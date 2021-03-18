В Бишкеке отменили Навруз

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Бишкеке отменили празднование Навруза из-за коронавируса, об этом говорится в заявлении мэрии.Мэрия Бишкека приняла решение отменить празднование Нооруза (Навруза) из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.На 18 марта в Бишкеке было зарегистрировано 2551 случай коронавируса и внебольничной пневмонии.Напомним, жителям Узбекистана рекомендовали отказаться от широкого празднования Навруза из-за обострившейся эпидемической ситуации в стране.Нужны ли в этот период в стране массовые гулянья или в условиях пандемии стоит отказаться от них — окончательное решение по этому вопросу примет Республиканская спецкомиссия, отвечающая за борьбу с распространением вируса в стране.
На 18 марта в Бишкеке было зарегистрировано 2551 случай коронавируса и внебольничной пневмонии.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Бишкеке отменили празднование Навруза из-за коронавируса, об этом говорится в заявлении мэрии.
Мэрия Бишкека приняла решение отменить празднование Нооруза (Навруза) из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.
"В целях недопущения распространения случаев заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19, городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссией при мэрии города Бишкека принято решение воздержаться от проведения массовых мероприятий, посвященных празднику "Навруз" на территории города Бишкека", — говорится в сообщении.
На 18 марта в Бишкеке было зарегистрировано 2551 случай коронавируса и внебольничной пневмонии.
Напомним, жителям Узбекистана рекомендовали отказаться от широкого празднования Навруза из-за обострившейся эпидемической ситуации в стране.
Нужны ли в этот период в стране массовые гулянья или в условиях пандемии стоит отказаться от них — окончательное решение по этому вопросу примет Республиканская спецкомиссия, отвечающая за борьбу с распространением вируса в стране.