https://uz.sputniknews.ru/20210319/instagram-vypustit-spetsialnuyu-versiyu-prilozheniya-dlya-detey-17855373.html

Instagram выпустит специальную версию приложения для детей

Instagram выпустит специальную версию приложения для детей

Новая версия соцсети позволит детям до 13 лет впервые безопасно пользоваться сервисом. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T17:08+0500

2021-03-19T17:08+0500

2021-03-19T17:08+0500

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instagram

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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Instagram объявил о еще одном крупном обновлении: в скором времени появится отдельная версия соцсети для детей младше 13 лет, пишет Buzzfeed.Напомним, что несколько дней назад стало известно, что Instagram внесет изменения на платформе, призванные защитить несовершеннолетних пользователей от домогательств со стороны взрослых. Например, если человек попытается написать несовершеннолетнему, который не подписан на него, то ему придет уведомление, что личное сообщение не доставлено.

/20210317/instagram-vvodit-ogranicheniya-dlya-zaschity-podrostkov-17805184.html

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