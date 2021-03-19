https://uz.sputniknews.ru/20210319/skolko-za-den-poteryali-samye-bogatye-lyudi-mira-17851385.html

Сколько за день потеряли самые богатые люди мира

Сколько за день потеряли самые богатые люди мира

Самые большие потери понес глава Tesla Илон Макс с рухнувшим капиталом в 9,9 миллиарда долларов. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T14:06+0500

2021-03-19T14:06+0500

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ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. За последние сутки состояние десяти самых богатых людей мира упало почти на 23,5 миллиарда долларов, сообщает Forbes.Самые большие потери понес глава Tesla Илон Макс с рухнувшим капиталом в 9,9 миллиарда долларов.Состояние владельца Louis Vuitton Бернара Арно опустилось до 162,6 миллиарда (на 525 миллионов долларов).Также потери понесли создатель Microsoft Билл Гейтс (минус 287 миллионов долларов за сутки) и гендиректор Facebook Марк Цукерберг (минус 1,9 миллиарда долларов).На первой строчке остается основатель Amazon Джефф Безос остался на плаву, потеряв всего 5,7 миллиарда долларов.Напомним, в январе Илон Маск стал самым богатым человеком. Тогда он обошел главу Amazon Джеффа Безоса. Состояние последнего оценивается в 193 миллиарда долларов.

/20210317/tinkov-nazval-samykh-bogatykh-lyudey-rossii-v-buduschem-17810169.html

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