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UzAuto создает IT-компанию
UzAuto создает IT-компанию
Основным направлением QBA IT станет участие в цифровой трансформации. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T16:53+0500
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общество
uzauto motors
it-технологии
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. UzAuto создаст IT-компанию вместе с индийской Quantum Business Advisory, сообщает пресс-служба "Узавтосаноат".Напомним, UzAuto Motors объявила в феврале, что решила автоматизировать бизнес-процессы и перешла на SAP-технологии. Они оптимизируют сложные бизнес-процессы и полностью автоматизируют планирование, производство, продажи, кадровую работу и учет результатов на всех уровнях.В январе в компании заявили о рекорде производства автомобилей.
/20210213/UzAuto-Motors-moderniziruyut-sistemu-prodazh-avto--ona-budet-bolee-prozrachnoy-15992517.html
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uzauto motors, it-технологии, узбекистан, узбекистан

UzAuto создает IT-компанию

16:53 18.03.2021 (обновлено: 16:56 18.03.2021)
766
© UzAutoMotorsВ UzAuto Motors рассказали об автомобилях Trade-in в Узбекистане
В UzAuto Motors рассказали об автомобилях Trade-in в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
В UzAuto Motors рассказали об автомобилях Trade-in в Узбекистане
© UzAutoMotors
Основным направлением QBA IT станет участие в цифровой трансформации.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. UzAuto создаст IT-компанию вместе с индийской Quantum Business Advisory, сообщает пресс-служба "Узавтосаноат".

"Основным направлением QBA IT станет участие в цифровой трансформации, включая внедрение и интеграцию IT-решений на основе SAP, Microsoft, Oracle и других. Компания также будет предоставлять услуги по созданию программного обеспечения", — говорится в сообщении.

Напомним, UzAuto Motors объявила в феврале, что решила автоматизировать бизнес-процессы и перешла на SAP-технологии. Они оптимизируют сложные бизнес-процессы и полностью автоматизируют планирование, производство, продажи, кадровую работу и учет результатов на всех уровнях.
UzAuto Motors - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2021
Экономика
UzAuto Motors модернизируют систему продаж авто — она будет более прозрачной
13 Февраля, 10:57
8794
В январе в компании заявили о рекорде производства автомобилей.
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