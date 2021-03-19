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https://uz.sputniknews.ru/20210319/nochnoy-koshmar-pentagona-v-ssha-obespokoeny-moschyu-rossiyskogo-burevestnika-17857176.html
Ночной кошмар Пентагона: в США обеспокоены мощью российского "Буревестника"
Ночной кошмар Пентагона: в США обеспокоены мощью российского "Буревестника"
Сила боевого заряда крылатой ракеты превышает мегатонну в тротиловом эквиваленте, и этого достаточно для гарантированного уничтожения любой стратегической... 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T19:01+0500
2021-03-19T19:02+0500
колумнисты
пентагон
сша
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Россия остается мировым лидером в разработке и производстве высокотехнологичных вооружений, которые надежно обеспечивают национальную безопасность и государственный суверенитет. Особое беспокойство Пентагона вызывает российская крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной силовой установкой "Буревестник", которая представляет собой вызов военно-политической "исключительности" Соединенных Штатов и их союзников в НАТО.На слушаниях в Конгрессе 16 марта глава Северного командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Глен Ван Хёрк заявил, что крылатая ракета с ядерной силовой установкой "Буревестник" позволит России "наносить удары с практически любого вектора благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности", и это гарантирует способность доставки ядерных боезарядов в США. По мнению Хёрка, Россия представляет постоянную непосредственную угрозу Соединенным Штатам, и остается самым серьезным вызовом для американской обороноспособности. К тому же российские лидеры якобы стремятся подорвать американское влияние на планете, "утвердить свое региональное господство и вернуть себе статус мировой державы". Вероятно, мировое влияние и высокий статус позволительны исключительно США, но "выкрутить руки" (по выражению экс-президента Барака Обамы) в данном случае не получится. Россия первой в мире поставила на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", продолжает успешно испытывать трансокеанскую ядерную торпеду "Посейдон", и модернизировать все компоненты ядерной триады. При этом Москва традиционно демонстрирует готовность к честному, равноправному диалогу, основанному на балансе интересов, поиске компромиссов. К сожалению, Вашингтон пока не готов разговаривать на равных. А российский стратегический "Буревестник" становится ночным кошмаром Пентагона.Между тем, радиолокационные станции Минобороны РФ за неделю обнаружили 27 самолетов-разведчиков и 14 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств, которые вели разведку преимущественно вдоль западных границ России. Происходит это в рамках развертывания ежегодных масштабных учений Армии США DEFENDER Europe 21 с участием 28 тысяч военнослужащих из 27 союзных (зависимых?) государств, включая Грузию, Молдову, Украину и страны Балтии. Россия ни разу не проводила подобных маневров вблизи границ Соединенных Штатов.Полет высоких технологийТехнологическая уникальность "Буревестника" делает его очевидным символом превосходства, и в то же время одним из самых засекреченных проектов Минобороны РФ. Открыты немногие характеристики крылатой ракеты с ядерным (прямоточным реактивным) двигателем, аналогов в мире не существует.По габаритам "Буревестник" стоит в одном ряду с ранее созданными российскими крылатыми ракетами. В "стандартном корпусе" (изготовленном по технологии "стелс") размещена ядерная энергетическая установка, которую мечтали создать ученые и конструкторы ведущих стран мира, но практически реализовали идею удалось лишь российским специалистам. Условно неограниченная дальность полета (минимальный порог – 130 тысяч км) позволяет выстраивать принципиально новую стратегию и тактику боевого применения, атаковать противника по самым фантастическим трансконтинентальным траекториям, делать бесполезными существующие и перспективные системы ПВО-ПРО вероятного противника (ни одна страна в мире не способна прикрыть противоракетными комплексами периметр границ или всю свою территорию). Мощность боевого заряда "Буревестника" превышает мегатонну в тротиловом эквиваленте, и этого достаточно для гарантированного уничтожения любой стратегической цели, включая подземные или подводные объекты. В перспективе вероятна интеграция прямоточно-воздушного и турбореактивного двигателей с более мощным ядерным реактором – для создания принципиально нового самолета, способного летать на гиперзвуковых скоростях в стратосфере. И это не фантастика. В программе испытания новой крылатой ракеты глобальной дальности задействованы как минимум два российских полигона – Капустин Яр и Новая Земля. Безответственность – от безнаказанности Ранее американское издание Military Watch сообщило о возобновлении испытаний российской крылатой ракеты с ядерным двигателем 9M730 "Буревестник", получившей от НАТО кодовое название SSC-X-9 Skyfall. По данным этого СМИ, испытательным полигоном для новой ракеты служит заполярный архипелаг Новая Земля. Спутники фиксируют повышенную активность на испытательной площадке, где Россия провела четыре пуска ракет "Буревестник" (с ноября 2017 года по февраль 2018 года).Military Watch отмечает уникальность "Буревестника". Ракета с ядерным реактором после запуска может летать многие годы, и останется неуязвимой даже в случае превентивного удара противника по территории РФ. Способность оставаться в воздухе так долго позволяет поражать объекты противника с любого направления, используя "дыры" в противовоздушной обороне. Запуск такой ракеты вблизи воздушного пространства противника во время эскалации напряженности станет убедительной демонстрацией силы. Применение подобной технологии в других ракетных программах России позволит создать новые типы неуязвимых стратегических и тактических ядерных ракет, постоянно летающих вокруг планеты по немыслимым "орбитам". Вот, почему "Буревестник" – инструмент сдерживания и оружие возмездия – так не нравится генералам Пентагона.Американские эксперты считают, что новейшая крылатая ракета России будет принята на вооружение примерно в 2025 году. По оценкам российских специалистов, стратегический "Буревестник" окажется в боевом строю не ранее 2027 года, и его боевой потенциал не учитывается в продленном до 5 февраля 2026 года российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Как бы то ни было, "Буревестник" окончательно развеет иллюзию безнаказанности "партнеров" в Вашингтоне и Брюсселе, и значительно повысит их ответственность, миролюбие и договороспособность.
/20201201/Russkoe-oruzhie-predvaritelnye-itogi-2020-goda-15513035.html
/20210106/Mir-izmenitsya-chem-armiya-Rossii-budet-voevat-v-blizhayshie-gody-15736529.html
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Александр Хроленко
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пентагон, сша

