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Эксперты ВОЗ исключили одну из версий о происхождении коронавируса
Эксперты ВОЗ исключили одну из версий о происхождении коронавируса
Специалист из Китая Лян Ваньнянь уточнил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, а раскрытые им сведения получены в ходе... 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T14:07+0500
2021-03-19T14:11+0500
в мире
пандемия
коронавирус
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией ВОЗ в Ухане, Лян Ваньнянь заявил, что эксперты, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии его распространения из-за лабораторной утечки. В интервью Global Times он уточнил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, а раскрытые им сведения получены в ходе достижения общего согласия между китайскими и иностранными учеными. Специалист подчеркнул, что задержка с публикацией документа никак не связана с якобы существовавшими разногласиями между экспертами. Ваньнянь объяснил, что ученые планируют подготовить документ на более высоком уровне.Ранее экспертная группа ВОЗ по результатам расследования в Ухане выдвинула четыре основные гипотезы передачи коронавируса человеку: от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории. В феврале работавший в составе миссии ВОЗ доктор Питер Дасзак сообщил, что переносчиками вируса могли быть летучие мыши. К тому же ученые предположили, что инфекция появилась еще до официального заявления в декабре 2019 года.
/20210305/VOZ-prognoziruet-okonchanie-pandemii-lish-v-2022-godu--prichiny-16138275.html
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пандемия, коронавирус, воз

Эксперты ВОЗ исключили одну из версий о происхождении коронавируса

14:07 19.03.2021 (обновлено: 14:11 19.03.2021)
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© Sputnik / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинская лаборатория, иллюстративное фото
Медицинская лаборатория, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Евгений Епанчинцев
/
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Специалист из Китая Лян Ваньнянь уточнил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, а раскрытые им сведения получены в ходе достижения общего согласия между китайскими и иностранными учеными.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией ВОЗ в Ухане, Лян Ваньнянь заявил, что эксперты, исследовавшие происхождение коронавируса, отказались от версии его распространения из-за лабораторной утечки.
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В интервью Global Times он уточнил, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ не опубликован, а раскрытые им сведения получены в ходе достижения общего согласия между китайскими и иностранными учеными. Специалист подчеркнул, что задержка с публикацией документа никак не связана с якобы существовавшими разногласиями между экспертами. Ваньнянь объяснил, что ученые планируют подготовить документ на более высоком уровне.
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Ранее экспертная группа ВОЗ по результатам расследования в Ухане выдвинула четыре основные гипотезы передачи коронавируса человеку: от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории. В феврале работавший в составе миссии ВОЗ доктор Питер Дасзак сообщил, что переносчиками вируса могли быть летучие мыши. К тому же ученые предположили, что инфекция появилась еще до официального заявления в декабре 2019 года.
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