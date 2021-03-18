https://uz.sputniknews.ru/20210318/mirziev-rasskazal-ot-kakoy-zhiznennoy-ustanovki-nuzhno-izbavitsya-chtoby-dobitsya-uspekhov--17832107.html

Мирзиёев рассказал, от какой жизненной установки нужно избавиться, чтобы добиться успехов

Мирзиёев рассказал, от какой жизненной установки нужно избавиться, чтобы добиться успехов

В каждой махалле для развития необходимо найти "точки роста", обеспечить занятость людей, заявил узбекский лидер. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T16:03+0500

2021-03-18T16:03+0500

2021-03-18T16:49+0500

поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану

экономика

ташкентская область

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил махаллю "Эшонобод" Чиназского района Ташкентской области, рассказали в пресс-службе главы государства.В рамках программы "Обод кишлок" там были отремонтированы дома, школы, дороги и коммунальные сети, построен современный дворец культуры. Открылись филиал центра госуслуг, отделение банка, медицинский пункт и швейное предприятие.Во время беседы с местными жителями Мирзиёев заявил, что в каждой махалле для развития необходимо найти "точки роста", обеспечить занятость людей. Сейчас в Ташкентской области с населением чуть менее трех миллионов человек 150 тысяч — безработные.По словам президента, на разные проекты, которые помогут повысить уровень жизни в регионе, будет выделено 119 триллионов сумов."Ни один регион еще не ставил перед собой цели такого масштаба", — отметил Мирзиёев.В Чиназском районе не должно быть безработных, подчеркнул он.Ранее глава государства проверил, как в Чиназском районе решают водную проблему.

ташкентская область

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поездки президента шавката мирзиёева по узбекистану, ташкентская область, шавкат мирзиёев