https://uz.sputniknews.ru/20210318/v-uzbekistane-vstupitelnye-testy-mogut-snova-proyti-na-stadionakh-17833271.html

В Узбекистане вступительные тесты могут снова пройти на стадионах

В Узбекистане вступительные тесты могут снова пройти на стадионах

В настоящее время ГЦТ работает над двумя сценариями проведения вступительных экзаменов. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T16:14+0500

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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Узбекистане вступительные тестовые испытания в высшие учебные заведения снова могут быть организованы на открытых площадках, рассказал начальник управления Государственного центра тестирования Фарход Мирзаев.Для этого были выбраны места проведения экзаменов и подготовлены планы и схемы. Готовятся 103 вместительных закрытых здания на 50 460 абитуриентов, 66 стадионов и аллей на 60 570 абитуриентов.Напомним, в Ташкенте с 10 по 13 марта стали выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. В больницы ежедневно поступали от 70 до 77 пациентов. Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.

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