Ночной кошмар Пентагона: в США обеспокоены мощью российского "Буревестника"

19:01 19.03.2021 (обновлено: 19:02 19.03.2021)
357
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Министерство обороны РФ
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Александр Хроленко, военный обозреватель - Sputnik Узбекистан
Александр Хроленко
Все материалы
Сила боевого заряда крылатой ракеты превышает мегатонну в тротиловом эквиваленте, и этого достаточно для гарантированного уничтожения любой стратегической цели, включая подземные или подводные объекты.
Россия остается мировым лидером в разработке и производстве высокотехнологичных вооружений, которые надежно обеспечивают национальную безопасность и государственный суверенитет. Особое беспокойство Пентагона вызывает российская крылатая ракета неограниченной дальности с ядерной силовой установкой "Буревестник", которая представляет собой вызов военно-политической "исключительности" Соединенных Штатов и их союзников в НАТО.
На слушаниях в Конгрессе 16 марта глава Северного командования Вооруженных сил США генерал-лейтенант Глен Ван Хёрк заявил, что крылатая ракета с ядерной силовой установкой "Буревестник" позволит России "наносить удары с практически любого вектора благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности", и это гарантирует способность доставки ядерных боезарядов в США. По мнению Хёрка, Россия представляет постоянную непосредственную угрозу Соединенным Штатам, и остается самым серьезным вызовом для американской обороноспособности. К тому же российские лидеры якобы стремятся подорвать американское влияние на планете, "утвердить свое региональное господство и вернуть себе статус мировой державы".
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.12.2020
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1 Декабря 2020, 14:50
557
Вероятно, мировое влияние и высокий статус позволительны исключительно США, но "выкрутить руки" (по выражению экс-президента Барака Обамы) в данном случае не получится. Россия первой в мире поставила на боевое дежурство межконтинентальные баллистические ракеты с гиперзвуковыми боевыми блоками "Авангард", продолжает успешно испытывать трансокеанскую ядерную торпеду "Посейдон", и модернизировать все компоненты ядерной триады. При этом Москва традиционно демонстрирует готовность к честному, равноправному диалогу, основанному на балансе интересов, поиске компромиссов. К сожалению, Вашингтон пока не готов разговаривать на равных. А российский стратегический "Буревестник" становится ночным кошмаром Пентагона.
Между тем, радиолокационные станции Минобороны РФ за неделю обнаружили 27 самолетов-разведчиков и 14 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств, которые вели разведку преимущественно вдоль западных границ России. Происходит это в рамках развертывания ежегодных масштабных учений Армии США DEFENDER Europe 21 с участием 28 тысяч военнослужащих из 27 союзных (зависимых?) государств, включая Грузию, Молдову, Украину и страны Балтии. Россия ни разу не проводила подобных маневров вблизи границ Соединенных Штатов.

