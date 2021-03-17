https://uz.sputniknews.ru/20210317/v-uzbekistane-vystavili-na-prodazhu-20-gazozapravok-17797925.html

В Узбекистане выставили на продажу 20 газозаправок

В Узбекистане выставили на продажу 20 газозаправок

Восемь из предлагаемых предпринимателям газозаправочных компрессорных станций — это готовый бизнес. Данные объекты имеют лицензию на продажу сжатого природного... 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T09:24+0500

2021-03-17T09:24+0500

2021-03-17T09:30+0500

заправка

аукцион

газ

ферганская область

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17797864_0:165:2069:1329_1920x0_80_0_0_a4520b93f8c647512037bc4ef6e9040e.jpg

ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Агентство по управлению госактивами выставило на продажу на электронную торговую площадку E-Ijro Auksion 20 станций для заправки автомобилей сжатым газом, сервисные и другие объекты недвижимости ООО "Автогазтаминот".Восемь из выставленных объектов имеют лицензию на продажу сжатого природного газа и по сути уже являются готовым бизнесом. К примеру, действующая заправочная станция природного сжатого газа для автомобилей в Риштанском районе Ферганской области продается по стартовой цене 3,6 миллиарда сумов, а сервисный центр по установке баллонов со сжатым газом на автотранспорт в Нукусе — по стартовой цене 4,2 миллиарда сумов.Напомним, что в середине февраля глава республики подписал указ "О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов".Документом был утвержден перечень из 18 предприятий, госдоли которых выставят на торги с апреля текущего года. В частности, в список попали АО "Кварц" — 89,5%, "Трест-12" — 51%, "Узбекхиммаш" — 44,7%, "Жиззак Пластмасса" — 85,8%, Кокандский механический завод — 64,1%, Ферганский нефтеперерабатывающий завод — 100%, "Кафолат" — 49,3%, "Тошкентвино" — 51,8% и другие.

/20210225/V-Uzbekistane-ogranichili-podachu-gaza-na-zapravkakh-16076785.html

ферганская область

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

заправка, аукцион, газ, ферганская область, узбекистан