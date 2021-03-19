https://uz.sputniknews.ru/20210319/meropriyatie-posvyaschennoe-dokumentalnomu-kino-proydet-v-tashkente-17855762.html

Мероприятие, посвященное документальному кино, пройдет в Ташкенте

Мероприятие, посвященное документальному кино, пройдет в Ташкенте

В первый день показа в рамках проекта состоится круглый стол о проблемах документального кино в Узбекистане. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T17:28+0500

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культура

киноиндустрия

документальный фильм

кино

узбекистан

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкенте состоится мероприятие, посвященное документальному кино в республике, пишет Афиша.уз.В первый день показа в рамках проекта состоится круглый стол о проблемах документального кино в Узбекистане. The Keepers — это серия короткометражных документальных фильмов, повествующая о людях уникальных и редких в наши дни профессий, чьи жизни посвящены сохранению культурного наследия и уходящих традиций.

/20210318/startoval-otbor-stsenariev-dlya-uchastiya-v-festivale-korotkometrazhnykh-filmov-debyut-17841314.html

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киноиндустрия, документальный фильм, кино, узбекистан, ташкент, узбекистан