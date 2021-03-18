UzAuto создает IT-компанию

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. UzAuto создаст IT-компанию вместе с индийской Quantum Business Advisory, сообщает пресс-служба "Узавтосаноат".Напомним, UzAuto Motors объявила в феврале, что решила автоматизировать бизнес-процессы и перешла на SAP-технологии. Они оптимизируют сложные бизнес-процессы и полностью автоматизируют планирование, производство, продажи, кадровую работу и учет результатов на всех уровнях.В январе в компании заявили о рекорде производства автомобилей.
Основным направлением QBA IT станет участие в цифровой трансформации.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. UzAuto создаст IT-компанию вместе с индийской Quantum Business Advisory, сообщает пресс-служба "Узавтосаноат".
"Основным направлением QBA IT станет участие в цифровой трансформации, включая внедрение и интеграцию IT-решений на основе SAP, Microsoft, Oracle и других. Компания также будет предоставлять услуги по созданию программного обеспечения", — говорится в сообщении.
Напомним, UzAuto Motors объявила в феврале, что решила автоматизировать бизнес-процессы и перешла на SAP-технологии. Они оптимизируют сложные бизнес-процессы и полностью автоматизируют планирование, производство, продажи, кадровую работу и учет результатов на всех уровнях.