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Операторов в России обяжут передавать все детали звонков Роскомнадзору
Операторов в России обяжут передавать все детали звонков Роскомнадзору
Оказалось, что это необходимо, чтобы избежать распространения "серых" sim-карт. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T12:14+0500
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россия
мобильный телефон
роскомнадзор
мобильный оператор
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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В России планируют обязать мобильных операторов передавать Роскомнадзору все данные об абонентах, сообщает РИА Новости.Если данный проект утвердят, то вот к какой информации будет получен доступ:В пояснительной записке сказано, что это необходимо, чтобы избежать распространения "серых" sim-карт.Напомним, ранее стало известно, что в России по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему на все гаджеты.Мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков.
/20210204/V-Rossii-khotyat-vyvesti-geolokatsiyu-abonentov-iz-pod-tayny-svyazi-15931238.html
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мобильный телефон, роскомнадзор, мобильный оператор

Операторов в России обяжут передавать все детали звонков Роскомнадзору

12:14 18.03.2021 (обновлено: 12:22 18.03.2021)
495
CC0 / Unsplash / ROBIN WORRALLМобильный телефон
Мобильный телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
CC0 / Unsplash / ROBIN WORRALL
Оказалось, что это необходимо, чтобы избежать распространения "серых" sim-карт.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В России планируют обязать мобильных операторов передавать Роскомнадзору все данные об абонентах, сообщает РИА Новости.
Если данный проект утвердят, то вот к какой информации будет получен доступ:

Ф. И. О. абонентов, дата их рождения, место жительства и реквизиты паспорта, место их работы, виды звонков и номера вызывающего и вызываемого абонента. Более того, станут доступны и передачи абонентом голоса, текстовых и мультимедийных сообщений.

В пояснительной записке сказано, что это необходимо, чтобы избежать распространения "серых" sim-карт.
Руки с мобильными телефонами - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2021
Россия
В России хотят вывести геолокацию абонентов из-под тайны связи
4 Февраля, 12:45
378
Напомним, ранее стало известно, что в России по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему на все гаджеты.
Мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков.
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