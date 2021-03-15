Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210315/vlasti-kyrgyzstana-razyasnili-poryadok-proezda-v-anklav-sokh-17756467.html
Власти Кыргызстана разъяснили порядок проезда в анклав Сох
Власти Кыргызстана разъяснили порядок проезда в анклав Сох
В прошлом году в Сох можно было попасть только через автомобильный пункт пропуска "Кадамджай". Для того чтобы снизить нагрузку на КПП, решено открыть пункт... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T14:00+0500
2021-03-15T14:05+0500
политика
госграница
делимитация
кыргызстан
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1029/48/10294859_0:141:3143:1908_1920x0_80_0_0_6282bd4ab05d53f8426508f9726ffc7c.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В администрации Баткенской области Кыргызстана заявили, что на сегодняшний день не ведется речь о предоставлении транспортного коридора к анклаву Сох. Об этом проинформировал Sputnik Кыргызстан.Во время госвизита президента Садыра Жапарова в Узбекистан стороны обсудили вопрос открытия пункта пропуска "Кайтпас" в Кадамджайском районе, который до этого был закрыт из-за пандемии коронавируса.В прошлом году в анклав можно было попасть только через автомобильный пункт пропуска "Кадамджай". Для того чтобы снизить нагрузку на КПП, решено открыть пункт "Кайтпас". Вместе с тем планируется также запустить авиарейсы в анклав Сох.Во время переговоров лидеров двух стран было решено, что в ближайшее время возобновится деятельность семи КПП на госгранице, узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации.Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, его жители анклава смогут свободно передвигаться через госграницу. В свою очередь узбекская сторона выразила готовность более не претендовать на спорную местность Ункур-Тоо, которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья.
/20210311/uzbekistan-i-kyrgyzstan-aktiviziruyut-protsess-delimitatsii-granitsy-17687344.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1029/48/10294859_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_3370384c52c8e8c5a58e0a2f24200bee.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
госграница, делимитация, кыргызстан, узбекистан

Власти Кыргызстана разъяснили порядок проезда в анклав Сох

14:00 15.03.2021 (обновлено: 14:05 15.03.2021)
628
© Sputnik / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПограничный пункт пропуска
Пограничный пункт пропуска - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
/
Перейти в фотобанк
В прошлом году в Сох можно было попасть только через автомобильный пункт пропуска "Кадамджай". Для того чтобы снизить нагрузку на КПП, решено открыть пункт "Кайтпас".
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В администрации Баткенской области Кыргызстана заявили, что на сегодняшний день не ведется речь о предоставлении транспортного коридора к анклаву Сох. Об этом проинформировал Sputnik Кыргызстан.
Во время госвизита президента Садыра Жапарова в Узбекистан стороны обсудили вопрос открытия пункта пропуска "Кайтпас" в Кадамджайском районе, который до этого был закрыт из-за пандемии коронавируса.

"Граждане соседней страны, как и прежде, будут проходить через этот пункт после проверки документов и регистрации, проезжать через территорию Кыргызстана до пункта "Отукчу" и после повторной проверки — в район Сох", — заявили в пресс-службе администрации области.

В прошлом году в анклав можно было попасть только через автомобильный пункт пропуска "Кадамджай". Для того чтобы снизить нагрузку на КПП, решено открыть пункт "Кайтпас". Вместе с тем планируется также запустить авиарейсы в анклав Сох.
- Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
Политика
Узбекистан и Кыргызстан активизируют процесс делимитации границы
11 Марта, 19:32
0
Во время переговоров лидеров двух стран было решено, что в ближайшее время возобновится деятельность семи КПП на госгранице, узбекская сторона пообещала решить вопрос с грузопотоком и при необходимости предоставить соответствующую технику для сканирования документации.
Кыргызская сторона готова открыть транспортное и авиасообщение в узбекский анклав Сох, его жители анклава смогут свободно передвигаться через госграницу.
В свою очередь узбекская сторона выразила готовность более не претендовать на спорную местность Ункур-Тоо, которая до этого времени была предметом спора и политической напряженности между жителями приграничья.
100002
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:06Моргенштерн устроился на работу в российский банк
17:03Узбекские и индийские военные проводят совместные учения в джунглях
16:52Узбекистан пока не считает "проблемной" вакцину AstraZeneca — в ЕС не согласны
16:46В Узбекистане открылось представительство иностранного банка
16:43В Ташкенте парень избил давнего знакомого, у потерпевшего — открытая ЧМТ
16:11Лучшие студенты вузов при Минэнерго получат стипендию в размере порядка $370
15:53Первую партию вакцины AstraZeneca ждут в Узбекистане 17 марта
15:46В Москве устали носить маски - инфекционист
15:29ЕС критикует Sputnik V, но при этом втихую оформляет его поставки — Reuters
15:10В МНО назвали сроки проведения весенних каникул в школах Узбекистана
15:07"Побывать в космосе": в Ташкенте пройдет музыкальный фестиваль
15:06В Ташкентской области на месяц усилили контроль на дорогах
15:06Фильм "Бесцветные сны" покажут в Сеуле
14:42Настоящая весна наступает в Узбекистане
14:39Фонд Zamin усовершенствует систему водоснабжения в 30 школах Узбекистана
14:37В Мининфокоме Узбекистана озвучили процент охвата населения мобильной связью
14:21Назначены сразу два новых гендиректора Beeline — в Грузии и Узбекистане
14:14В общественном транспорте Ташкента вновь усилят карантинные требования
14:00Власти Кыргызстана разъяснили порядок проезда в анклав Сох
13:58Король и летающая тарелка: лучшие снимки дикой природы