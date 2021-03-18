Узбекистанцам разъяснят условия поступления в образовательные учреждения РФ

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Российский центр науки и культуры в Ташкенте пригласил абитуриентов и их родителей к участию в видеоконференции.В РЦНК обеспокоены появившимися в соцсети комментариями и слухами касательно экзаменов в российские вузы и квот при поступлении.В этой связи руководитель Рабочей группы по отбору кандидатов на обучение в вузах РФ Михаил Вождаев и другие сотрудники ведомства прояснят все спорные моменты по данной теме. При этом участников встречи призвали к конструктивному формулированию своих вопросов.Конференция состоится 18 марта 2021 года в 17.00 по местному времени. Для участия в дискуссии необходимо указать фамилию и имя.Ссылка на участие, а также идентификатор конференции и код доступа — на сайте РЦНК.
Участники онлайн-конференции смогут прояснить все спорные моменты по вопросам экзаменов и квотам при поступлении в российские вузы.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Российский центр науки и культуры в Ташкенте пригласил абитуриентов и их родителей к участию в видеоконференции.
В РЦНК обеспокоены появившимися в соцсети комментариями и слухами касательно экзаменов в российские вузы и квот при поступлении.
В этой связи руководитель Рабочей группы по отбору кандидатов на обучение в вузах РФ Михаил Вождаев и другие сотрудники ведомства прояснят все спорные моменты по данной теме. При этом участников встречи призвали к конструктивному формулированию своих вопросов.