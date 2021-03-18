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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210318/v-uzbekistane-vstupitelnye-testy-mogut-snova-proyti-na-stadionakh-17833271.html
В Узбекистане вступительные тесты могут снова пройти на стадионах
В Узбекистане вступительные тесты могут снова пройти на стадионах
В настоящее время ГЦТ работает над двумя сценариями проведения вступительных экзаменов. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T16:14+0500
2021-03-18T18:03+0500
общество
пандемия
вступительные экзамены
вуз
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Узбекистане вступительные тестовые испытания в высшие учебные заведения снова могут быть организованы на открытых площадках, рассказал начальник управления Государственного центра тестирования Фарход Мирзаев.Для этого были выбраны места проведения экзаменов и подготовлены планы и схемы. Готовятся 103 вместительных закрытых здания на 50 460 абитуриентов, 66 стадионов и аллей на 60 570 абитуриентов.Напомним, в Ташкенте с 10 по 13 марта стали выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. В больницы ежедневно поступали от 70 до 77 пациентов. Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.
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пандемия, вступительные экзамены, вуз, узбекистан, узбекистан

В Узбекистане вступительные тесты могут снова пройти на стадионах

16:14 18.03.2021 (обновлено: 18:03 18.03.2021)
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© Хокимият Бухарской областиПодготовка к сдаче экзаменов на стадионе в Бухаре
Подготовка к сдаче экзаменов на стадионе в Бухаре - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© Хокимият Бухарской области
В настоящее время ГЦТ работает над двумя сценариями проведения вступительных экзаменов.
ТАШКЕНТ, 18 мар - Sputnik. В Узбекистане вступительные тестовые испытания в высшие учебные заведения снова могут быть организованы на открытых площадках, рассказал начальник управления Государственного центра тестирования Фарход Мирзаев.

"В настоящее время ГЦТ работает над двумя сценариями проведения вступительных экзаменов: в традиционном формате — в зданиях с большой вместимостью и на открытых площадках в условиях пандемии", — говорится в сообщении.

Для этого были выбраны места проведения экзаменов и подготовлены планы и схемы. Готовятся 103 вместительных закрытых здания на 50 460 абитуриентов, 66 стадионов и аллей на 60 570 абитуриентов.
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В Ташкенте могут ужесточить карантинные ограничения с 1 апреля
16 Марта, 17:28
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Напомним, в Ташкенте с 10 по 13 марта стали выявлять новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. В больницы ежедневно поступали от 70 до 77 пациентов. Рекордное число заболевших COVID-19 было зафиксировано 14 марта - их количество достигло 111 человек.
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