https://uz.sputniknews.ru/20210318/mirziev-rasskazal-ot-kakoy-zhiznennoy-ustanovki-nuzhno-izbavitsya-chtoby-dobitsya-uspekhov--17832107.html
Мирзиёев рассказал, от какой жизненной установки нужно избавиться, чтобы добиться успехов
Мирзиёев рассказал, от какой жизненной установки нужно избавиться, чтобы добиться успехов
В каждой махалле для развития необходимо найти "точки роста", обеспечить занятость людей, заявил узбекский лидер. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T16:03+0500
2021-03-18T16:03+0500
2021-03-18T16:49+0500
поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану
экономика
ташкентская область
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил махаллю "Эшонобод" Чиназского района Ташкентской области, рассказали в пресс-службе главы государства.В рамках программы "Обод кишлок" там были отремонтированы дома, школы, дороги и коммунальные сети, построен современный дворец культуры. Открылись филиал центра госуслуг, отделение банка, медицинский пункт и швейное предприятие.Во время беседы с местными жителями Мирзиёев заявил, что в каждой махалле для развития необходимо найти "точки роста", обеспечить занятость людей. Сейчас в Ташкентской области с населением чуть менее трех миллионов человек 150 тысяч — безработные.По словам президента, на разные проекты, которые помогут повысить уровень жизни в регионе, будет выделено 119 триллионов сумов."Ни один регион еще не ставил перед собой цели такого масштаба", — отметил Мирзиёев.В Чиназском районе не должно быть безработных, подчеркнул он.Ранее глава государства проверил, как в Чиназском районе решают водную проблему.
ташкентская область
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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, ташкентская область, шавкат мирзиёев
Мирзиёев рассказал, от какой жизненной установки нужно избавиться, чтобы добиться успехов
16:03 18.03.2021 (обновлено: 16:49 18.03.2021)
В каждой махалле для развития необходимо найти "точки роста", обеспечить занятость людей, заявил узбекский лидер.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил махаллю "Эшонобод" Чиназского района Ташкентской области, рассказали
в пресс-службе главы государства.
В рамках программы "Обод кишлок" там были отремонтированы дома, школы, дороги и коммунальные сети, построен современный дворец культуры. Открылись филиал центра госуслуг, отделение банка, медицинский пункт и швейное предприятие.
Во время беседы с местными жителями Мирзиёев заявил, что в каждой махалле для развития необходимо найти "точки роста", обеспечить занятость людей. Сейчас в Ташкентской области с населением чуть менее трех миллионов человек 150 тысяч — безработные.
По словам президента, на разные проекты, которые помогут повысить уровень жизни в регионе, будет выделено 119 триллионов сумов.
"Ни один регион еще не ставил перед собой цели такого масштаба", — отметил Мирзиёев.
В Чиназском районе не должно быть безработных, подчеркнул он.
"Здесь много земли, трудолюбивый народ. В каждом доме, на каждой улице должна быть культура. Действуя так, как говорят у нас в народе, — яблоко, пади, в рот попади, — результата не достичь. Нам нужно действовать сплоченно. Если мы хотим перемен, мы все должны изменить наше сознание", — заявил президент.
Ранее глава государства проверил
, как в Чиназском районе решают водную проблему.