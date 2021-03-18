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"Занавес": что власти РФ ответили Байдену на его фразу о Путине — топ-8 цитат
"Занавес": что власти РФ ответили Байдену на его фразу о Путине — топ-8 цитат
"Я бы сказал ему: "будьте здоровы", желаю ему здоровья, это без иронии" — вот так президент России Владимир Путин отреагировал на скандальные заявление своего... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-18T18:27+0500
2021-03-18T18:45+0500
россия
джо байден
внешняя политика
скандал
президент
владимир путин
сша
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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Вчера вышло интервью главы Белого дома телеканалу ABC News.Материал получился неоднозначным: Байден обвинил российского президента во "вмешательстве" в американские выборы и заявил, что Путин "за все ответит". Кульминацией стал вопрос журналиста о том, считает ли Байден своего российского коллегу "убийцей" — и ответ последовал утвердительный.Позднее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, были ли слова Байдена "метафорой". Мировая общественность тем временем замерла в ожидании ответа Москвы. И вот, наконец, начали поступать официальные заявления. "Вашингтон сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик"Это выдержка из комментария, который дал МИД РФ. После высказывания Байдена в Москву "на консультации" был приглашен посол России в США Анатолий Антонов.В ведомстве подчеркнули, что вся эта ситуация "стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик".В МИД назвали курс новой администрации Штатов "неконструктивным" и "не отвечающим интересам России и США". В ведомстве добавили, что подобные резкие заявления ставят под удар и без того хлипкие отношения между двумя странами."Что вообще у них происходит"Такими словами отреагировала на ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что Вашингтон сам должен объяснить, что происходит в российско-американских отношениях."Это очень плохие высказывания &lt;...&gt; такого не было в истории"Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был довольно краток. Он счел высказывание Байдена "очень плохим" и отметил, что такая ситуация впервые происходит в двусторонних отношениях.Песков добавил, что подобные вещи открыто указывают на нежелание Вашингтона налаживать и без того "очень плохие" отношения с Москвой, и все это "абсолютно понятно как" скажется на партнерстве двух держав."Занавес"Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков также не остался в стороне. Он заявил, что после такого вряд ли можно рассчитывать на улучшение российско-американских отношений.По мнению Пушкова, Байден осознанно перешел к обострению отношений с РФ, позволив себе по сути личные оскорбления."Судя по всему, время его не пощадило"Зампред Совбеза и глава президиума Совета по науке и образованию Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями о том, что виделся с Байденом на разных мероприятиях, и тогда тот производил впечатление адекватного человека.Однако время не щадит никого, намекнул Медведев."США – это наш враг, во главе которого человек, страдающий Паркинсоном и не контролирующий даже свой язык"Так прокомментировал скандальное интервью лидер ЛДПР Владимир Жириновский.По его словам, все обвинения Байдена абсурдны и "звучат, как ложь в лицо гражданам всей Земли" в том смысле, что США залили кровью половину планеты (Жириновский привел в пример Сирию, Афганистан, Ливию и другие страны), втянули в миграционный кризис Европу, а теперь лидер Америки совершенно не отдает отчет о последствиях подобных высказываний.По мнению Жириновского, сегодня Байден позволил себе такую дерзость, а завтра, может, "захочет нажать дрожащей рукой" и стать "могильщиком Америки"."Приглашаю президента США к нам в Грозный — мы вылечим Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память"Неоднозначные высказывания не оставил без внимания глава Чечни Рамзан Кадыров.Он, как и Жириновский, призвал задуматься о том, к чему может привести Америку и весь мир такое своеволие президента, и порекомендовал Белому дому "внимательно следить за Байденом". Кадыров также напомнил моменты, когда американский лидер забывал название ключевых структур и имена их руководителей.Наконец, как же отреагировал сам Путин? "В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется"Такими словами ответил российский президент. Он напомнил, что в истории каждой страны есть "много драматических и кровавых событий", и они, безусловно, оставляют отпечаток.Он лишь пожелал Байдену здоровья.
/20210209/Starik-i-razboyniki-Bayden-poteryal-klyuch-k-Si-Tszinpinu-i-Putinu-15965292.html
/20210205/Rossiya-zaplatit-za-vse-chto-poobeschal-sdelat-Bayden-15937769.html
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джо байден, внешняя политика, скандал, президент, владимир путин, сша

"Занавес": что власти РФ ответили Байдену на его фразу о Путине — топ-8 цитат

18:27 18.03.2021 (обновлено: 18:45 18.03.2021)
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© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCUПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
© AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
"Я бы сказал ему: "будьте здоровы", желаю ему здоровья, это без иронии" — вот так президент России Владимир Путин отреагировал на скандальные заявление своего американского коллеги Джо Байдена.
ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Вчера вышло интервью главы Белого дома телеканалу ABC News.
Материал получился неоднозначным: Байден обвинил российского президента во "вмешательстве" в американские выборы и заявил, что Путин "за все ответит". Кульминацией стал вопрос журналиста о том, считает ли Байден своего российского коллегу "убийцей" — и ответ последовал утвердительный.
Позднее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, были ли слова Байдена "метафорой".

