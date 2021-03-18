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Туризм
https://uz.sputniknews.ru/20210318/v-bukhare-otprazdnovali-otkrytie-vesennego-turisticheskogo-sezona-17831831.html
В Бухаре отпраздновали открытие весеннего туристического сезона — фото
В Бухаре отпраздновали открытие весеннего туристического сезона — фото
В торжественном шествии приняли участие спортсмены, музыканты, наездники на лошадях и верблюдах, а также местные жители и гости города. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T15:40+0500
2021-03-18T15:44+0500
туризм
фестиваль
парад
праздник
бухара
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Бухаре 18 марта стартовал фестиваль "Весенний туристический сезон", сообщает пресс-служба областного хокимията. В рамках мероприятия на участке от площади "Ляби-хавуз" до крепости "Арк" прошел туристический парад. В торжественном шествии приняли участие спортсмены, музыканты, наездники на лошадях и верблюдах, а также местные жители и гости города.Напомним: в сентябре прошлого года в Чимгане состоялся фестиваль народного туризма с целью демонстрации потенциала местной индустрии отдыха. В рамках мероприятия были организованы различные развлекательные программы: ярмарка ремесел, спортивные игры, выступления артистов, показ национальных блюд, а также презентация лечебных трав "Мехригиё".
/20210301/Samarkand-otkryvaet-turisticheskiy-sezon--ofitsialnaya-data-16101613.html
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фестиваль, парад, праздник, бухара

В Бухаре отпраздновали открытие весеннего туристического сезона — фото

15:40 18.03.2021 (обновлено: 15:44 18.03.2021)
1301
© Хокмият Бухарской областиТуристический парад в Бухаре
Туристический парад в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Хокмият Бухарской области
В торжественном шествии приняли участие спортсмены, музыканты, наездники на лошадях и верблюдах, а также местные жители и гости города.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Бухаре 18 марта стартовал фестиваль "Весенний туристический сезон", сообщает пресс-служба областного хокимията.
© Хокмият Бухарской области
Туристический парад в Бухаре - Sputnik Узбекистан
1/3
© Хокмият Бухарской области
© Хокмият Бухарской области
Туристический парад в Бухаре - Sputnik Узбекистан
2/3
© Хокмият Бухарской области
© Хокмият Бухарской области
Туристический парад в Бухаре - Sputnik Узбекистан
3/3
© Хокмият Бухарской области
1/3
© Хокмият Бухарской области
2/3
© Хокмият Бухарской области
3/3
© Хокмият Бухарской области
В рамках мероприятия на участке от площади "Ляби-хавуз" до крепости "Арк" прошел туристический парад.
В торжественном шествии приняли участие спортсмены, музыканты, наездники на лошадях и верблюдах, а также местные жители и гости города.
Самарканд, мавзолей Шахи-Зинда - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.03.2021
Общество
Самарканд открывает туристический сезон — официальная дата
1 Марта, 18:27
1507
Напомним: в сентябре прошлого года в Чимгане состоялся фестиваль народного туризма с целью демонстрации потенциала местной индустрии отдыха. В рамках мероприятия были организованы различные развлекательные программы: ярмарка ремесел, спортивные игры, выступления артистов, показ национальных блюд, а также презентация лечебных трав "Мехригиё".
710001
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