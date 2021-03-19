https://uz.sputniknews.ru/20210319/v-meksike-nashli-drevnyuyu-akulu-s-krylyami--iz-za-nee-peresmotryat-evolyutsiyu-17846021.html

В Мексике нашли древнюю акулу с крыльями — теперь ученые "пересмотрят" эволюцию

В Мексике нашли древнюю акулу с крыльями — теперь ученые "пересмотрят" эволюцию

Ученые предположили, что крылатая акула передвигалась довольно медленно, как бы лавируя и скользя в воде, собирая мелкий планктон. 19.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-19T11:34+0500

2021-03-19T11:34+0500

2021-03-19T13:23+0500

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рыба

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акула

история

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ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Ученые обнаружили в Мексике скелет существа, которое может поменять наше представление об эволюции.Речь идет об окаменелостях древнейшей акулы, у которой оказались гигантские плавники-крылья.Исследователи установили, что эти рыбы обитали в меловом периоде задолго до появления мант (иногда еще называют гигантским морским дьяволом) и орляковых скатов. Данная акула относится к пластиножаберным, которые являются дальними родственниками акул и скатов. По сути это существо объединяет в себе сразу обоих.Однако до настоящего времени такую форму тела у древних существ не находили, потому что считалось, что "крылья" начали формироваться у пластиножаберных, когда произошло четкое эволюционное разделение между акулами и скатами.Это открытие позволяет палеонтологам пересмотреть на то, как же именно развивались хрящевые рыбы. Новый вид получил название Aquilolamna milarcae, или орлиная акула. Останки этих существ начали находить лишь недавно. Они настолько не похожи на тех существ, которые до сегодняшнего дня были известны науке, что их даже предлагалось выделить в отдельное семейство в рамках отряда ламнообразные (Lamniformes).Свои выводы они опубликовали в журнале Science.

/20210317/skelet-neizvestnogo-namanganskogo-suschestva-mog-prinadlezhat-dinozavru--foto-17802096.html

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рыба, ученые, акула, история