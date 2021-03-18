Завершился судебный процесс над участниками беспорядков в Сохском районе

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Ферганский областной суд огласил приговор участникам беспорядков в Сохском районе весной прошлого года, сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана. На скамье подсудимых было 22 человека, они все признаны виновными в организации и участии в массовых беспорядках.Двое из них приговорены к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные — к разным срокам ограничения свободы: 18 человек — от 4 до 5 лет, двое несовершеннолетних — к 2 годам.Суд также постановил взыскать с осужденных материальный ущерб в пользу УВД Ферганской области в размере 9,996 млн сумов.Напомним, на границе Кыргызстана с узбекистанским эксклавом Сох 31 мая 2020 года произошел конфликт местных жителей. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Минздраве КР, пострадали 25 человек.В ноябре Ферганский областной суд приступил к рассмотрению дела в отношении 22 человек, обвиняемых в сопротивлении представителям власти и участии в массовых беспорядках на территории эксклава.
Суд также постановил взыскать с осужденных материальный ущерб в пользу УВД Ферганской области в размере 9,996 млн сумов.
Напомним, на границе Кыргызстана с узбекистанским эксклавом Сох 31 мая 2020 года произошел конфликт местных жителей. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Минздраве КР, пострадали 25 человек.
В ноябре Ферганский областной суд приступил к рассмотрению дела в отношении 22 человек, обвиняемых в сопротивлении представителям власти и участии в массовых беспорядках на территории эксклава.