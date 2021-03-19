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https://uz.sputniknews.ru/20210319/meropriyatie-posvyaschennoe-dokumentalnomu-kino-proydet-v-tashkente-17855762.html
Мероприятие, посвященное документальному кино, пройдет в Ташкенте
Мероприятие, посвященное документальному кино, пройдет в Ташкенте
В первый день показа в рамках проекта состоится круглый стол о проблемах документального кино в Узбекистане. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T17:28+0500
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культура
киноиндустрия
документальный фильм
кино
узбекистан
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкенте состоится мероприятие, посвященное документальному кино в республике, пишет Афиша.уз.В первый день показа в рамках проекта состоится круглый стол о проблемах документального кино в Узбекистане. The Keepers — это серия короткометражных документальных фильмов, повествующая о людях уникальных и редких в наши дни профессий, чьи жизни посвящены сохранению культурного наследия и уходящих традиций.
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киноиндустрия, документальный фильм, кино, узбекистан, ташкент, узбекистан

Мероприятие, посвященное документальному кино, пройдет в Ташкенте

17:28 19.03.2021 (обновлено: 17:32 19.03.2021)
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСъёмки многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза"
Съёмки многосерийного фильма Зулейха открывает глаза - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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В первый день показа в рамках проекта состоится круглый стол о проблемах документального кино в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. В Ташкенте состоится мероприятие, посвященное документальному кино в республике, пишет Афиша.уз.
"Показ фильмов проекта под названием The Keepers пройдет в 139 Documentary Center с 23 по 24 марта", - говорится в сообщении.
В первый день показа в рамках проекта состоится круглый стол о проблемах документального кино в Узбекистане.
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Вчера, 21:20
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The Keepers — это серия короткометражных документальных фильмов, повествующая о людях уникальных и редких в наши дни профессий, чьи жизни посвящены сохранению культурного наследия и уходящих традиций.
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