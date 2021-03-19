Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210319/skolko-za-den-poteryali-samye-bogatye-lyudi-mira-17851385.html
Сколько за день потеряли самые богатые люди мира
Сколько за день потеряли самые богатые люди мира
Самые большие потери понес глава Tesla Илон Макс с рухнувшим капиталом в 9,9 миллиарда долларов. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T14:06+0500
2021-03-19T14:09+0500
в мире
самые богатые
богатые
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/01/15911080_0:189:2016:1323_1920x0_80_0_0_bec8cab570924d34b7a6ae76c8159c6a.jpg
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. За последние сутки состояние десяти самых богатых людей мира упало почти на 23,5 миллиарда долларов, сообщает Forbes.Самые большие потери понес глава Tesla Илон Макс с рухнувшим капиталом в 9,9 миллиарда долларов.Состояние владельца Louis Vuitton Бернара Арно опустилось до 162,6 миллиарда (на 525 миллионов долларов).Также потери понесли создатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов за сутки) и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 миллиарда долларов).На первой строчке остается основатель Amazon Джефф Безос остался на плаву, потеряв всего 5,7 миллиарда долларов.Напомним, в январе Илон Маск стал самым богатым человеком. Тогда он обошел главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние последнего оценивается в 193 миллиарда долларов.
/20210317/tinkov-nazval-samykh-bogatykh-lyudey-rossii-v-buduschem-17810169.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/01/15911080_0:0:2016:1512_1920x0_80_0_0_f850015c098e52ebc881bea2fcde630a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
самые богатые, богатые, деньги

Сколько за день потеряли самые богатые люди мира

14:06 19.03.2021 (обновлено: 14:09 19.03.2021)
129
© AP Photo / Mark LennihanДоллар
Доллар - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© AP Photo / Mark Lennihan
Самые большие потери понес глава Tesla Илон Макс с рухнувшим капиталом в 9,9 миллиарда долларов.
ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. За последние сутки состояние десяти самых богатых людей мира упало почти на 23,5 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

"Это связано с распродажами на американских фондовых рынках на фоне роста доходности гособлигаций в свете инфляционных опасений и влиянии данных о неожиданном росте числа первичных заявок на пособие по безработице", — говорится в информации.

Самые большие потери понес глава Tesla Илон Макс с рухнувшим капиталом в 9,9 миллиарда долларов.
Состояние владельца Louis Vuitton Бернара Арно опустилось до 162,6 миллиарда (на 525 миллионов долларов).
Олег Тиньков - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
Россия
Тиньков назвал самых богатых людей России в будущем
17 Марта, 16:19
528
Также потери понесли создатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов за сутки) и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 миллиарда долларов).
На первой строчке остается основатель Amazon Джефф Безос остался на плаву, потеряв всего 5,7 миллиарда долларов.
Напомним, в январе Илон Маск стал самым богатым человеком. Тогда он обошел главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние последнего оценивается в 193 миллиарда долларов.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:17Байден вновь назвал Камалу Харрис президентом — так кто из них "рулит" США?
15:01Маски вместо платков: что происходит с "деревом мечты" в Каракалпакстане
14:55В Сурхандарье наркокурьеры пытались хитрым способом провезти 12,3 кг жидкого героина
14:47Элегантный ответ Путина на обвинения Байдена
14:42Сколько россиян чувствуют себя по-настоящему счастливыми
14:27Президент порекомендовал утвердить хокима Ташобласти, депутаты его поддержали
14:07Эксперты ВОЗ исключили одну из версий о происхождении коронавируса
14:06Сколько за день потеряли самые богатые люди мира
13:55Около 200 узбекистанцев отправились на работу в Амурскую область
13:30В Ташкентской области столкнулись пять автомобилей
13:06Уход чемпиона: яркие кадры спортивной карьеры Хабиба Нурмагомедова
13:06Вдохновение Нового дня: как отмечают Навруз в Узбекистане
13:05Центральная Азия поможет Байдену "утереть нос" Китаю и стать господином мира — как?
12:57В Индии за сутки заболели коронавирусом почти 40 тысяч человек
12:29В Узбекистане появилась национальная торговая онлайн-платформа
11:59Хабиб Нурмагомедов ушел на пенсию
11:46В Facebook жертвы домашнего насилия смогут уйти в оплачиваемый отпуск
11:34В Мексике нашли древнюю акулу с крыльями — теперь ученые "пересмотрят" эволюцию
11:17Новый район Ташкента частично отключили от газа — причины
10:49ЧП в ташкентском метро: столкнулись два поезда, МЧС выясняет обстоятельства