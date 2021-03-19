Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-meksike-nashli-drevnyuyu-akulu-s-krylyami--iz-za-nee-peresmotryat-evolyutsiyu-17846021.html
В Мексике нашли древнюю акулу с крыльями — теперь ученые "пересмотрят" эволюцию
В Мексике нашли древнюю акулу с крыльями — теперь ученые "пересмотрят" эволюцию
Ученые предположили, что крылатая акула передвигалась довольно медленно, как бы лавируя и скользя в воде, собирая мелкий планктон. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-19T11:34+0500
2021-03-19T13:23+0500
в мире
рыба
ученые
акула
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/13/17846124_0:27:716:430_1920x0_80_0_0_50782f7a12d81ec92fcd5952fe92e6ae.png
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Ученые обнаружили в Мексике скелет существа, которое может поменять наше представление об эволюции.Речь идет об окаменелостях древнейшей акулы, у которой оказались гигантские плавники-крылья.Исследователи установили, что эти рыбы обитали в меловом периоде задолго до появления мант (иногда еще называют гигантским морским дьяволом) и орляковых скатов. Данная акула относится к пластиножаберным, которые являются дальними родственниками акул и скатов. По сути это существо объединяет в себе сразу обоих.Однако до настоящего времени такую форму тела у древних существ не находили, потому что считалось, что "крылья" начали формироваться у пластиножаберных, когда произошло четкое эволюционное разделение между акулами и скатами.Это открытие позволяет палеонтологам пересмотреть на то, как же именно развивались хрящевые рыбы. Новый вид получил название Aquilolamna milarcae, или орлиная акула. Останки этих существ начали находить лишь недавно. Они настолько не похожи на тех существ, которые до сегодняшнего дня были известны науке, что их даже предлагалось выделить в отдельное семейство в рамках отряда ламнообразные (Lamniformes).Свои выводы они опубликовали в журнале Science.
/20210317/skelet-neizvestnogo-namanganskogo-suschestva-mog-prinadlezhat-dinozavru--foto-17802096.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/13/17846124_54:0:663:457_1920x0_80_0_0_bd743a726d9d9546c5243de003494618.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
рыба, ученые, акула, история

В Мексике нашли древнюю акулу с крыльями — теперь ученые "пересмотрят" эволюцию

11:34 19.03.2021 (обновлено: 13:23 19.03.2021)
441
© Oscar SanisidroХудожественная реконструкция крылатой акулы Aquilolamna milarcae
Художественная реконструкция крылатой акулы Aquilolamna milarcae - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.03.2021
© Oscar Sanisidro
Ученые предположили, что крылатая акула передвигалась довольно медленно, как бы лавируя и скользя в воде, собирая мелкий планктон.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Ученые обнаружили в Мексике скелет существа, которое может поменять наше представление об эволюции.
Речь идет об окаменелостях древнейшей акулы, у которой оказались гигантские плавники-крылья.
Исследователи установили, что эти рыбы обитали в меловом периоде задолго до появления мант (иногда еще называют гигантским морским дьяволом) и орляковых скатов.
В Намангане найдены останки неизвестного существа - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
Ученые: скелет неизвестного наманганского существа принадлежит динозавру — фото
17 Марта, 11:46
1602
Данная акула относится к пластиножаберным, которые являются дальними родственниками акул и скатов. По сути это существо объединяет в себе сразу обоих.
Однако до настоящего времени такую форму тела у древних существ не находили, потому что считалось, что "крылья" начали формироваться у пластиножаберных, когда произошло четкое эволюционное разделение между акулами и скатами.
Это открытие позволяет палеонтологам пересмотреть на то, как же именно развивались хрящевые рыбы.
Новый вид получил название Aquilolamna milarcae, или орлиная акула. Останки этих существ начали находить лишь недавно.
Они настолько не похожи на тех существ, которые до сегодняшнего дня были известны науке, что их даже предлагалось выделить в отдельное семейство в рамках отряда ламнообразные (Lamniformes).

"Это акула длиной 1,65 метра, размах крыльев составляет 1,90 метра. Помимо длинных и тонких нагрудных плавников-"крыльев", у такой акулы был и хвостовой плавник с хорошо развитой верхней лопастью, типичный для большинства пелагических акул, таких как китовые и тигровые акулы. Также акула имеет широкий рот с очень мелкими зубами", — описали находку ученые.

Свои выводы они опубликовали в журнале Science.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:17Байден вновь назвал Камалу Харрис президентом — так кто из них "рулит" США?
15:01Маски вместо платков: что происходит с "деревом мечты" в Каракалпакстане
14:55В Сурхандарье наркокурьеры пытались хитрым способом провезти 12,3 кг жидкого героина
14:47Элегантный ответ Путина на обвинения Байдена
14:42Сколько россиян чувствуют себя по-настоящему счастливыми
14:27Президент порекомендовал утвердить хокима Ташобласти, депутаты его поддержали
14:07Эксперты ВОЗ исключили одну из версий о происхождении коронавируса
14:06Сколько за день потеряли самые богатые люди мира
13:55Около 200 узбекистанцев отправились на работу в Амурскую область
13:30В Ташкентской области столкнулись пять автомобилей
13:06Уход чемпиона: яркие кадры спортивной карьеры Хабиба Нурмагомедова
13:06Вдохновение Нового дня: как отмечают Навруз в Узбекистане
13:05Центральная Азия поможет Байдену "утереть нос" Китаю и стать господином мира — как?
12:57В Индии за сутки заболели коронавирусом почти 40 тысяч человек
12:29В Узбекистане появилась национальная торговая онлайн-платформа
11:59Хабиб Нурмагомедов ушел на пенсию
11:46В Facebook жертвы домашнего насилия смогут уйти в оплачиваемый отпуск
11:34В Мексике нашли древнюю акулу с крыльями — теперь ученые "пересмотрят" эволюцию
11:17Новый район Ташкента частично отключили от газа — причины
10:49ЧП в ташкентском метро: столкнулись два поезда, МЧС выясняет обстоятельства