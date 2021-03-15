Власти Кыргызстана разъяснили порядок проезда в анклав Сох

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В администрации Баткенской области Кыргызстана заявили, что на сегодняшний день не ведется речь о предоставлении транспортного коридора к анклаву Сох. Об этом проинформировал Sputnik Кыргызстан.Во время госвизита президента Садыра Жапарова в Узбекистан стороны обсудили вопрос открытия пункта пропуска "Кайтпас" в Кадамджайском районе, который до этого был закрыт из-за пандемии коронавируса.В прошлом году в анклав можно было попасть только через автомобильный пункт пропуска "Кадамджай". Для того чтобы снизить нагрузку на КПП, решено открыть пункт "Кайтпас". Вместе с тем планируется также запустить авиарейсы в анклав Сох.Во время переговоров лидеров двух стран было решено, что в ближайшее время возобновится деятельность семи КПП на госгранице, узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации.Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, его жители анклава смогут свободно передвигаться через госграницу. В свою очередь узбекская сторона выразила готовность более не претендовать на спорную местность Ункур-Тоо, которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья.
В прошлом году в Сох можно было попасть только через автомобильный пункт пропуска "Кадамджай". Для того чтобы снизить нагрузку на КПП, решено открыть пункт "Кайтпас".
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В администрации Баткенской области Кыргызстана заявили, что на сегодняшний день не ведется речь о предоставлении транспортного коридора к анклаву Сох. Об этом проинформировал Sputnik Кыргызстан.
Во время госвизита президента Садыра Жапарова в Узбекистан стороны обсудили вопрос открытия пункта пропуска "Кайтпас" в Кадамджайском районе, который до этого был закрыт из-за пандемии коронавируса.
"Граждане соседней страны, как и прежде, будут проходить через этот пункт после проверки документов и регистрации, проезжать через территорию Кыргызстана до пункта "Отукчу" и после повторной проверки — в район Сох", — заявили в пресс-службе администрации области.
В прошлом году в анклав можно было попасть только через автомобильный пункт пропуска "Кадамджай". Для того чтобы снизить нагрузку на КПП, решено открыть пункт "Кайтпас". Вместе с тем планируется также запустить авиарейсы в анклав Сох.
Во время переговоров лидеров двух стран было решено, что в ближайшее время возобновится деятельность семи КПП на госгранице, узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации.
Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, его жители анклава смогут свободно передвигаться через госграницу.
В свою очередь узбекская сторона выразила готовность более не претендовать на спорную местность Ункур-Тоо, которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья.