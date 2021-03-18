https://uz.sputniknews.ru/20210318/operatorov-v-rossii-obyazhut-peredavat-vse-detali-zvonkov-roskomnadzoru-17825267.html

Операторов в России обяжут передавать все детали звонков Роскомнадзору

Операторов в России обяжут передавать все детали звонков Роскомнадзору

Оказалось, что это необходимо, чтобы избежать распространения "серых" sim-карт. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T12:14+0500

2021-03-18T12:14+0500

2021-03-18T12:22+0500

россия

мобильный телефон

роскомнадзор

мобильный оператор

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В России планируют обязать мобильных операторов передавать Роскомнадзору все данные об абонентах, сообщает РИА Новости.Если данный проект утвердят, то вот к какой информации будет получен доступ:В пояснительной записке сказано, что это необходимо, чтобы избежать распространения "серых" sim-карт.Напомним, ранее стало известно, что в России по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему на все гаджеты.Мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков.

/20210204/V-Rossii-khotyat-vyvesti-geolokatsiyu-abonentov-iz-pod-tayny-svyazi-15931238.html

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мобильный телефон, роскомнадзор, мобильный оператор