https://uz.sputniknews.ru/20210317/v-uzbekistane-rastet-zabolevaemost-koronavirusom-sredi-detey---otabekov-17817211.html

В Узбекистане растет заболеваемость коронавирусом среди детей - Отабеков

В Узбекистане растет заболеваемость коронавирусом среди детей - Отабеков

Отабеков добавил, что ходят необоснованные слухи о том, что завышается рост числа заболевших, чтобы стимулировать вакцинанацию. 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T19:59+0500

2021-03-17T19:59+0500

2021-03-17T19:59+0500

общество

ситуация с коронавирусом в узбекистане

коронавирус

дети

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Рост числа заболевших коронавирусов в Узбекистане идет среди детей, заявил заместитель начальника Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмата Отабекова, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Напомним, на сегодняшней пресс-конференции заместитель министра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев разъяснил ситуацию с использованием вакцины AstraZeneca в республике.По его словам, необходимо дождаться результатов расследования и не делать преждевременных выводов, а прививочную кампанию планируется начать в Узбекистане после Навруза.

/20210316/v-tashkente-mogut-uzhestochit-karantinnye-ogranicheniya-s-1-aprelya-17789064.html

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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, дети, узбекистан