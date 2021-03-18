https://uz.sputniknews.ru/20210318/v-bishkeke-otmenili-navruz-17840421.html

В Бишкеке отменили Навруз

В Бишкеке отменили Навруз

На 18 марта в Бишкеке было зарегистрировано 2551 случай коронавируса и внебольничной пневмонии. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Бишкеке отменили празднование Навруза из-за коронавируса, об этом говорится в заявлении мэрии.Мэрия Бишкека приняла решение отменить празднование Нооруза (Навруза) из-за роста уровня заболеваемости коронавирусом.На 18 марта в Бишкеке было зарегистрировано 2551 случай коронавируса и внебольничной пневмонии.Напомним, жителям Узбекистана рекомендовали отказаться от широкого празднования Навруза из-за обострившейся эпидемической ситуации в стране.Нужны ли в этот период в стране массовые гулянья или в условиях пандемии стоит отказаться от них — окончательное решение по этому вопросу примет Республиканская спецкомиссия, отвечающая за борьбу с распространением вируса в стране.

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коронавирус, навруз, праздник, бишкек