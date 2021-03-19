Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210319/instagram-vypustit-spetsialnuyu-versiyu-prilozheniya-dlya-detey-17855373.html
Instagram выпустит специальную версию приложения для детей
Instagram выпустит специальную версию приложения для детей
Новая версия соцсети позволит детям до 13 лет впервые безопасно пользоваться сервисом. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T17:08+0500
2021-03-19T17:08+0500
в мире
instagram
подростки
дети
instagram
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/04/15724423_0:59:3435:1991_1920x0_80_0_0_106d9f6ab0ba048351a3d1e88ba61c0d.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Instagram объявил о еще одном крупном обновлении: в скором времени появится отдельная версия соцсети для детей младше 13 лет, пишет Buzzfeed.Напомним, что несколько дней назад стало известно, что Instagram внесет изменения на платформе, призванные защитить несовершеннолетних пользователей от домогательств со стороны взрослых. Например, если человек попытается написать несовершеннолетнему, который не подписан на него, то ему придет уведомление, что личное сообщение не доставлено.
/20210317/instagram-vvodit-ogranicheniya-dlya-zaschity-podrostkov-17805184.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/01/04/15724423_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_bd4797c1ad03e2ae01f5fb640343594f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
instagram, подростки, дети, instagram

Instagram выпустит специальную версию приложения для детей

17:08 19.03.2021
209
© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип Instagram
Логотип Instagram - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Наталья Селиверстова
/
Перейти в фотобанк
Новая версия соцсети позволит детям до 13 лет впервые безопасно пользоваться сервисом.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Instagram объявил о еще одном крупном обновлении: в скором времени появится отдельная версия соцсети для детей младше 13 лет, пишет Buzzfeed.
"Мы создадим новый молодежный продукт, сосредоточившись на двух моментах: ускорение нашей работы по обеспечению конфиденциальности и выпуск версии Instagram, которая позволит детям до 13 лет впервые безопасно пользоваться сервисом", — говорится в сообщении.
Напомним, что несколько дней назад стало известно, что Instagram внесет изменения на платформе, призванные защитить несовершеннолетних пользователей от домогательств со стороны взрослых.
Женщина держит мобильный телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
В мире
Instagram вводит ограничения для защиты подростков
17 Марта, 13:35
185
Например, если человек попытается написать несовершеннолетнему, который не подписан на него, то ему придет уведомление, что личное сообщение не доставлено.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:53Песков: вопрос присутствия зрителей на параде Победы в Москве решат с Роспотребнадзором
20:06В Москве празднование Навруза пройдет в онлайн-формате
19:24Конкурент Clubhouse: в Telegram стали доступны голосовые чаты
19:10В посольстве РФ в Ташкенте возобновлен прием документов по оформлению РВП
19:01Ночной кошмар Пентагона: в США обеспокоены мощью российского "Буревестника"
18:45В Узбекистане отметят Международный день лесов
18:27Узбекистан и Турция будут налаживать военно-финансовое сотрудничество
18:05В Индии запустят производство 200 млн доз российской вакцины "Спутник V"
17:28Мероприятие, посвященное документальному кино, пройдет в Ташкенте
17:13Мирзиёев назвал сферы, за счет которых экономика Ташобласти может пойти вперед
17:08Instagram выпустит специальную версию приложения для детей
17:04Лавров: Запад перешел на "фриковую дипломатию", которую сам создал
16:48Самые счастливые страны мира: где среди них Узбекистан?
16:18Подарок к Наврузу: в Ханабаде открылся новый вокзал
16:18Педагоги из РФ подготовят телеуроки по русскому языку для школ Узбекистана
15:17Байден вновь назвал Камалу Харрис президентом — так кто из них "рулит" США?
15:01Маски вместо платков: что происходит с "деревом мечты" в Каракалпакстане
14:55В Сурхандарье наркокурьеры пытались хитрым способом провезти 12,3 кг жидкого героина
14:47Элегантный ответ Путина на обвинения Байдена
14:42Сколько россиян чувствуют себя по-настоящему счастливыми