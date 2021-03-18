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Узгидромет назвал районы Ташкента с самым загрязненным воздухом
Узгидромет назвал районы Ташкента с самым загрязненным воздухом
Ведомство представило результаты мониторинга за среду. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T14:41+0500
2021-03-18T14:44+0500
общество
загрязнение воздуха
воздух
экология
узгидромет
ташкент
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узгидромете назвали районы Ташкента, в которых в среду был самый загрязненный воздух."По данным стационарных постов, 17 марта концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе несколько повысилась. Наиболее загрязненными районами были Мирзо-Улугбекский, Мирабадский и Сергелийский", — говорится в публикации на Telegram-канале.Ранее в МЧС Узбекистана предупредили, что в ближайшие дни в стране ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. Жителям страны рекомендовано оставаться дома.
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загрязнение воздуха, воздух, экология, узгидромет, ташкент

Узгидромет назвал районы Ташкента с самым загрязненным воздухом

14:41 18.03.2021 (обновлено: 14:44 18.03.2021)
486
© SputnikВ Ташкент пришла весна
В Ташкент пришла весна - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Sputnik
Ведомство представило результаты мониторинга за среду.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узгидромете назвали районы Ташкента, в которых в среду был самый загрязненный воздух.
"По данным стационарных постов, 17 марта концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе несколько повысилась. Наиболее загрязненными районами были Мирзо-Улугбекский, Мирабадский и Сергелийский", — говорится в публикации на Telegram-канале.
Ранее в МЧС Узбекистана предупредили, что в ближайшие дни в стране ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. Жителям страны рекомендовано оставаться дома.
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