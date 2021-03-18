https://uz.sputniknews.ru/20210318/v-bukhare-otprazdnovali-otkrytie-vesennego-turisticheskogo-sezona-17831831.html

В Бухаре отпраздновали открытие весеннего туристического сезона — фото

В Бухаре отпраздновали открытие весеннего туристического сезона — фото

В торжественном шествии приняли участие спортсмены, музыканты, наездники на лошадях и верблюдах, а также местные жители и гости города. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T15:40+0500

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туризм

фестиваль

парад

праздник

бухара

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Бухаре 18 марта стартовал фестиваль "Весенний туристический сезон", сообщает пресс-служба областного хокимията. В рамках мероприятия на участке от площади "Ляби-хавуз" до крепости "Арк" прошел туристический парад. В торжественном шествии приняли участие спортсмены, музыканты, наездники на лошадях и верблюдах, а также местные жители и гости города.Напомним: в сентябре прошлого года в Чимгане состоялся фестиваль народного туризма с целью демонстрации потенциала местной индустрии отдыха. В рамках мероприятия были организованы различные развлекательные программы: ярмарка ремесел, спортивные игры, выступления артистов, показ национальных блюд, а также презентация лечебных трав "Мехригиё".

/20210301/Samarkand-otkryvaet-turisticheskiy-sezon--ofitsialnaya-data-16101613.html

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фестиваль, парад, праздник, бухара