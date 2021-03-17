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В Узбекистане растет заболеваемость коронавирусом среди детей - Отабеков
В Узбекистане растет заболеваемость коронавирусом среди детей - Отабеков
Отабеков добавил, что ходят необоснованные слухи о том, что завышается рост числа заболевших, чтобы стимулировать вакцинанацию. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T19:59+0500
2021-03-17T19:59+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
дети
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Рост числа заболевших коронавирусов в Узбекистане идет среди детей, заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмата Отабекова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Напомним, на сегодняшней пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев разъяснил ситуацию с использованием вакцины AstraZeneca в республике.По его словам, необходимо дождаться результатов расследования и не делать преждевременных выводов, а прививочную кампанию планируется начать в Узбекистане после Навруза.
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, дети, узбекистан

В Узбекистане растет заболеваемость коронавирусом среди детей - Отабеков

19:59 17.03.2021
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© Министерство здравоохранения республики УзбекистанГлавный сан инспектор Узбекистана - Нурмат Отабеков
Главный сан инспектор Узбекистана - Нурмат Отабеков - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Министерство здравоохранения республики Узбекистан
Отабеков добавил, что ходят необоснованные слухи о том, что завышается рост числа заболевших, чтобы стимулировать вакцинанацию.
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Рост числа заболевших коронавирусов в Узбекистане идет среди детей, заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмата Отабекова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Ходят слухи, что намеренно завышается рост числа заболевших, чтобы стимулировать вакцинацию. В этом нет никакой логики, так как заболеваемость растет в основном среди детей. Мы же будем вакцинировать людей старше 18 лет", – заявил он.
Напомним, на сегодняшней пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев разъяснил ситуацию с использованием вакцины AstraZeneca в республике.
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