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ВОЗ прогнозирует окончание пандемии лишь в 2022 году — причины
ВОЗ прогнозирует окончание пандемии лишь в 2022 году — причины
Глава европейского отделения ВОЗ призвал к "европейской солидарности", отметив, что нельзя допустить, чтобы одни регионы были вакцинированы, а другие - нет. 05.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-05T14:51+0500
2021-03-05T16:41+0500
воз
пандемия
коронавирус
в мире
общество
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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В ВОЗ озвучили неоптимистичный прогноз о том, что пандемия коронавируса продлится весь нынешний год и завершится, в лучшем случае, лишь в начале 2022-го, передает РИА Новости.Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что 2021-й все еще будет "годом коронавируса", однако на окончание пандемии можно рассчитывать к началу 2022-го.Он призвал к "европейской солидарности", отметив, что нельзя допустить, чтобы одни регионы были вакцинированы, а другие - нет. Важно и то, как страны будут снимать ограничения. По его мнению, если все будет происходить слишком быстро, мир вновь вернется к началу пандемии.Наступил критический этап пандемии — ВОЗ &gt;&gt;Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Об этом объявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус.Уже в апреле 2020-го представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавируса в мире неизбежно случится. По ее словам, поскольку с данным штаммом вируса человечество ранее еще не сталкивалось, иммунитет есть у очень маленькой прослойки населения мира.А в ноябре прошлого года в ходе 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард сообщил, что к началу весны 2021 года обстановка с пандемией может измениться в лучшую сторону.
/20210215/Rospotrebnadzor-i-VOZ-sozdayut-tsentr-po-gotovnosti-k-pandemiyam-16000002.html
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воз, пандемия, коронавирус

ВОЗ прогнозирует окончание пандемии лишь в 2022 году — причины

14:51 05.03.2021 (обновлено: 16:41 05.03.2021)
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© Sputnik / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЛюди в защитных масках на улице Брюсселя
Люди в защитных масках на улице Брюсселя - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2021
© Sputnik / Тьерри Монасс
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Глава европейского отделения ВОЗ призвал к "европейской солидарности", отметив, что нельзя допустить, чтобы одни регионы были вакцинированы, а другие - нет.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В ВОЗ озвучили неоптимистичный прогноз о том, что пандемия коронавируса продлится весь нынешний год и завершится, в лучшем случае, лишь в начале 2022-го, передает РИА Новости.
Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что 2021-й все еще будет "годом коронавируса", однако на окончание пандемии можно рассчитывать к началу 2022-го.
"Я исхожу из того, что 2020 год был Terra incognita, научная и политическая неизвестность. Год спустя мы знаем гораздо больше. У нас есть инструменты, диагностические программы, у нас есть вакцина. Для меня в моей работе, однако, важно планировать наперед. Поэтому я исхожу из того, что к началу 2022-го пандемия закончится. Что не означает, что вирус исчезнет. Однако, надеюсь, к тому моменту уже не потребуется вмешательств", - заявил глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью изданию Welt.
Он призвал к "европейской солидарности", отметив, что нельзя допустить, чтобы одни регионы были вакцинированы, а другие - нет. Важно и то, как страны будут снимать ограничения. По его мнению, если все будет происходить слишком быстро, мир вновь вернется к началу пандемии.
Наступил критический этап пандемии — ВОЗ >>
Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Об этом объявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус.
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Роспотребнадзор и ВОЗ создают центр по готовности к пандемиям
15 Февраля, 11:03
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Уже в апреле 2020-го представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавируса в мире неизбежно случится. По ее словам, поскольку с данным штаммом вируса человечество ранее еще не сталкивалось, иммунитет есть у очень маленькой прослойки населения мира.
А в ноябре прошлого года в ходе 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард сообщил, что к началу весны 2021 года обстановка с пандемией может измениться в лучшую сторону.
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