https://uz.sputniknews.ru/20210317/v-uzbekistane-vystavili-na-prodazhu-20-gazozapravok-17797925.html
В Узбекистане выставили на продажу 20 газозаправок
В Узбекистане выставили на продажу 20 газозаправок
Восемь из предлагаемых предпринимателям газозаправочных компрессорных станций — это готовый бизнес. Данные объекты имеют лицензию на продажу сжатого природного... 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T09:24+0500
2021-03-17T09:24+0500
2021-03-17T09:30+0500
заправка
аукцион
газ
ферганская область
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Агентство по управлению госактивами выставило на продажу на электронную торговую площадку E-Ijro Auksion 20 станций для заправки автомобилей сжатым газом, сервисные и другие объекты недвижимости ООО "Автогазтаминот".Восемь из выставленных объектов имеют лицензию на продажу сжатого природного газа и по сути уже являются готовым бизнесом. К примеру, действующая заправочная станция природного сжатого газа для автомобилей в Риштанском районе Ферганской области продается по стартовой цене 3,6 миллиарда сумов, а сервисный центр по установке баллонов со сжатым газом на автотранспорт в Нукусе — по стартовой цене 4,2 миллиарда сумов.Напомним, что в середине февраля глава республики подписал указ "О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов".Документом был утвержден перечень из 18 предприятий, госдоли которых выставят на торги с апреля текущего года. В частности, в список попали АО "Кварц" — 89,5%, "Трест-12" — 51%, "Узбекхиммаш" — 44,7%, "Жиззак Пластмасса" — 85,8%, Кокандский механический завод — 64,1%, Ферганский нефтеперерабатывающий завод — 100%, "Кафолат" — 49,3%, "Тошкентвино" — 51,8% и другие.
/20210225/V-Uzbekistane-ogranichili-podachu-gaza-na-zapravkakh-16076785.html
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заправка, аукцион, газ, ферганская область, узбекистан
В Узбекистане выставили на продажу 20 газозаправок
09:24 17.03.2021 (обновлено: 09:30 17.03.2021)
Восемь из предлагаемых предпринимателям газозаправочных компрессорных станций — это готовый бизнес. Данные объекты имеют лицензию на продажу сжатого природного газа.
ТАШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Агентство по управлению госактивами выставило на продажу на электронную торговую площадку E-Ijro Auksion 20 станций для заправки автомобилей сжатым газом, сервисные и другие объекты недвижимости ООО "Автогазтаминот".
Восемь из выставленных объектов имеют лицензию на продажу сжатого природного газа и по сути уже являются готовым бизнесом.
К примеру, действующая заправочная станция природного сжатого газа для автомобилей в Риштанском районе Ферганской области продается по стартовой цене 3,6 миллиарда сумов, а сервисный центр по установке баллонов со сжатым газом на автотранспорт в Нукусе — по стартовой цене 4,2 миллиарда сумов.
Напомним, что в середине февраля глава республики подписал указ "О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов".
Документом был утвержден перечень из 18 предприятий, госдоли которых выставят на торги с апреля текущего года.
В частности, в список попали АО "Кварц" — 89,5%, "Трест-12" — 51%, "Узбекхиммаш" — 44,7%, "Жиззак Пластмасса" — 85,8%, Кокандский механический завод — 64,1%, Ферганский нефтеперерабатывающий завод — 100%, "Кафолат" — 49,3%, "Тошкентвино" — 51,8% и другие.