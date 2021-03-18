В Узбекистане усовершенствуют систему выявления фактов применения пыток — законопроект

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы выявления фактов пыток и их предотвращения".В роли инициатора проекта выступил Национальный центр Узбекистана по правам человека.Согласно документу, планируется усовершенствовать практику применения законодательства и права по выявлению фактов пыток и их предотвращению. Кроме того, намечено организовать оперативное и объективное рассмотрение обращений о фактах проведенных пыток, а также улучшить механизм неизбежного привлечения к ответственности виновных лиц.Отмечается, что потерпевшим будет оказана компенсация за причиненный моральный ущерб и предоставлена социальная, юридическая, психологическая, медицинская помощь.Помимо этого, к деятельности по выявлению фактов пыток и их предотвращению предполагается привлечь институты гражданского общества и обеспечить их эффективное сотрудничество с госорганами. К тому же рассчитывается наладить тесное сотрудничество с международными неправительственными организациями для предотвращения пыток. В соответствии с постановлением, также широкой общественности будут преданы огласке данные о деятельности по выявлению фактов пыток и их предотвращению.
Согласно документу, планируется усовершенствовать практику применения законодательства и права по выявлению фактов пыток и их предотвращению. Кроме того, намечено организовать оперативное и объективное рассмотрение обращений о фактах проведенных пыток, а также улучшить механизм неизбежного привлечения к ответственности виновных лиц.
Отмечается, что потерпевшим будет оказана компенсация за причиненный моральный ущерб и предоставлена социальная, юридическая, психологическая, медицинская помощь.
Помимо этого, к деятельности по выявлению фактов пыток и их предотвращению предполагается привлечь институты гражданского общества и обеспечить их эффективное сотрудничество с госорганами. К тому же рассчитывается наладить тесное сотрудничество с международными неправительственными организациями для предотвращения пыток.
В соответствии с постановлением, также широкой общественности будут преданы огласке данные о деятельности по выявлению фактов пыток и их предотвращению.