"Мне нечего добавить", — отрезала Псаки, отметив, что американский лидер ранее предупреждал о том, что он не намерен сдерживаться в высказываниях как в личных беседах, так и на публике.

Мировая общественность тем временем замерла в ожидании ответа Москвы. И вот, наконец, начали поступать официальные заявления.

"Вашингтон сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик"

Это выдержка из комментария, который дал МИД РФ. После высказывания Байдена в Москву "на консультации" был приглашен посол России в США Анатолий Антонов.
В ведомстве подчеркнули, что вся эта ситуация "стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик".
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В МИД назвали курс новой администрации Штатов "неконструктивным" и "не отвечающим интересам России и США". В ведомстве добавили, что подобные резкие заявления ставят под удар и без того хлипкие отношения между двумя странами.

"Что вообще у них происходит"

Такими словами отреагировала на ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что Вашингтон сам должен объяснить, что происходит в российско-американских отношениях.

"Это очень плохие высказывания <...> такого не было в истории"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был довольно краток. Он счел высказывание Байдена "очень плохим" и отметил, что такая ситуация впервые происходит в двусторонних отношениях.
Песков добавил, что подобные вещи открыто указывают на нежелание Вашингтона налаживать и без того "очень плохие" отношения с Москвой, и все это "абсолютно понятно как" скажется на партнерстве двух держав.
"Дальше будем исходить именно из этого", — заключил Песков в беседе с журналистами.

"Занавес"

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков также не остался в стороне. Он заявил, что после такого вряд ли можно рассчитывать на улучшение российско-американских отношений.

"Растерянное бормотание Псаки о "надежде на сотрудничество" перекрывается поведением президента США, который, по ее же словам, не намерен сдерживаться в оценках России и ее руководства. Занавес", — подчеркнул сенатор.

По мнению Пушкова, Байден осознанно перешел к обострению отношений с РФ, позволив себе по сути личные оскорбления.

"Судя по всему, время его не пощадило"

Зампред Совбеза и глава президиума Совета по науке и образованию Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями о том, что виделся с Байденом на разных мероприятиях, и тогда тот производил впечатление адекватного человека.
Однако время не щадит никого, намекнул Медведев.

"США – это наш враг, во главе которого человек, страдающий Паркинсоном и не контролирующий даже свой язык"

Так прокомментировал скандальное интервью лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам, все обвинения Байдена абсурдны и "звучат, как ложь в лицо гражданам всей Земли" в том смысле, что США залили кровью половину планеты (Жириновский привел в пример Сирию, Афганистан, Ливию и другие страны), втянули в миграционный кризис Европу, а теперь лидер Америки совершенно не отдает отчет о последствиях подобных высказываний.
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По мнению Жириновского, сегодня Байден позволил себе такую дерзость, а завтра, может, "захочет нажать дрожащей рукой" и стать "могильщиком Америки".

"Приглашаю президента США к нам в Грозный — мы вылечим Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память"

Неоднозначные высказывания не оставил без внимания глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он, как и Жириновский, призвал задуматься о том, к чему может привести Америку и весь мир такое своеволие президента, и порекомендовал Белому дому "внимательно следить за Байденом".
Кадыров также напомнил моменты, когда американский лидер забывал название ключевых структур и имена их руководителей.
"Однозначно, Байдену надо лечиться, а не управлять страной. Человек, не знающий, как зовут министра обороны США, названия силовых структур, реально опасен для общества. Я думал, он только санкциями несет угрозу против нас, но как мы убеждаемся, опасен Байден для всего человечества", — заключил глава Чечни.
Наконец, как же отреагировал сам Путин?

"В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется"

Такими словами ответил российский президент. Он напомнил, что в истории каждой страны есть "много драматических и кровавых событий", и они, безусловно, оставляют отпечаток.
"Когда мы оцениваем других людей и другие народы, мы всегда как будто смотримся в зеркало, перекладывая на других свои проблемы", — подчеркнул глава государства.
Он лишь пожелал Байдену здоровья.
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