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Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210319/kto-vilyaet-baydenom-17845122.html
Кто виляет Байденом
Кто виляет Байденом
В то же самое время, когда в России знакомились с удивительными высказываниями президента США в адрес Владимира Путина, в самих Соединенных Штатах журналистов... 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T10:28+0500
2021-03-19T10:28+0500
колумнисты
джо байден
журналисты
пресса
сми
пресс-конференция
президент
дональд трамп
барак обама
сша
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В то же самое время, когда в России знакомились с удивительными высказываниями президента США в адрес Владимира Путина, в самих Соединенных Штатах журналистов едва ли не больше захватила другая новость: Белый дом наконец определился с датой первой пресс-конференции Джо Байдена — она назначена на 25 марта.Это действительно большое дело. Вернее, в таковое его превратила нынешняя вашингтонская администрация.В США есть давняя традиция: свежеизбранный президент вскоре — обычно в течение месяца — после вступления в должность проводит свою первую пресс-конференцию.Например, Барак Обама общался с журналистами на 20-й день, а Дональд Трамп — на 27-й. Антирекордсменом до сих пор являлся Джордж Буш, выдержавший 33-дневную паузу.У Джо Байдена — если график не сдвинется — этот показатель составит 64 дня.Причем последние недели данная тема регулярно выступала раздражителем для американских СМИ. Даже благосклонно настроенные к национальному лидеру медиа отмечали, что его общение с журналистами сводится к "односложным отшучиваниям на жестко контролируемых и часто постановочных мероприятиях, организованных Белым домом".Разумеется, подобное положение дел только подкидывает дров в костер спекуляций о степени дееспособности хозяина Овального кабинета и состоянии его когнитивных функций. Столь тщательное пресечение ситуаций, в которых от Байдена требуются развернутые ответы на несогласованные и зачастую острые вопросы журналистов, заставляет подозревать, что он просто не способен справиться со свободным общением, предполагающим высокую долю импровизации.Резонансное интервью американского президента телеканалу ABC News подкрепляет эти подозрения.Ведь Джо Байден не сказал, что он считает Владимира Путина убийцей. Его роль свелась к гораздо более скромной реплике: "Мммм, да". Исполнителем же главной роли в этой мизансцене стал журналист, задавший в ходе разговора вопрос: "Вы считаете, что он убийца?"Российские СМИ в большинстве своем даже не упомянули имени того, кто общался с американским президентом — и напрасно, поскольку это весьма примечательная и даже, можно сказать, знаковая личность.Джордж Стефанопулос — одна из ярчайших и популярнейших звезд американской, да и мировой политической журналистики. Чтобы понять уровень его известности, достаточно упомянуть, что именно он должен был модерировать сессию с участием российского, индийского и японского лидеров на Восточном экономическом форуме в 2019 году. Правда, в последний момент Стефанопулос не смог прилететь во Владивосток.А еще журналист известен своим специфическим политическим бэкграундом и близостью к одному из самых влиятельных политических кланов Америки — Клинтонам.Стефанопулос был директором по коммуникациям в ходе президентской кампании Билла Клинтона в 1992 году, а затем занимал значимые посты в его первой администрации. И хотя во второй половине 1990-х он ушел в журналистику, его связи с влиятельнейшей политической семьей не прервались.В середине 2010-х разразился скандал, когда выяснилось, что журналист на протяжении нескольких лет делал крупные благотворительные пожертвования (в общей сложности 75 тысяч долларов) в Фонд Клинтонов, не сообщив об этом ABC News как своему работодателю. Стоит отметить, что близость к Клинтонам вовсе не означает лояльности демократам в целом или их лидеру в частности. Демократическую партию США раздирают внутренние конфликты между разнообразными кланами и группировками, между традиционным "вашингтонским болотом" и резко усилившимися политиками самого радикально-левацкого толка.Можно только предполагать, чем руководствовался в своих действиях Стефанопулос в ходе разговора с Байденом. Возможно, это была обычная медийная игра на обострение в стремлении получить жареный материал и яркие высказывания, которые потом будут растащены на цитаты. Возможно, имела место продуманная провокация.Голливуд неоднократно обращался к теме ничтожности президентской личности на фоне всесильности американского глубинного государства. Но реальность в очередной раз превзошла любые творческие фантазии, и впервые в Белом доме оказался человек, от которого простейшими манипуляциями можно добиваться любых желаемых реакций, например, таких как "мммм, да".
/20210310/prinadlezhit-li-baydenu-vlast-smi-udivilo-kak-pomoschniki-zatykayut-emu-rot-na-publike-17486392.html
/20210317/bayden-zayavil-chto-khorosho-znaet-putina-17811986.html
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Ирина Алкснис
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джо байден, журналисты, пресса, сми, пресс-конференция, президент, дональд трамп, барак обама, сша

Кто виляет Байденом

10:28 19.03.2021
700
© AFP 2018 / DREW ANGERERПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© AFP 2018 / DREW ANGERER
Ирина Алкснис - Sputnik Узбекистан
Ирина Алкснис
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В то же самое время, когда в России знакомились с удивительными высказываниями президента США в адрес Владимира Путина, в самих Соединенных Штатах журналистов едва ли не больше захватила другая новость: Белый дом наконец определился с датой первой пресс-конференции Джо Байдена — она назначена на 25 марта.
