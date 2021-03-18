ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. "Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане, сообщает РИА Новости.Ранее штамм коронавируса, похожий на "британский", добравшийся до России, был выявлен у двух жителей Ростовской области. Напомним, в середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Хотя новый вариант вируса может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. "Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане, сообщает РИА Новости.
"В центре генетической диагностики Национального центра гематологии и трансфузиологии после геномного анализа SARS Cov-2 в трех образцах были обнаружены 501Y.V1, B.1.1.7 ("британский" штамм)", — говорится в информации.
Ранее штамм коронавируса, похожий на "британский", добравшийся до России, был выявлен у двух жителей Ростовской области.
Напомним, в середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.