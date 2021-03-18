https://uz.sputniknews.ru/20210318/prismotrites-mozhet-vy-na-mushke-kak-bytovye-pribory-shpionyat-za-lyudmi-17820701.html

Присмотритесь, может, вы "на мушке": как бытовые приборы шпионят за людьми

Присмотритесь, может, вы "на мушке": как бытовые приборы шпионят за людьми

Иногда хакеры могут не просто украсть информацию о человеке, а создать настоящую угрозу его жизни, например, заблокировав помещение. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T10:00+0500

2021-03-18T10:00+0500

2021-03-18T10:10+0500

шпионаж

гаджет

наука

технологии

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В век технологий оказаться под наблюдением можно запросто, находясь даже в собственном доме.Все дело в современных гаджетах, которые не только улучшают качество жизни, но и порой представляют угрозу вашей безопасности. "Умные" бытовые устройства, как правило, знают о вас все: как звучит голос (которым можно, скажем, включать и выключать свет), как вы выглядите (чтобы разблокировать, например, какую-либо домашнюю систему), какой у вас режим дня и другие моменты, которые могут заинтересовать кибермошенников.Злоумышленники все чаще перехватывают личные данные, хотя об этом можно совершенно не догадываться, отметил партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.По его словам, информацию о каждом вашем действии и перемещении могут предоставить приборы вроде дверного звонка. Также риски создают любые бытовые устройства, где есть камеры, микрофоны и подключение к Интернету."Умные" приборы очень "на руку" ворам, которые могут взломать систему и запросто отследить, когда хозяина квартиры не будет дома. Также специалисты обратили внимание, что остаться инкогнито рядом с такой техникой не получится: ваш партнер всегда может узнать, как и с кем вы проводили время.Технологий, которые бы защитили от киберугроз, еще не существует. Раз так, то пока не следует полностью доверять "умным" гаджетам, стоит полагаться только на себя и быть лишний раз внимательным и осторожным, заключил Мясоедов.

/20191211/Eksperty-nazvali-luchshiy-gadzhet-desyatiletiya-12988058.html

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шпионаж, гаджет, наука, технологии