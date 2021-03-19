ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Москве празднование Навруза пройдет в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Совета по делам национальностей.Желающие смогут принять участие в мероприятии дистанционно. Для этого им необходимо будет подключиться к прямой трансляции на сайте мероприятия. Праздничная программа начнется в 12.00 по местному времени с показа фильма "Московский Навруз. История праздника". Далее для гостей трансляции будут доступны три видеоблока: "Национальный дворик" , "Национальные игры" и "Национальная кухня". В первом блоке зрители смогут увидеть уникальные изделия мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства, во втором - узнать о традиционных спортивных играх Навруза, в третьем - посмотреть мастер-класс по приготовлению плова.В два часа дня начнется концертная программа с выступлениями лучших танцевальных и певческих коллективов национальных диаспор России и стран-участниц. В заключительной части мероприятия выступят Аслан Гусейнов, Согдиана, Анита Цой, Эмиль Кадыров, Светлана Першина и "Хор Турецкого".
Прямая трансляция 15-го Московского общегородского праздника Навруз пройдет 21 марта с 12.00 до 18.00 на официальном сайте.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Москве празднование Навруза пройдет в онлайн-формате из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Совета по делам национальностей.
Желающие смогут принять участие в мероприятии дистанционно. Для этого им необходимо будет подключиться к прямой трансляции на сайте мероприятия.
Праздничная программа начнется в 12.00 по местному времени с показа фильма "Московский Навруз. История праздника".
Далее для гостей трансляции будут доступны три видеоблока: "Национальный дворик" , "Национальные игры" и "Национальная кухня". В первом блоке зрители смогут увидеть уникальные изделия мастеров народного творчества и декоративно-прикладного искусства, во втором - узнать о традиционных спортивных играх Навруза, в третьем - посмотреть мастер-класс по приготовлению плова.
В два часа дня начнется концертная программа с выступлениями лучших танцевальных и певческих коллективов национальных диаспор России и стран-участниц.
В заключительной части мероприятия выступят Аслан Гусейнов, Согдиана, Анита Цой, Эмиль Кадыров, Светлана Першина и "Хор Турецкого".