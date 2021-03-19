https://uz.sputniknews.ru/20210319/bayden-vnov-nazval-kamalu-kharris-prezidentom--tak-kto-iz-nikh-rulit-ssha-17851772.html
Байден вновь назвал Камалу Харрис президентом — так кто из них "рулит" США?
Байден вновь назвал Камалу Харрис президентом — так кто из них "рулит" США?
Это не первая оговорка за пока еще непродолжительную карьеру главы государства. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T15:17+0500
2021-03-19T15:17+0500
2021-03-19T15:18+0500
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в мире
джо байден
президент
сша
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января. С этого момента он считается новым президентом США.Однако периодически 78-летний американский лидер дает поводы в этом усомниться.Так, к примеру, во время недавнего публичного выступления Байден оговорился и назвал "президентом" Камалу Харрис, которая на самом деле всего лишь вице-президент. На это обратили внимание Fox News.При этом он даже не заметил оговорки. Впрочем, это не первый раз, когда Камала Харрис становится "президентом".В декабре Байден сделал прививку от COVID-19 и, то ли препарат так подействовал, то ли глава Белого дома действительно растерялся, но прозвучало такое заявление: "Я сделал прививку публично, чтобы пробудить в общественности доверие к вакцине. Избранный президент Харрис сделала ее сегодня по той же причине".Хотя на тот момент она даже не приняла присягу будущего вице-президента, Харрис была лишь утверждена на эту должность.Странности, в прочем, были во время президентской кампании еще в октябре. Тогда Байден озвучивал цели будущей администрации президента США и назвал ее "администрацией Харрис".Все это вызвало настоящие споры на тему того, действительно ли Байдену принадлежит власть или же нет. Масла в огонь подлила в том числе недавняя ситуация в хозяйственном магазине, который Байден посетил.Тогда журналисты телеканала Fox обратили внимание на то, что помощники американского лидера не дают на публике ему и рта раскрыть.Второй вопрос, которым стала все чаще задаваться общественность — почему Байден находится в должности президента уже почти 2 месяца и до сих пор не провел ни единой пресс-конференции?Это, к слову, абсолютный рекорд в истории американской государственности. И вот, как по заказу Белый дом выступил с новостью — пресс-конференция Джо Байдена состоится 25 марта.Однако некоторые эксперты считают, что таким образом Белым дом хочет минимизировать количество слухов, которые ходят о Байдене. Новый виток обсуждений вызвали неоднозначные заявления главы государства о своем российском коллеге Владимире Путине.
/20210319/elegantnyy-otvet-putina-na-obvineniya-baydena-17852449.html
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власть, владимир путин, джо байден, президент, сша
Байден вновь назвал Камалу Харрис президентом — так кто из них "рулит" США?
15:17 19.03.2021 (обновлено: 15:18 19.03.2021)
Это не первая оговорка за пока еще непродолжительную карьеру главы государства.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января. С этого момента он считается новым президентом США.
Однако периодически 78-летний американский лидер дает поводы в этом усомниться.
Так, к примеру, во время недавнего публичного выступления Байден оговорился и назвал "президентом" Камалу Харрис, которая на самом деле всего лишь вице-президент. На это обратили внимание Fox News
.
"Когда президент Харрис и я…", — такую фразу произнес глава Белого дома, говоря об успехах кампании по вакцинации.
При этом он даже не заметил оговорки. Впрочем, это не первый раз, когда Камала Харрис становится "президентом".
В декабре Байден сделал прививку от COVID-19 и, то ли препарат так подействовал, то ли глава Белого дома действительно растерялся, но прозвучало такое заявление: "Я сделал прививку публично, чтобы пробудить в общественности доверие к вакцине. Избранный президент Харрис сделала ее сегодня по той же причине".
Хотя на тот момент она даже не приняла присягу будущего вице-президента, Харрис была лишь утверждена на эту должность.
Странности, в прочем, были во время президентской кампании еще в октябре. Тогда Байден озвучивал цели будущей администрации президента США и назвал ее "администрацией Харрис".
Все это вызвало настоящие споры на тему того, действительно ли Байдену принадлежит власть или же нет.
Масла в огонь подлила в том числе недавняя ситуация в хозяйственном магазине, который Байден посетил
.
Тогда журналисты телеканала Fox
обратили внимание на то, что помощники американского лидера не дают на публике ему и рта раскрыть.
Второй вопрос, которым стала все чаще задаваться общественность — почему Байден находится в должности президента уже почти 2 месяца и до сих пор не провел ни единой пресс-конференции?
Это, к слову, абсолютный рекорд в истории американской государственности. И вот, как по заказу Белый дом выступил с новостью — пресс-конференция Джо Байдена состоится 25 марта.
Однако некоторые эксперты считают, что таким образом Белым дом хочет минимизировать количество слухов, которые ходят о Байдене.
А обсуждают самое разное, в том числе недееспособность 78-летнего президента.
Новый виток обсуждений вызвали неоднозначные заявления главы государства о своем российском коллеге Владимире Путине.