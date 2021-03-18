Операторов в России обяжут передавать все детали звонков Роскомнадзору

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В России планируют обязать мобильных операторов передавать Роскомнадзору все данные об абонентах, сообщает РИА Новости.Если данный проект утвердят, то вот к какой информации будет получен доступ:В пояснительной записке сказано, что это необходимо, чтобы избежать распространения "серых" sim-карт.Напомним, ранее стало известно, что в России по умолчанию будут устанавливать отечественную поисковую систему на все гаджеты.Мера коснется смартфонов, smart TV, компьютеров и ноутбуков.
Оказалось, что это необходимо, чтобы избежать распространения "серых" sim-карт.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В России планируют обязать мобильных операторов передавать Роскомнадзору все данные об абонентах, сообщает РИА Новости.
Если данный проект утвердят, то вот к какой информации будет получен доступ:
Ф. И. О. абонентов, дата их рождения, место жительства и реквизиты паспорта, место их работы, виды звонков и номера вызывающего и вызываемого абонента. Более того, станут доступны и передачи абонентом голоса, текстовых и мультимедийных сообщений.
В пояснительной записке сказано, что это необходимо, чтобы избежать распространения "серых" sim-карт.