Полет высоких технологий

Технологическая уникальность "Буревестника" делает его очевидным символом превосходства, и в то же время одним из самых засекреченных проектов Минобороны РФ. Открыты немногие характеристики крылатой ракеты с ядерным (прямоточным реактивным) двигателем, аналогов в мире не существует.
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат к» - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.01.2021
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1516
По габаритам "Буревестник" стоит в одном ряду с ранее созданными российскими крылатыми ракетами. В "стандартном корпусе" (изготовленном по технологии "стелс") размещена ядерная энергетическая установка, которую мечтали создать ученые и конструкторы ведущих стран мира, но практически реализовали идею удалось лишь российским специалистам. Условно неограниченная дальность полета (минимальный порог – 130 тысяч км) позволяет выстраивать принципиально новую стратегию и тактику боевого применения, атаковать противника по самым фантастическим трансконтинентальным траекториям, делать бесполезными существующие и перспективные системы ПВО-ПРО вероятного противника (ни одна страна в мире не способна прикрыть противоракетными комплексами периметр границ или всю свою территорию). Мощность боевого заряда "Буревестника" превышает мегатонну в тротиловом эквиваленте, и этого достаточно для гарантированного уничтожения любой стратегической цели, включая подземные или подводные объекты.

Крылатую ракету с ядерным реактором практически невозможно обнаружить и перехватить. Спутник может засечь старт "Буревестника" (три-четыре секунды работы твердотопливных ускорителей), а затем ракета станет невидимой.

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В перспективе вероятна интеграция прямоточно-воздушного и турбореактивного двигателей с более мощным ядерным реактором – для создания принципиально нового самолета, способного летать на гиперзвуковых скоростях в стратосфере. И это не фантастика. В программе испытания новой крылатой ракеты глобальной дальности задействованы как минимум два российских полигона – Капустин Яр и Новая Земля.

Безответственность – от безнаказанности

Ранее американское издание Military Watch сообщило о возобновлении испытаний российской крылатой ракеты с ядерным двигателем 9M730 "Буревестник", получившей от НАТО кодовое название SSC-X-9 Skyfall. По данным этого СМИ, испытательным полигоном для новой ракеты служит заполярный архипелаг Новая Земля. Спутники фиксируют повышенную активность на испытательной площадке, где Россия провела четыре пуска ракет "Буревестник" (с ноября 2017 года по февраль 2018 года).
Пуск баллистической ракеты - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.01.2021
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Не вставай на пути у РФ: какую революцию совершит ракета "Буревестник"
29 Января, 09:26
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Military Watch отмечает уникальность "Буревестника". Ракета с ядерным реактором после запуска может летать многие годы, и останется неуязвимой даже в случае превентивного удара противника по территории РФ. Способность оставаться в воздухе так долго позволяет поражать объекты противника с любого направления, используя "дыры" в противовоздушной обороне. Запуск такой ракеты вблизи воздушного пространства противника во время эскалации напряженности станет убедительной демонстрацией силы. Применение подобной технологии в других ракетных программах России позволит создать новые типы неуязвимых стратегических и тактических ядерных ракет, постоянно летающих вокруг планеты по немыслимым "орбитам". Вот, почему "Буревестник" – инструмент сдерживания и оружие возмездия – так не нравится генералам Пентагона.

Традиционная крылатая ракета конструктивно представляет собой боеголовку с реактивным двигателем и ограниченным радиусом действия (американский "Томагавк" пролетает до 2500 км). Ракета с ядерным реактором способна преодолеть десятки и сотни тысяч километров, то есть на многие месяцы или годы стать "спутником Земли" в плотных слоях атмосферы.

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Американские эксперты считают, что новейшая крылатая ракета России будет принята на вооружение примерно в 2025 году. По оценкам российских специалистов, стратегический "Буревестник" окажется в боевом строю не ранее 2027 года, и его боевой потенциал не учитывается в продленном до 5 февраля 2026 года российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Как бы то ни было, "Буревестник" окончательно развеет иллюзию безнаказанности "партнеров" в Вашингтоне и Брюсселе, и значительно повысит их ответственность, миролюбие и договороспособность.
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