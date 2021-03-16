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Узбекистанцам рекомендовали воздержаться от массовых гуляний в дни Навруза
Узбекистанцам рекомендовали воздержаться от массовых гуляний в дни Навруза
Окончательное решение по ограничительным мерам примет республиканская Спецкомиссия, отвечающая за борьбу с распространением вируса в республике. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T21:34+0500
2021-03-16T23:57+0500
общество
ситуация с коронавирусом в узбекистане
навруз
праздник
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Жителям Узбекистана рекомендовали отказаться от широкого празднования Навруза из-за обострившейся эпидемической ситуации в стране. Нужны ли в этот период в стране массовые гуляния или в условиях пандемии стоит отказаться от них — окончательное решение по этому вопросу примет республиканская Спецкомиссия, отвечающая за борьбу с распространением вируса в республике.Но уже сейчас рекомендация провести праздник в узком семейном кругу внутри махалли была озвучена на видеоконференции под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.Накануне хоким Ташкента поручил обеспечить полное соблюдение карантинных мер по всему городу, в том числе в местах большого скопления людей — на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте из-за обострившейся эпидемической обстановки. Карантинный режим ужесточили в вузах, а школы трех районов Ташкента перевели на онлайн-обучение. Рекордное число заболевших COVID-19 за последние месяцы было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.
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ситуация с коронавирусом в узбекистане, навруз, праздник

Узбекистанцам рекомендовали воздержаться от массовых гуляний в дни Навруза

21:34 16.03.2021 (обновлено: 23:57 16.03.2021)
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© Юрий Корсунцев / «Газета.uz»Узбекистанцы во время праздника
Узбекистанцы во время праздника - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Юрий Корсунцев / «Газета.uz»
Окончательное решение по ограничительным мерам примет республиканская Спецкомиссия, отвечающая за борьбу с распространением вируса в республике.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Жителям Узбекистана рекомендовали отказаться от широкого празднования Навруза из-за обострившейся эпидемической ситуации в стране.
Нужны ли в этот период в стране массовые гуляния или в условиях пандемии стоит отказаться от них — окончательное решение по этому вопросу примет республиканская Спецкомиссия, отвечающая за борьбу с распространением вируса в республике.
Но уже сейчас рекомендация провести праздник в узком семейном кругу внутри махалли была озвучена на видеоконференции под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова.
Строитель, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Общество
В Ташкенте строителей и таксистов обяжут соблюдать жесткие карантинные требования
Вчера, 18:02
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Накануне хоким Ташкента поручил обеспечить полное соблюдение карантинных мер по всему городу, в том числе в местах большого скопления людей — на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте из-за обострившейся эпидемической обстановки. Карантинный режим ужесточили в вузах, а школы трех районов Ташкента перевели на онлайн-обучение. Рекордное число заболевших COVID-19 за последние месяцы было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.
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