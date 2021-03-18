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https://uz.sputniknews.ru/20210318/v-dni-navruza-v-samarkande-provedut-sumalyak-sayli-17828940.html
В дни Навруза в Самарканде проведут "Сумаляк сайли"
В дни Навруза в Самарканде проведут "Сумаляк сайли"
Торжественное событие пройдет по улице Орзу Махмудова. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T13:55+0500
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туризм
навруз
праздник
самарканд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Самарканде 19 марта состоится мероприятие "Сумаляк сайли", приуроченное ко дню празднования Навруза, сообщает пресс-служба Узбектуризма.По информации туристического ведомства, торжественное событие пройдет по улице Орзу Махмудова.Отмечается, что в праздничные дни под девизом Assalom Navro‘z! проведут традиционные игры, организуют выступление артистов, развлекательные шоу и концертные программы, а также мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Напомним: в 2019-м в Ташкенте в огромном казане приготовили свыше 8 тонн сумаляка. Организаторы провели благотворительную акцию — они разлили сладкую смесь в емкости и раздали их всем желающим, а также отправили в детские дома.
/20190322/Mamadzhanov-raskryl-sekrety-prigotovleniya-sumalyaka-11072234.html
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навруз, праздник, самарканд, узбекистан

В дни Навруза в Самарканде проведут "Сумаляк сайли"

13:55 18.03.2021 (обновлено: 14:02 18.03.2021)
41
CC BY-SA 3.0 / Myone63 / СумалякСумаляк
Сумаляк - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
CC BY-SA 3.0 / Myone63 / Сумаляк
Торжественное событие пройдет по улице Орзу Махмудова.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Самарканде 19 марта состоится мероприятие "Сумаляк сайли", приуроченное ко дню празднования Навруза, сообщает пресс-служба Узбектуризма.
По информации туристического ведомства, торжественное событие пройдет по улице Орзу Махмудова.
Незматжон Мамаджанов - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.03.2019
Мамаджанов раскрыл секреты приготовления сумаляка
22 Марта 2019, 19:57
166
Отмечается, что в праздничные дни под девизом Assalom Navro‘z! проведут традиционные игры, организуют выступление артистов, развлекательные шоу и концертные программы, а также мастер-классы по приготовлению национальных блюд.
Напомним: в 2019-м в Ташкенте в огромном казане приготовили свыше 8 тонн сумаляка. Организаторы провели благотворительную акцию — они разлили сладкую смесь в емкости и раздали их всем желающим, а также отправили в детские дома.
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