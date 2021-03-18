В дни Навруза в Самарканде проведут "Сумаляк сайли"

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. В Самарканде 19 марта состоится мероприятие "Сумаляк сайли", приуроченное ко дню празднования Навруза, сообщает пресс-служба Узбектуризма.По информации туристического ведомства, торжественное событие пройдет по улице Орзу Махмудова.Отмечается, что в праздничные дни под девизом Assalom Navro‘z! проведут традиционные игры, организуют выступление артистов, развлекательные шоу и концертные программы, а также мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Напомним: в 2019-м в Ташкенте в огромном казане приготовили свыше 8 тонн сумаляка. Организаторы провели благотворительную акцию — они разлили сладкую смесь в емкости и раздали их всем желающим, а также отправили в детские дома.
Отмечается, что в праздничные дни под девизом Assalom Navro‘z! проведут традиционные игры, организуют выступление артистов, развлекательные шоу и концертные программы, а также мастер-классы по приготовлению национальных блюд.
Напомним: в 2019-м в Ташкенте в огромном казане приготовили свыше 8 тонн сумаляка. Организаторы провели благотворительную акцию — они разлили сладкую смесь в емкости и раздали их всем желающим, а также отправили в детские дома.