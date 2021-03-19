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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210319/pedagogi-rf-podgotovyat-teleuroki-po-russkomu-yazyku-dlya-shkol-uzbekistana-17854548.html
Педагоги из РФ подготовят телеуроки по русскому языку для школ Узбекистана
Педагоги из РФ подготовят телеуроки по русскому языку для школ Узбекистана
Видеозанятия будут транслироваться по узбекскому телевидению и на платформе YouTube. Доступ к их просмотру будет открыт в четвертой четверти текущего учебного... 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T16:18+0500
2021-03-19T18:59+0500
общество
учителя
русский язык
образование
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Российские учителя и методисты принимают участие в создании серии телеуроков по русскому языку для школ Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.По данным министерства, телеуроки будут созданы по новой учебной программе русского языка для школ с национальным языком преподавания. Отмечается, что видеозанятия будут транслироваться по узбекскому телевидению и на платформе YouTube. Доступ к их просмотру будет открыт в четвертой четверти текущего учебного года. В этом году Минпросвещения РФ направило в Узбекистан 100 российских специалистов для повышения качества преподавания русского языка и обучения на на нем в республике. Они прошли комплексную подготовку на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.Российские методисты уже провели лингвистический аудит в 14 регионах Узбекистана, протестировали свыше четырех тысяч узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями. С февраля 2021-го они также продолжают оказывать методическую поддержку зарубежным коллегам и организовывать семинары по повышению квалификации местных учителей русского языка. В настоящее время педагоги из РФ занимаются разработкой сценариев и подготовкой учебных материалов для занятий, а также проводят уроки. Известно, что с марта по июнь в них будет апробирована новая образовательная программа по изучению русского языка, а в сентябре её начнут внедрять во всех школах Узбекистана.
/20201011/Klassnaya-rabota-chem-rossiyskie-pedagogi-pomogut-uzbekskim-kollegam-15160522.html
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учителя, русский язык, образование, узбекистан

Педагоги из РФ подготовят телеуроки по русскому языку для школ Узбекистана

16:18 19.03.2021 (обновлено: 18:59 19.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНа уроке русского языка в одной из школ Узбекистана
На уроке русского языка в одной из школ Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Видеозанятия будут транслироваться по узбекскому телевидению и на платформе YouTube. Доступ к их просмотру будет открыт в четвертой четверти текущего учебного года.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Российские учителя и методисты принимают участие в создании серии телеуроков по русскому языку для школ Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
По данным министерства, телеуроки будут созданы по новой учебной программе русского языка для школ с национальным языком преподавания.

Над учебниками для учеников 2–11-х классов по русскому языку как иностранному со страновой спецификой работает коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством специалистов РГПУ им. А.И. Герцена.

Отмечается, что видеозанятия будут транслироваться по узбекскому телевидению и на платформе YouTube. Доступ к их просмотру будет открыт в четвертой четверти текущего учебного года.
В этом году Минпросвещения РФ направило в Узбекистан 100 российских специалистов для повышения качества преподавания русского языка и обучения на на нем в республике. Они прошли комплексную подготовку на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
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Российские методисты уже провели лингвистический аудит в 14 регионах Узбекистана, протестировали свыше четырех тысяч узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями. С февраля 2021-го они также продолжают оказывать методическую поддержку зарубежным коллегам и организовывать семинары по повышению квалификации местных учителей русского языка.
В настоящее время педагоги из РФ занимаются разработкой сценариев и подготовкой учебных материалов для занятий, а также проводят уроки. Известно, что с марта по июнь в них будет апробирована новая образовательная программа по изучению русского языка, а в сентябре её начнут внедрять во всех школах Узбекистана.
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