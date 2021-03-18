Узгидромет назвал районы Ташкента с самым загрязненным воздухом

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узгидромете назвали районы Ташкента, в которых в среду был самый загрязненный воздух."По данным стационарных постов, 17 марта концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе несколько повысилась. Наиболее загрязненными районами были Мирзо-Улугбекский, Мирабадский и Сергелийский", — говорится в публикации на Telegram-канале.Ранее в МЧС Узбекистана предупредили, что в ближайшие дни в стране ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. Жителям страны рекомендовано оставаться дома.
Ведомство представило результаты мониторинга за среду.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узгидромете назвали районы Ташкента, в которых в среду был самый загрязненный воздух.
"По данным стационарных постов, 17 марта концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе несколько повысилась. Наиболее загрязненными районами были Мирзо-Улугбекский, Мирабадский и Сергелийский", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Ранее в МЧС Узбекистана предупредили, что в ближайшие дни в стране ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. Жителям страны рекомендовано оставаться дома.