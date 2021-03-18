МЧС опровергло информацию о сильном ветре в Джизакской области

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о сильном ветре в Джизакской области."Сегодня в социальных сетях распространилось видео, в котором автор ролика сообщает о том, что якобы в Пахтакорском районе Джизакской области дует сильный песчаный ветер, пришедший со стороны Казахстана. Данная информация абсолютно не соответствует действительности", — заявили в МЧС.По данным министерства, в первой половине дня там действительно дул ветер, но не сильный.Ранее в МЧС предупредили, что в ближайшие дни в стране ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. Жителям страны рекомендовано оставаться дома.
Ранее в соцсетях появилось видео, автор которого сообщает, что в Пахтакорском районе дует сильный ветер.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям опровергли информацию о сильном ветре в Джизакской области.
"Сегодня в социальных сетях распространилось видео, в котором автор ролика сообщает о том, что якобы в Пахтакорском районе Джизакской области дует сильный песчаный ветер, пришедший со стороны Казахстана. Данная информация абсолютно не соответствует действительности", — заявили в МЧС.
По данным министерства, в первой половине дня там действительно дул ветер, но не сильный.
Ранее в МЧС предупредили, что в ближайшие дни в стране ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. Жителям страны рекомендовано оставаться дома.