https://uz.sputniknews.ru/20210318/v-uzbekistane-usovershenstvuyut-sistemu-vyyavleniya-faktov-primeneniya-pytok---zakonoproekt-17840744.html

В Узбекистане усовершенствуют систему выявления фактов применения пыток — законопроект

В Узбекистане усовершенствуют систему выявления фактов применения пыток — законопроект

В документе значится, что потерпевшим будет оказана компенсация за причиненный моральный ущерб и предоставлена социальная, юридическая, психологическая... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T20:34+0500

2021-03-18T20:34+0500

2021-03-18T20:34+0500

общество

пытки

права человека

законопроект

постановление

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. На портале СОВАЗ опубликован проект постановления президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы выявления фактов пыток и их предотвращения".В роли инициатора проекта выступил Национальный центр Узбекистана по правам человека.Согласно документу, планируется усовершенствовать практику применения законодательства и права по выявлению фактов пыток и их предотвращению. Кроме того, намечено организовать оперативное и объективное рассмотрение обращений о фактах проведенных пыток, а также улучшить механизм неизбежного привлечения к ответственности виновных лиц.Отмечается, что потерпевшим будет оказана компенсация за причиненный моральный ущерб и предоставлена социальная, юридическая, психологическая, медицинская помощь.Помимо этого, к деятельности по выявлению фактов пыток и их предотвращению предполагается привлечь институты гражданского общества и обеспечить их эффективное сотрудничество с госорганами. К тому же рассчитывается наладить тесное сотрудничество с международными неправительственными организациями для предотвращения пыток. В соответствии с постановлением, также широкой общественности будут преданы огласке данные о деятельности по выявлению фактов пыток и их предотвращению.

/20191119/Uzbekistan-otchitalsya-pered-Komitetom-OON-po-borbe-s-pytkami-12826738.html

/20201127/10-15492859.html

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пытки, права человека, законопроект, постановление, узбекистан