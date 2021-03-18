https://uz.sputniknews.ru/20210318/v-dni-navruza-v-samarkande-provedut-sumalyak-sayli-17828940.html

В дни Навруза в Самарканде проведут "Сумаляк сайли"

В дни Навруза в Самарканде проведут "Сумаляк сайли"

Торжественное событие пройдет по улице Орзу Махмудова. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T13:55+0500

2021-03-18T13:55+0500

2021-03-18T14:02+0500

туризм

навруз

праздник

самарканд

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/756/82/7568289_0:75:1000:638_1920x0_80_0_0_00070fb66855e2302b0b9857d86f8f60.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Самарканде 19 марта состоится мероприятие "Сумаляк сайли", приуроченное ко дню празднования Навруза, сообщает пресс-служба Узбектуризма.По информации туристического ведомства, торжественное событие пройдет по улице Орзу Махмудова.Отмечается, что в праздничные дни под девизом Assalom Navro‘z! проведут традиционные игры, организуют выступление артистов, развлекательные шоу и концертные программы, а также мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Напомним: в 2019-м в Ташкенте в огромном казане приготовили свыше 8 тонн сумаляка. Организаторы провели благотворительную акцию — они разлили сладкую смесь в емкости и раздали их всем желающим, а также отправили в детские дома.

/20190322/Mamadzhanov-raskryl-sekrety-prigotovleniya-sumalyaka-11072234.html

самарканд

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

навруз, праздник, самарканд, узбекистан