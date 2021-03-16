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В Ташкенте могут ужесточить карантинные ограничения с 1 апреля
В Ташкенте могут ужесточить карантинные ограничения с 1 апреля
Предложено усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при проведении свадеб, торжеств и прочих церемоний в столице. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T17:28+0500
2021-03-16T17:56+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
минздрав узбекистана
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. На заседании Ташкентского штаба по предотвращению распространения новых штаммов коронавирусной инфекции вынесено на рассмотрение предложение о приостановке массовых мероприятий в столице с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана. По данным министерства, в рамках мероприятия ответственным лицам было поручено усилить контроль за соблюдением карантинных требований, а также санитарно-гигиенических правил при проведении свадеб, торжеств и прочих церемоний в Ташкенте. К тому же планируется предпринять соответствующие меры для проведения спортивных соревнований без зрителей.Отмечается, что жесткие карантинные ограничения вступят в силу в начале апреля в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.Напомним: в Ташкенте с 10 по 13 марта стали выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. В больницы ежедневно поступали от 70 до 77 пациентов. Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.
/20210315/v-tashkente-rastet-zabolevaemost-covid-19--khokim-poruchil-usilit-kontrol-za-situatsiey-17752845.html
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, минздрав узбекистана

В Ташкенте могут ужесточить карантинные ограничения с 1 апреля

17:28 16.03.2021 (обновлено: 17:56 16.03.2021)
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© Информационная служба Министерства здравоохраненияЗдание министерства здравоохранения Узбекистана
Здание министерства здравоохранения Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Информационная служба Министерства здравоохранения
Предложено усилить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при проведении свадеб, торжеств и прочих церемоний в столице.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. На заседании Ташкентского штаба по предотвращению распространения новых штаммов коронавирусной инфекции вынесено на рассмотрение предложение о приостановке массовых мероприятий в столице с 1 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Узбекистана.
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По данным министерства, в рамках мероприятия ответственным лицам было поручено усилить контроль за соблюдением карантинных требований, а также санитарно-гигиенических правил при проведении свадеб, торжеств и прочих церемоний в Ташкенте. К тому же планируется предпринять соответствующие меры для проведения спортивных соревнований без зрителей.
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Отмечается, что жесткие карантинные ограничения вступят в силу в начале апреля в случае резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.
Напомним: в Ташкенте с 10 по 13 марта стали выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. В больницы ежедневно поступали от 70 до 77 пациентов. Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.
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