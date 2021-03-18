https://uz.sputniknews.ru/20210318/britanskiy-shtamm-koronavirusa-obnaruzhen-v-azerbaydzhane-17828528.html

"Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане

"Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане

Хотя новый вариант вируса может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T13:43+0500

2021-03-18T13:43+0500

2021-03-18T13:47+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. "Британский" штамм коронавируса обнаружен в Азербайджане, сообщает РИА Новости.Ранее штамм коронавируса, похожий на "британский", добравшийся до России, был выявлен у двух жителей Ростовской области. Напомним, в середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

/20210316/do-rossii-dobralis-dva-ikh-trekh-samykh-opasnykh-shtammov-covid--pora-panikovat-17775687.html

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коронавирус, азербайджан, азербайджан