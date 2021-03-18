https://uz.sputniknews.ru/20210318/v-moskve-otkroetsya-predstavitelstvo-mivt-17823334.html

В Москве откроется представительство МИВТ

В Москве откроется представительство МИВТ

В структуре министерства появится должность замминистра и будет создано управление по сотрудничеству с Россией. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T11:28+0500

2021-03-18T11:28+0500

2021-03-18T11:48+0500

министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана

вто

постановление

москва

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему развитию многостороннего сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией".Из главного: в Москве откроется представительство Министерства инвестиций и внешней торговли. Там будут работать семь человек — они займутся реализацией совместных проектов. С целью расширения взаимовыгодного, практического партнерства между двумя странами в политической, торгово-экономической, инвестиционной, финансовой, технической, культурно-гуманитарной сферах в структуру центрального аппарата МИВТ:Это управление будет заниматься развитием взаимодействия с международными и региональными организациями, в частности, процессов внешнеэкономической интеграции в рамках Евразийского экономического Союза и ВТО.На должность замминистра инвестиций и внешней торговли — директора Центра разработки инвестиционных проектов, в свою очередь, назначен Хуррам Фаттихович Тешабаев. Напомним, что на днях состоялась встреча вице-премьеров РФ и Узбекистана Алексея Оверчука и Сардора Умурзакова. Стороны обсудили множество вопросов и отметили в том числе рост товарооборота между двумя странами в 2020 году на 15,6%. Эта тенденция говорит о том, что уже совсем скоро удастся довести товарооборот между Россией и Узбекистаном до 10 миллиардов долларов.

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министерство инвестиций и внешней торговли узбекистана, вто, постановление, москва, узбекистан