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"Русская женщина": СК России проверит текст песни Манижи
"Русская женщина": СК России проверит текст песни Манижи
Одно из российских изданий посчитало номер артистки оскорбляющим достоинство русских женщин. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T18:23+0500
2021-03-18T18:23+0500
2021-03-18T18:23+0500
россия
евровидение
скандал
музыкант
следственный комитет рф
музыка
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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В России попросили Следственный комитет проверить песню певицы Manizha на предмет "противоправных высказываний", сообщает РИА Новости.Напомним, в начале марта стало известно, что 29-летняя Манижа представит Россию на легендарном музыкальном конкурсе "Евровидение".Ее ролик на YouTube с песней Russian Woman собрал уже более 4 миллионов просмотров и вызвал бурю эмоций у россиян.Manizha (Манижа Сангин) — российская певица таджикского происхождения. Помимо творчества, девушка активно участвует еще и в общественной жизни.
/20210311/klip-manizhi-na-youtube-kanale-evrovideniya-sobral-pochti-1-mln-prosmotrov-17680741.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
евровидение, скандал, музыкант, следственный комитет рф, музыка
"Русская женщина": СК России проверит текст песни Манижи
Одно из российских изданий посчитало номер артистки оскорбляющим достоинство русских женщин.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik.
В России попросили Следственный комитет проверить песню певицы Manizha на предмет "противоправных высказываний", сообщает
РИА Новости.
"В СК обратилась редакция издания "Ветеранские вести", посчитавшая сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале марта стало известно, что 29-летняя Манижа представит Россию на легендарном музыкальном конкурсе "Евровидение".
Ее ролик на YouTube с песней Russian Woman собрал уже более 4 миллионов просмотров и вызвал бурю эмоций у россиян.
Manizha (Манижа Сангин) — российская певица таджикского происхождения. Помимо творчества, девушка активно участвует еще и в общественной жизни.