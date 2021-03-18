https://uz.sputniknews.ru/20210318/mchs-oproverglo-informatsiyu-o-silnom-vetre-v-dzhizakskoy-oblasti-17836284.html

МЧС опровергло информацию о сильном ветре в Джизакской области

МЧС опровергло информацию о сильном ветре в Джизакской области

Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого сообщает, что в Пахтакорском районе дует сильный ветер. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T18:15+0500

2021-03-18T18:15+0500

2021-03-18T18:15+0500

общество

джизакская область

ветер

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о сильном ветре в Джизакской области."Сегодня в социальных сетях распространилось видео, в котором автор ролика сообщает о том, что якобы в Пахтакорском районе Джизакской области дует сильный песчаный ветер, пришедший со стороны Казахстана. Данная информация абсолютно не соответствует действительности", — заявили в МЧС.По данным министерства, в первой половине дня там действительно дул ветер, но не сильный.Ранее в МЧС предупредили, что в ближайшие дни в стране ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. Жителям страны рекомендовано оставаться дома.

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джизакская область, ветер