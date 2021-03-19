Instagram выпустит специальную версию приложения для детей

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Instagram объявил о еще одном крупном обновлении: в скором времени появится отдельная версия соцсети для детей младше 13 лет, пишет Buzzfeed.Напомним, что несколько дней назад стало известно, что Instagram внесет изменения на платформе, призванные защитить несовершеннолетних пользователей от домогательств со стороны взрослых. Например, если человек попытается написать несовершеннолетнему, который не подписан на него, то ему придет уведомление, что личное сообщение не доставлено.
Новая версия соцсети позволит детям до 13 лет впервые безопасно пользоваться сервисом.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Instagram объявил о еще одном крупном обновлении: в скором времени появится отдельная версия соцсети для детей младше 13 лет, пишет Buzzfeed.
"Мы создадим новый молодежный продукт, сосредоточившись на двух моментах: ускорение нашей работы по обеспечению конфиденциальности и выпуск версии Instagram, которая позволит детям до 13 лет впервые безопасно пользоваться сервисом", — говорится в сообщении.
Напомним, что несколько дней назад стало известно, что Instagram внесет изменения на платформе, призванные защитить несовершеннолетних пользователей от домогательств со стороны взрослых.