Это действительно большое дело. Вернее, в таковое его превратила нынешняя вашингтонская администрация.
В США есть давняя традиция: свежеизбранный президент вскоре — обычно в течение месяца — после вступления в должность проводит свою первую пресс-конференцию.
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Например, Барак Обама общался с журналистами на 20-й день, а Дональд Трамп — на 27-й. Антирекордсменом до сих пор являлся Джордж Буш, выдержавший 33-дневную паузу.
У Джо Байдена — если график не сдвинется — этот показатель составит 64 дня.
Причем последние недели данная тема регулярно выступала раздражителем для американских СМИ.
Даже благосклонно настроенные к национальному лидеру медиа отмечали, что его общение с журналистами сводится к "односложным отшучиваниям на жестко контролируемых и часто постановочных мероприятиях, организованных Белым домом".
Буквально на прошлой неделе произошел очередной инцидент, когда помощники американского президента просто не дали ему открыть рот, чтобы ответить на вопросы журналистов, освещавших посещение Байденом хозяйственного магазина в Вашингтоне.
Разумеется, подобное положение дел только подкидывает дров в костер спекуляций о степени дееспособности хозяина Овального кабинета и состоянии его когнитивных функций.
Столь тщательное пресечение ситуаций, в которых от Байдена требуются развернутые ответы на несогласованные и зачастую острые вопросы журналистов, заставляет подозревать, что он просто не способен справиться со свободным общением, предполагающим высокую долю импровизации.
Резонансное интервью американского президента телеканалу ABC News подкрепляет эти подозрения.
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Ведь Джо Байден не сказал, что он считает Владимира Путина убийцей. Его роль свелась к гораздо более скромной реплике: "Мммм, да". Исполнителем же главной роли в этой мизансцене стал журналист, задавший в ходе разговора вопрос: "Вы считаете, что он убийца?"
Российские СМИ в большинстве своем даже не упомянули имени того, кто общался с американским президентом — и напрасно, поскольку это весьма примечательная и даже, можно сказать, знаковая личность.
Джордж Стефанопулос — одна из ярчайших и популярнейших звезд американской, да и мировой политической журналистики. Чтобы понять уровень его известности, достаточно упомянуть, что именно он должен был модерировать сессию с участием российского, индийского и японского лидеров на Восточном экономическом форуме в 2019 году. Правда, в последний момент Стефанопулос не смог прилететь во Владивосток.
А еще журналист известен своим специфическим политическим бэкграундом и близостью к одному из самых влиятельных политических кланов Америки — Клинтонам.
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Стефанопулос был директором по коммуникациям в ходе президентской кампании Билла Клинтона в 1992 году, а затем занимал значимые посты в его первой администрации. И хотя во второй половине 1990-х он ушел в журналистику, его связи с влиятельнейшей политической семьей не прервались.
В середине 2010-х разразился скандал, когда выяснилось, что журналист на протяжении нескольких лет делал крупные благотворительные пожертвования (в общей сложности 75 тысяч долларов) в Фонд Клинтонов, не сообщив об этом ABC News как своему работодателю.
Шумиху замяли, телеканал назвал произошедшее "честной ошибкой", но репутацию Стефанопулоса это, конечно, подмочило. Республиканская партия выразила ему недоверие и потребовала запретить модерировать президентские дебаты, чем он занимался в прошлом — из-за явной предвзятости и конфликта интересов.
Стоит отметить, что близость к Клинтонам вовсе не означает лояльности демократам в целом или их лидеру в частности. Демократическую партию США раздирают внутренние конфликты между разнообразными кланами и группировками, между традиционным "вашингтонским болотом" и резко усилившимися политиками самого радикально-левацкого толка.
Можно только предполагать, чем руководствовался в своих действиях Стефанопулос в ходе разговора с Байденом. Возможно, это была обычная медийная игра на обострение в стремлении получить жареный материал и яркие высказывания, которые потом будут растащены на цитаты. Возможно, имела место продуманная провокация.
Как бы то ни было, интервью показало президента США марионеткой, которой управлял по своему вкусу журналист. Состоявшийся разговор укрепил сомнения в способности Джо Байдена к здравым суждениям и самостоятельным адекватным действиям.
Голливуд неоднократно обращался к теме ничтожности президентской личности на фоне всесильности американского глубинного государства. Но реальность в очередной раз превзошла любые творческие фантазии, и впервые в Белом доме оказался человек, от которого простейшими манипуляциями можно добиваться любых желаемых реакций, например, таких как "мммм, да".
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