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МЧС опровергло информацию о сильном ветре в Джизакской области
МЧС опровергло информацию о сильном ветре в Джизакской области
Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого сообщает, что в Пахтакорском районе дует сильный ветер. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T18:15+0500
2021-03-18T18:15+0500
общество
джизакская область
ветер
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о сильном ветре в Джизакской области."Сегодня в социальных сетях распространилось видео, в котором автор ролика сообщает о том, что якобы в Пахтакорском районе Джизакской области дует сильный песчаный ветер, пришедший со стороны Казахстана. Данная информация абсолютно не соответствует действительности", — заявили в МЧС.По данным министерства, в первой половине дня там действительно дул ветер, но не сильный.Ранее в МЧС предупредили, что в ближайшие дни в стране ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. Жителям страны рекомендовано оставаться дома.
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джизакская область, ветер

МЧС опровергло информацию о сильном ветре в Джизакской области

18:15 18.03.2021
292
© Sputnik / Макс Ветров / Перейти в фотобанкВетер
Ветер - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Sputnik / Макс Ветров
/
Перейти в фотобанк
Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого сообщает, что в Пахтакорском районе дует сильный ветер.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о сильном ветре в Джизакской области.
"Сегодня в социальных сетях распространилось видео, в котором автор ролика сообщает о том, что якобы в Пахтакорском районе Джизакской области дует сильный песчаный ветер, пришедший со стороны Казахстана. Данная информация абсолютно не соответствует действительности", — заявили в МЧС.
По данным министерства, в первой половине дня там действительно дул ветер, но не сильный.
Ранее в МЧС предупредили, что в ближайшие дни в стране ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. Жителям страны рекомендовано оставаться дома.
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