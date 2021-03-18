В Узбекистане вступительные тесты могут снова пройти на стадионах

ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Узбекистане вступительные тестовые испытания в высшие учебные заведения снова могут быть организованы на открытых площадках, рассказал начальник управления Государственного центра тестирования Фарход Мирзаев.Для этого были выбраны места проведения экзаменов и подготовлены планы и схемы. Готовятся 103 вместительных закрытых здания на 50 460 абитуриентов, 66 стадионов и аллей на 60 570 абитуриентов.Напомним, в Ташкенте с 10 по 13 марта стали выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. В больницы ежедневно поступали от 70 до 77 пациентов. Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.
В настоящее время ГЦТ работает над двумя сценариями проведения вступительных экзаменов.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Узбекистане вступительные тестовые испытания в высшие учебные заведения снова могут быть организованы на открытых площадках, рассказал начальник управления Государственного центра тестирования Фарход Мирзаев.
"В настоящее время ГЦТ работает над двумя сценариями проведения вступительных экзаменов: в традиционном формате — в зданиях с большой вместимостью и на открытых площадках в условиях пандемии", — говорится в сообщении.
Для этого были выбраны места проведения экзаменов и подготовлены планы и схемы. Готовятся 103 вместительных закрытых здания на 50 460 абитуриентов, 66 стадионов и аллей на 60 570 абитуриентов.
Напомним, в Ташкенте с 10 по 13 марта стали выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. В больницы ежедневно поступали от 70 до 77 пациентов. Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.