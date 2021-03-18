https://uz.sputniknews.ru/20210318/uzauto-sozdaet-it-kompaniyu-17834506.html

UzAuto создает IT-компанию

UzAuto создает IT-компанию

Основным направлением QBA IT станет участие в цифровой трансформации. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T16:53+0500

2021-03-18T16:53+0500

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общество

uzauto motors

it-технологии

узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. UzAuto создаст IT-компанию вместе с индийской Quantum Business Advisory, сообщает пресс-служба "Узавтосаноат".Напомним, UzAuto Motors объявила в феврале, что решила автоматизировать бизнес-процессы и перешла на SAP-технологии. Они оптимизируют сложные бизнес-процессы и полностью автоматизируют планирование, производство, продажи, кадровую работу и учет результатов на всех уровнях.В январе в компании заявили о рекорде производства автомобилей.

/20210213/UzAuto-Motors-moderniziruyut-sistemu-prodazh-avto--ona-budet-bolee-prozrachnoy-15992517.html

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uzauto motors, it-технологии, узбекистан, узбекистан