решения СНБО ввели санкции по отношению к китайским инвесторам, запретив им управлять и как-либо распоряжаться своим активом, а физическим лицам из их числа — даже появляться на территории Украины.Новый поворот дело получило 11 марта: на заседании все того же СНБО с участием Владимира Зеленского было принято решение о национализации "Мотор Сич". Причем особенно анекдотично выглядит то, что, по заявлению секретаря СНБО Алексея Данилова, сделано это будет "законным способом". А сам процесс, мол, будет даже не национализацией, а возвратом предприятия в собственность украинского народа.Дело в том, что "Мотор Сич", как уже было упомянуто выше, приватизировали еще в 1990-е. После этого компания стала публичным акционерным обществом со свободным обращением акций. Более того, в 2015 году в рамках подготовки к передаче "западным партнерам" оставшихся лакомых кусков украинской экономики "Мотор Сич" исключили из перечня стратегических предприятий Украины. Но когда контрольный пакет акций компании оказался выкуплен не "западными партнерами", а китайцами, украинские власти вдруг рассмотрели стратегическое значение предприятия.Своеобразно ведет себя и бывший владелец контрольного пакета Вячеслав Богуслаев.Выступая недавно перед украинскими депутатами, он обвинил китайских инвесторов в нарушении инвестиционных обязательств и призвал передать контроль над предприятием государству, оставив 35-процентный пакет акций (почему именно такой?) в собственности инвесторов. Возможно, радикальное переосмысление роли китайских инвесторов у него произошло под влиянием силовых органов, которые его изрядно прессовали в последние годы. Ну и отдельно следует заметить, что не совсем ясно, в качестве кого Богуслаев ныне выступает от имени "Мотор Сич", ведь свои акции он продал.Примерно понятно, каким именно видят на Украине "законный способ" национализации компании. Раз такого законного способа нет, его нужно создать: по всей видимости, будет принят отдельный закон по этому поводу.Но все это никак не решает проблем компенсаций инвесторам за изымаемую у них собственность, не говоря уж о дальнейших перспективах национализированной "Мотор Сич".Что касается перспектив, то после утраты российского рынка ссора с китайцами, весьма вероятно, приведет к потере и второго по значимости для предприятия рынка. Это путь к деградации для предприятия. Внутренний украинский рынок слишком мал. Но даже на этом маленьком рынке в тех сферах, где "Мотор Сич" могла бы составить какую-то конкуренцию, хозяйничают "западные партнеры", что видно хотя бы по заключенному пару лет назад контракту на поставку 55 вертолетов Airbus, а также строительство базы их обслуживания. "Мотор Сич" обещают какие-то заказы в будущем, однако это несерьезные объемы для предприятия, даже если обещания будут воплощены в жизнь. На Западе продукция предприятия не нужна. Остается еще Индия и, возможно, некоторые другие страны Азии и Африки, но тут сотрудничество ограничивается ремоторизацией имеющегося парка самолетов "Ан", поскольку компетенции в сфере авиастроения Украиной утрачены.Не менее завораживающими выглядят перспективы судебного разбирательства с инвесторами, которые сегодня требуют компенсацию уже 3,6 миллиарда долларов.На самом деле вероятность такого развития событий нулевая: колониям или за колонии метрополия не платит, все происходит строго наоборот. Максимум, на какую помощь Запада может рассчитывать Украина в этом вопросе, — это чудеса справедливого западного судопроизводства. Вариант а-ля Стокгольмский арбитраж, когда "бери или плати" нельзя, а "качай или плати" можно, здесь не пройдет — уж очень очевиден факт экспроприации.Зато вполне могут поиграть с суммой компенсации. Или, например, обеспечить бесконечное затягивание спора по аналогии со спором о трехмиллиардном долге Украины перед Россией.Начиная от прикрытия калитки для украинских товаров (а Китай является главным экспортным рынком для Украины с большим отрывом) и заканчивая, например, демонстративным налаживанием контактов с Крымом.Пока нельзя точно предсказать, чем придется заплатить Украине за выполнение указаний из Вашингтона, но что придется, сомнений нет.Источник: РИА Новости

/20210224/Evrosoyuz-dovolen-burnym-razvitiem-Ukrainy-16063968.html

/20210315/wp-bayden-ne-zhelaet-obschatsya-s-zelenskim--yablokom-razdorastali-oligarkhi-17764903.html

/20210226/Ukraina-stanet-tigrom-kotoryy-porazit-ves-mir-pochemu-v-eto-veryat-16080043.html

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Валерий Михайлов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg

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джо байден, владимир зеленский, крым, инвестиции, финансы, вашингтон, украина, китай, сша