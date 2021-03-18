https://uz.sputniknews.ru/20210318/russkaya-zhenschina-sk-rossii-proverit-tekst-pesni-manizhi-17837653.html

"Русская женщина": СК России проверит текст песни Манижи

"Русская женщина": СК России проверит текст песни Манижи

Одно из российских изданий посчитало номер артистки оскорбляющим достоинство русских женщин. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T18:23+0500

2021-03-18T18:23+0500

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россия

евровидение

скандал

музыкант

следственный комитет рф

музыка

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В России попросили Следственный комитет проверить песню певицы Manizha на предмет "противоправных высказываний", сообщает РИА Новости.Напомним, в начале марта стало известно, что 29-летняя Манижа представит Россию на легендарном музыкальном конкурсе "Евровидение".Ее ролик на YouTube с песней Russian Woman собрал уже более 4 миллионов просмотров и вызвал бурю эмоций у россиян.Manizha (Манижа Сангин) — российская певица таджикского происхождения. Помимо творчества, девушка активно участвует еще и в общественной жизни.

/20210311/klip-manizhi-na-youtube-kanale-evrovideniya-sobral-pochti-1-mln-prosmotrov-17680741.html

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евровидение, скандал, музыкант, следственный комитет рф, музыка