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"Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане
"Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане
Хотя новый вариант вируса может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T13:43+0500
2021-03-18T13:47+0500
в мире
коронавирус
азербайджан
азербайджан
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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. "Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане, сообщает РИА Новости.Ранее штамм коронавируса, похожий на "британский", добравшийся до России, был выявлен у двух жителей Ростовской области. Напомним, в середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
/20210316/do-rossii-dobralis-dva-ikh-trekh-samykh-opasnykh-shtammov-covid--pora-panikovat-17775687.html
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коронавирус, азербайджан, азербайджан

"Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане

13:43 18.03.2021 (обновлено: 13:47 18.03.2021)
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© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинская лаборатория, иллюстративное фото
Медицинская лаборатория, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
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Хотя новый вариант вируса может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. "Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане, сообщает РИА Новости.

"В центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии после геномного анализа SARS Cov-2 в трех образцах были обнаружены 501Y.V1, B.1.1.7 ("британский" штамм)", — говорится в информации.

Ранее штамм коронавируса, похожий на "британский", добравшийся до России, был выявлен у двух жителей Ростовской области.
Медик, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Россия
Два из трех самых опасных штаммов COVID добрались до России
16 Марта, 12:30
425
Напомним, в середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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