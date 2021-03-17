В Узбекистане растет заболеваемость коронавирусом среди детей - Отабеков

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Рост числа заболевших коронавирусов в Узбекистане идет среди детей, заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмата Отабекова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Напомним, на сегодняшней пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев разъяснил ситуацию с использованием вакцины AstraZeneca в республике.По его словам, необходимо дождаться результатов расследования и не делать преждевременных выводов, а прививочную кампанию планируется начать в Узбекистане после Навруза.
Отабеков добавил, что ходят необоснованные слухи о том, что завышается рост числа заболевших, чтобы стимулировать вакцинанацию.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Рост числа заболевших коронавирусов в Узбекистане идет среди детей, заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмата Отабекова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Ходят слухи, что намеренно завышается рост числа заболевших, чтобы стимулировать вакцинацию. В этом нет никакой логики, так как заболеваемость растет в основном среди детей. Мы же будем вакцинировать людей старше 18 лет", – заявил он.
Напомним, на сегодняшней пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев разъяснил ситуацию с использованием вакцины AstraZeneca в республике.