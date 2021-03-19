Сколько за день потеряли самые богатые люди мира

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. За последние сутки состояние десяти самых богатых людей мира упало почти на 23,5 миллиарда долларов, сообщает Forbes.Самые большие потери понес глава Tesla Илон Макс с рухнувшим капиталом в 9,9 миллиарда долларов.Состояние владельца Louis Vuitton Бернара Арно опустилось до 162,6 миллиарда (на 525 миллионов долларов).Также потери понесли создатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов за сутки) и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 миллиарда долларов).На первой строчке остается основатель Amazon Джефф Безос остался на плаву, потеряв всего 5,7 миллиарда долларов.Напомним, в январе Илон Маск стал самым богатым человеком. Тогда он обошел главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние последнего оценивается в 193 миллиарда долларов.
Самые большие потери понес глава Tesla Илон Макс с рухнувшим капиталом в 9,9 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. За последние сутки состояние десяти самых богатых людей мира упало почти на 23,5 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
"Это связано с распродажами на американских фондовых рынках на фоне роста доходности гособлигаций в свете инфляционных опасений и влиянии данных о неожиданном росте числа первичных заявок на пособие по безработице", — говорится в информации.
Самые большие потери понес глава Tesla Илон Макс с рухнувшим капиталом в 9,9 миллиарда долларов.
Состояние владельца Louis Vuitton Бернара Арно опустилось до 162,6 миллиарда (на 525 миллионов долларов).