Педагоги из РФ подготовят телеуроки по русскому языку для школ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Российские учителя и методисты принимают участие в создании серии телеуроков по русскому языку для школ Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.По данным министерства, телеуроки будут созданы по новой учебной программе русского языка для школ с национальным языком преподавания. Отмечается, что видеозанятия будут транслироваться по узбекскому телевидению и на платформе YouTube. Доступ к их просмотру будет открыт в четвертой четверти текущего учебного года. В этом году Минпросвещения РФ направило в Узбекистан 100 российских специалистов для повышения качества преподавания русского языка и обучения на на нем в республике. Они прошли комплексную подготовку на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.Российские методисты уже провели лингвистический аудит в 14 регионах Узбекистана, протестировали свыше четырех тысяч узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями. С февраля 2021-го они также продолжают оказывать методическую поддержку зарубежным коллегам и организовывать семинары по повышению квалификации местных учителей русского языка. В настоящее время педагоги из РФ занимаются разработкой сценариев и подготовкой учебных материалов для занятий, а также проводят уроки. Известно, что с марта по июнь в них будет апробирована новая образовательная программа по изучению русского языка, а в сентябре её начнут внедрять во всех школах Узбекистана.
Видеозанятия будут транслироваться по узбекскому телевидению и на платформе YouTube. Доступ к их просмотру будет открыт в четвертой четверти текущего учебного года.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Российские учителя и методисты принимают участие в создании серии телеуроков по русскому языку для школ Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России.
По данным министерства, телеуроки будут созданы по новой учебной программе русского языка для школ с национальным языком преподавания.
Над учебниками для учеников 2–11-х классов по русскому языку как иностранному со страновой спецификой работает коллектив ведущих российских и узбекских авторов под руководством специалистов РГПУ им. А.И. Герцена.
Отмечается, что видеозанятия будут транслироваться по узбекскому телевидению и на платформе YouTube. Доступ к их просмотру будет открыт в четвертой четверти текущего учебного года.
В этом году Минпросвещения РФ направило в Узбекистан 100 российских специалистов для повышения качества преподавания русского языка и обучения на на нем в республике. Они прошли комплексную подготовку на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
Российские методисты уже провели лингвистический аудит в 14 регионах Узбекистана, протестировали свыше четырех тысяч узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также владение педагогическими компетенциями. С февраля 2021-го они также продолжают оказывать методическую поддержку зарубежным коллегам и организовывать семинары по повышению квалификации местных учителей русского языка.
В настоящее время педагоги из РФ занимаются разработкой сценариев и подготовкой учебных материалов для занятий, а также проводят уроки. Известно, что с марта по июнь в них будет апробирована новая образовательная программа по изучению русского языка, а в сентябре её начнут внедрять во всех школах Узбекистана.