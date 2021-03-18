https://uz.sputniknews.ru/20210318/zanaves-chto-vlasti-rf-otvetili-baydenu-na-ego-frazu-o-putine--top-8-tsitat-17833973.html

"Занавес": что власти РФ ответили Байдену на его фразу о Путине — топ-8 цитат

"Занавес": что власти РФ ответили Байдену на его фразу о Путине — топ-8 цитат

"Я бы сказал ему: "будьте здоровы", желаю ему здоровья, это без иронии" — вот так президент России Владимир Путин отреагировал на скандальные заявление своего... 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T18:27+0500

2021-03-18T18:27+0500

2021-03-18T18:45+0500

россия

джо байден

внешняя политика

скандал

президент

владимир путин

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/12/17836327_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_bf8c439752c37368c5450ecf45eba767.jpg

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Вчера вышло интервью главы Белого дома телеканалу ABC News.Материал получился неоднозначным: Байден обвинил российского президента во "вмешательстве" в американские выборы и заявил, что Путин "за все ответит". Кульминацией стал вопрос журналиста о том, считает ли Байден своего российского коллегу "убийцей" — и ответ последовал утвердительный.Позднее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки спросили, были ли слова Байдена "метафорой". Мировая общественность тем временем замерла в ожидании ответа Москвы. И вот, наконец, начали поступать официальные заявления. "Вашингтон сознательно заводил двустороннее взаимодействие в тупик"Это выдержка из комментария, который дал МИД РФ. После высказывания Байдена в Москву "на консультации" был приглашен посол России в США Анатолий Антонов.В ведомстве подчеркнули, что вся эта ситуация "стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик".В МИД назвали курс новой администрации Штатов "неконструктивным" и "не отвечающим интересам России и США". В ведомстве добавили, что подобные резкие заявления ставят под удар и без того хлипкие отношения между двумя странами."Что вообще у них происходит"Такими словами отреагировала на ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что Вашингтон сам должен объяснить, что происходит в российско-американских отношениях."Это очень плохие высказывания <...> такого не было в истории"Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков был довольно краток. Он счел высказывание Байдена "очень плохим" и отметил, что такая ситуация впервые происходит в двусторонних отношениях.Песков добавил, что подобные вещи открыто указывают на нежелание Вашингтона налаживать и без того "очень плохие" отношения с Москвой, и все это "абсолютно понятно как" скажется на партнерстве двух держав."Занавес"Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков также не остался в стороне. Он заявил, что после такого вряд ли можно рассчитывать на улучшение российско-американских отношений.По мнению Пушкова, Байден осознанно перешел к обострению отношений с РФ, позволив себе по сути личные оскорбления."Судя по всему, время его не пощадило"Зампред Совбеза и глава президиума Совета по науке и образованию Дмитрий Медведев поделился воспоминаниями о том, что виделся с Байденом на разных мероприятиях, и тогда тот производил впечатление адекватного человека.Однако время не щадит никого, намекнул Медведев."США – это наш враг, во главе которого человек, страдающий Паркинсоном и не контролирующий даже свой язык"Так прокомментировал скандальное интервью лидер ЛДПР Владимир Жириновский.По его словам, все обвинения Байдена абсурдны и "звучат, как ложь в лицо гражданам всей Земли" в том смысле, что США залили кровью половину планеты (Жириновский привел в пример Сирию, Афганистан, Ливию и другие страны), втянули в миграционный кризис Европу, а теперь лидер Америки совершенно не отдает отчет о последствиях подобных высказываний.По мнению Жириновского, сегодня Байден позволил себе такую дерзость, а завтра, может, "захочет нажать дрожащей рукой" и стать "могильщиком Америки"."Приглашаю президента США к нам в Грозный — мы вылечим Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память"Неоднозначные высказывания не оставил без внимания глава Чечни Рамзан Кадыров.Он, как и Жириновский, призвал задуматься о том, к чему может привести Америку и весь мир такое своеволие президента, и порекомендовал Белому дому "внимательно следить за Байденом". Кадыров также напомнил моменты, когда американский лидер забывал название ключевых структур и имена их руководителей.Наконец, как же отреагировал сам Путин? "В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается, тот так и называется"Такими словами ответил российский президент. Он напомнил, что в истории каждой страны есть "много драматических и кровавых событий", и они, безусловно, оставляют отпечаток.Он лишь пожелал Байдену здоровья.

/20210209/Starik-i-razboyniki-Bayden-poteryal-klyuch-k-Si-Tszinpinu-i-Putinu-15965292.html

/20210205/Rossiya-zaplatit-za-vse-chto-poobeschal-sdelat-Bayden-15937769.html

россия

сша

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

джо байден, внешняя политика, скандал, президент, владимир путин, сша