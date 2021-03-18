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https://uz.sputniknews.ru/20210318/uzbekistantsam-razyasnyat-usloviya-postupleniya-v-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-rf-17830562.html
Узбекистанцам разъяснят условия поступления в образовательные учреждения РФ
Узбекистанцам разъяснят условия поступления в образовательные учреждения РФ
Участники онлайн-конференции смогут прояснить все спорные моменты по вопросам экзаменов и квотам при поступлении в российские вузы. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T14:53+0500
2021-03-18T15:03+0500
общество
квота
поступление
образование
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Российский центр науки и культуры в Ташкенте пригласил абитуриентов и их родителей к участию в видеоконференции.В РЦНК обеспокоены появившимися в соцсети комментариями и слухами касательно экзаменов в российские вузы и квот при поступлении.В этой связи руководитель Рабочей группы по отбору кандидатов на обучение в вузах РФ Михаил Вождаев и другие сотрудники ведомства прояснят все спорные моменты по данной теме. При этом участников встречи призвали к конструктивному формулированию своих вопросов.Конференция состоится 18 марта 2021 года в 17.00 по местному времени. Для участия в дискуссии необходимо указать фамилию и имя.Ссылка на участие, а также идентификатор конференции и код доступа — на сайте РЦНК.
/20210314/v-rf--za-znaniyami-kak-uzbekistantsy-besplatno-postupayut-v-rossiyskie-vuzy-17745418.html
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квота, поступление, образование

Узбекистанцам разъяснят условия поступления в образовательные учреждения РФ

14:53 18.03.2021 (обновлено: 15:03 18.03.2021)
925
© Генеральная прокуратура УзбекистанаВступительные экзамены в магистратуру Академии Генеральной прокуратуры
Вступительные экзамены в магистратуру Академии Генеральной прокуратуры - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Генеральная прокуратура Узбекистана
Участники онлайн-конференции смогут прояснить все спорные моменты по вопросам экзаменов и квотам при поступлении в российские вузы.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Российский центр науки и культуры в Ташкенте пригласил абитуриентов и их родителей к участию в видеоконференции.
В РЦНК обеспокоены появившимися в соцсети комментариями и слухами касательно экзаменов в российские вузы и квот при поступлении.
В этой связи руководитель Рабочей группы по отбору кандидатов на обучение в вузах РФ Михаил Вождаев и другие сотрудники ведомства прояснят все спорные моменты по данной теме. При этом участников встречи призвали к конструктивному формулированию своих вопросов.
Абитуриенты сдают вступительные экзамены для обучения в российских вузах по бесплатной квоте - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.03.2021
Видео
В РФ — за знаниями: как узбекистанцы бесплатно поступают в российские вузы
14 Марта, 22:10
13023
Конференция состоится 18 марта 2021 года в 17.00 по местному времени. Для участия в дискуссии необходимо указать фамилию и имя.
Ссылка на участие, а также идентификатор конференции и код доступа — на сайте РЦНК.
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