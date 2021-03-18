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В Бишкеке отменили Навруз
В Бишкеке отменили Навруз
На 18 марта в Бишкеке было зарегистрировано 2551 случай коронавируса и внебольничной пневмонии. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T19:57+0500
2021-03-18T19:57+0500
в мире
коронавирус
навруз
праздник
бишкек
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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Бишкеке отменили празднование Навруза из-за коронавируса, об этом говорится в заявлении мэрии.Мэрия Бишкека приняла решение отменить празднование Нооруза (Навруза) из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.На&nbsp;18&nbsp;марта в&nbsp;Бишкеке было зарегистрировано 2551 случай коронавируса и&nbsp;внебольничной пневмонии.Напомним, жителям Узбекистана рекомендовали отказаться от широкого празднования Навруза из-за обострившейся эпидемической ситуации в стране.Нужны ли в этот период в стране массовые гулянья или в условиях пандемии стоит отказаться от них — окончательное решение по этому вопросу примет Республиканская спецкомиссия, отвечающая за борьбу с распространением вируса в стране.
/20210316/uzbekistantsam-rekomendovali-vozderzhatsya-ot-massovykh-gulyaniy-v-dni-navruza-17796983.html
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коронавирус, навруз, праздник, бишкек

В Бишкеке отменили Навруз

19:57 18.03.2021
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© Sputnik / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Киргизской Республики
Государственный флаг Киргизской Республики - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Государственный флаг Киргизской Республики
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На 18 марта в Бишкеке было зарегистрировано 2551 случай коронавируса и внебольничной пневмонии.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Бишкеке отменили празднование Навруза из-за коронавируса, об этом говорится в заявлении мэрии.
Мэрия Бишкека приняла решение отменить празднование Нооруза (Навруза) из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.
"В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкека принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных празднику "Навруз" на территории города Бишкека", — говорится в сообщении.
На 18 марта в Бишкеке было зарегистрировано 2551 случай коронавируса и внебольничной пневмонии.
Напомним, жителям Узбекистана рекомендовали отказаться от широкого празднования Навруза из-за обострившейся эпидемической ситуации в стране.
Узбекистанцы во время праздника - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Общество
Узбекистанцам рекомендовали воздержаться от массовых гуляний в дни Навруза
16 Марта, 21:34
4603
Нужны ли в этот период в стране массовые гулянья или в условиях пандемии стоит отказаться от них — окончательное решение по этому вопросу примет Республиканская спецкомиссия, отвечающая за борьбу с распространением вируса в стране.
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