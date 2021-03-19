https://uz.sputniknews.ru/20210319/eksperty-voz-isklyuchili-odnu-iz-versiy-o-proiskhozhdenii-koronavirusa-17851523.html

Эксперты ВОЗ исключили одну из версий о происхождении коронавируса

Эксперты ВОЗ исключили одну из версий о происхождении коронавируса

Специалист из Китая Лян Ваньнянь уточнил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, а раскрытые им сведения получены в ходе... 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T14:07+0500

2021-03-19T14:07+0500

2021-03-19T14:11+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией ВОЗ в Ухане, Лян Ваньнянь заявил, что эксперты, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии его распространения из-за лабораторной утечки. В интервью Global Times он уточнил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, а раскрытые им сведения получены в ходе достижения общего согласия между китайскими и иностранными учеными. Специалист подчеркнул, что задержка с публикацией документа никак не связана с якобы существовавшими разногласиями между экспертами. Ваньнянь объяснил, что ученые планируют подготовить документ на более высоком уровне.Ранее экспертная группа ВОЗ по результатам расследования в Ухане выдвинула четыре основные гипотезы передачи коронавируса человеку: от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории. В феврале работавший в составе миссии ВОЗ доктор Питер Дасзак сообщил, что переносчиками вируса могли быть летучие мыши. К тому же ученые предположили, что инфекция появилась еще до официального заявления в декабре 2019 года.

/20210305/VOZ-prognoziruet-okonchanie-pandemii-lish-v-2022-godu--prichiny-16138275.html

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пандемия, коронавирус, воз