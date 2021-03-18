В Бухаре отпраздновали открытие весеннего туристического сезона — фото

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Бухаре 18 марта стартовал фестиваль "Весенний туристический сезон", сообщает пресс-служба областного хокимията. В рамках мероприятия на участке от площади "Ляби-хавуз" до крепости "Арк" прошел туристический парад. В торжественном шествии приняли участие спортсмены, музыканты, наездники на лошадях и верблюдах, а также местные жители и гости города.Напомним: в сентябре прошлого года в Чимгане состоялся фестиваль народного туризма с целью демонстрации потенциала местной индустрии отдыха. В рамках мероприятия были организованы различные развлекательные программы: ярмарка ремесел, спортивные игры, выступления артистов, показ национальных блюд, а также презентация лечебных трав "Мехригиё".
Напомним: в сентябре прошлого года в Чимгане состоялся фестиваль народного туризма с целью демонстрации потенциала местной индустрии отдыха. В рамках мероприятия были организованы различные развлекательные программы: ярмарка ремесел, спортивные игры, выступления артистов, показ национальных блюд, а также презентация лечебных трав "Мехригиё".