https://uz.sputniknews.ru/20210318/zavershilsya-sudebnyy-protsess-nad-uchastnikami-besporyadkov-v-sokhskom-rayone-17836966.html

Завершился судебный процесс над участниками беспорядков в Сохском районе

Завершился судебный процесс над участниками беспорядков в Сохском районе

Два человека отправятся за решетку на пять лет, остальных приговорили к разным срокам ограничения свободы. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T18:04+0500

2021-03-18T18:04+0500

2021-03-18T18:12+0500

эксклав сох

верховный суд узбекистана

приговор

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Ферганский областной суд огласил приговор участникам беспорядков в Сохском районе весной прошлого года, сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана. На скамье подсудимых было 22 человека, они все признаны виновными в организации и участии в массовых беспорядках.Двое из них приговорены к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные — к разным срокам ограничения свободы: 18 человек — от 4 до 5 лет, двое несовершеннолетних — к 2 годам.Суд также постановил взыскать с осужденных материальный ущерб в пользу УВД Ферганской области в размере 9,996 млн сумов.Напомним, на границе Кыргызстана с узбекистанским эксклавом Сох 31 мая 2020 года произошел конфликт местных жителей. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Минздраве КР, пострадали 25 человек.В ноябре Ферганский областной суд приступил к рассмотрению дела в отношении 22 человек, обвиняемых в сопротивлении представителям власти и участии в массовых беспорядках на территории эксклава.

/20210315/vlasti-kyrgyzstana-razyasnili-poryadok-proezda-v-anklav-sokh-17756467.html

эксклав сох

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эксклав сох, верховный суд узбекистана, приговор