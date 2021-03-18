https://uz.sputniknews.ru/20210318/spetssluzhby-stran-shos-odobrili-proekt-programmy-borby-s-terrorizmom-na-2022-2024-gg-17833078.html

Спецслужбы стран ШОС одобрили проект программы борьбы с терроризмом на 2022-2024 гг.

Спецслужбы стран ШОС одобрили проект программы борьбы с терроризмом на 2022-2024 гг.

В Ташкенте в четверг прошло 36-е заседание Региональной Антитеррористической структуры ШОС. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T16:27+0500

2021-03-18T16:27+0500

2021-03-18T16:27+0500

ташкент

политика

борьба с терроризмом

шос

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Представители спецслужб стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) одобрили проект программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы, сообщает пресс-служба Региональной Антитеррористической структуры (РАТС) ШОС.В Ташкенте в четверг прошло 36-е заседание РАТС ШОС, посвященное выработке совместных мер по борьбе с международными террористическими организациями. В нем приняли участие представители компетентных органов Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана."В ходе заседания одобрен проект программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы", — рассказали в пресс-службе.На встрече было также согласовано проведение в 2021 году очередных совместных антитеррористических учений стран ШОС "Пабби-Антитеррор-2021", восьмого заседания руководителей пограничных служб стран-участниц организации и восьмой международной научно-практической конференции РАТС ШОС.В рамках выполнения требований резолюций Совбеза ООН 2178 и 2396, направленных на предотвращение перемещения иностранных боевиков-террористов, рассмотрен вопрос внедрения и эксплуатации систем предварительной информации о пассажирах и данных о записях регистрации пассажиров, отмечается в сообщении."Приняты решения о совершенствовании сотрудничества компетентных органов государств-членов ШОС по выявлению и пресечению каналов финансирования террористической деятельности", — добавили в пресс-службе.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. Ее полноценными членами являются Россия, Китай, Индия, Казахстан, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Беларусь, Афганистан, Иран и Монголия."Партнеры по диалогу ШОС" — это Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.В 2022 году состоится саммит организации — масштабное мероприятие пройдет в Самарканде.

/20210225/Strany-ShOS-sobirayutsya-provesti-antiterroristicheskie-ucheniya-v-Pakistane-16078129.html

/20210201/Budet-chem-udivit-Kak-Samarkand-gotovitsya-k-sammitu-ShOS-15912600.html

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ташкент, борьба с терроризмом, шос