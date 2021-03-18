https://uz.sputniknews.ru/20210318/uzgidromet-nazval-rayony-tashkenta-s-samym-zagryaznennym-vozdukhom-17830057.html

Узгидромет назвал районы Ташкента с самым загрязненным воздухом

Узгидромет назвал районы Ташкента с самым загрязненным воздухом

Ведомство представило результаты мониторинга за среду. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T14:41+0500

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общество

загрязнение воздуха

воздух

экология

узгидромет

ташкент

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Узгидромете назвали районы Ташкента, в которых в среду был самый загрязненный воздух."По данным стационарных постов, 17 марта концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе несколько повысилась. Наиболее загрязненными районами были Мирзо-Улугбекский, Мирабадский и Сергелийский", — говорится в публикации на Telegram-канале.Ранее в МЧС Узбекистана предупредили, что в ближайшие дни в стране ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду. Жителям страны рекомендовано оставаться дома.

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загрязнение воздуха, воздух, экология, узгидромет, ташкент