https://uz.sputniknews.ru/20210315/vlasti-kyrgyzstana-razyasnili-poryadok-proezda-v-anklav-sokh-17756467.html

Власти Кыргызстана разъяснили порядок проезда в анклав Сох

Власти Кыргызстана разъяснили порядок проезда в анклав Сох

В прошлом году в Сох можно было попасть только через автомобильный пункт пропуска "Кадамджай". Для того чтобы снизить нагрузку на КПП, решено открыть пункт... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T14:00+0500

2021-03-15T14:00+0500

2021-03-15T14:05+0500

политика

госграница

делимитация

кыргызстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В администрации Баткенской области Кыргызстана заявили, что на сегодняшний день не ведется речь о предоставлении транспортного коридора к анклаву Сох. Об этом проинформировал Sputnik Кыргызстан.Во время госвизита президента Садыра Жапарова в Узбекистан стороны обсудили вопрос открытия пункта пропуска "Кайтпас" в Кадамджайском районе, который до этого был закрыт из-за пандемии коронавируса.В прошлом году в анклав можно было попасть только через автомобильный пункт пропуска "Кадамджай". Для того чтобы снизить нагрузку на КПП, решено открыть пункт "Кайтпас". Вместе с тем планируется также запустить авиарейсы в анклав Сох.Во время переговоров лидеров двух стран было решено, что в ближайшее время возобновится деятельность семи КПП на госгранице, узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации.Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, его жители анклава смогут свободно передвигаться через госграницу. В свою очередь узбекская сторона выразила готовность более не претендовать на спорную местность Ункур-Тоо, которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья.

/20210311/uzbekistan-i-kyrgyzstan-aktiviziruyut-protsess-delimitatsii-granitsy-17687344.html

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госграница, делимитация, кыргызстан, узбекистан