https://uz.sputniknews.ru/20210305/VOZ-prognoziruet-okonchanie-pandemii-lish-v-2022-godu--prichiny-16138275.html

ВОЗ прогнозирует окончание пандемии лишь в 2022 году — причины

ВОЗ прогнозирует окончание пандемии лишь в 2022 году — причины

Глава европейского отделения ВОЗ призвал к "европейской солидарности", отметив, что нельзя допустить, чтобы одни регионы были вакцинированы, а другие - нет. 05.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-05T14:51+0500

2021-03-05T14:51+0500

2021-03-05T16:41+0500

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ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В ВОЗ озвучили неоптимистичный прогноз о том, что пандемия коронавируса продлится весь нынешний год и завершится, в лучшем случае, лишь в начале 2022-го, передает РИА Новости.Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что 2021-й все еще будет "годом коронавируса", однако на окончание пандемии можно рассчитывать к началу 2022-го.Он призвал к "европейской солидарности", отметив, что нельзя допустить, чтобы одни регионы были вакцинированы, а другие - нет. Важно и то, как страны будут снимать ограничения. По его мнению, если все будет происходить слишком быстро, мир вновь вернется к началу пандемии.Наступил критический этап пандемии — ВОЗ >>Напомним, 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса COVID-19 пандемией. Об этом объявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебреисус.Уже в апреле 2020-го представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавируса в мире неизбежно случится. По ее словам, поскольку с данным штаммом вируса человечество ранее еще не сталкивалось, иммунитет есть у очень маленькой прослойки населения мира.А в ноябре прошлого года в ходе 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард сообщил, что к началу весны 2021 года обстановка с пандемией может измениться в лучшую сторону.

/20210215/Rospotrebnadzor-i-VOZ-sozdayut-tsentr-po-gotovnosti-k-pandemiyam-16000002.html

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