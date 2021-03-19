В Сурхандарье наркокурьеры пытались хитрым способом провезти 12,3 кг жидкого героина

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области на приграничном таможенном посту "Айритом" сотрудники правоохранительных органов выявили необычный способ перевозки наркотиков, сообщается в эфире телеканала "Узбекистан 24".По данным таможенного управления, инцидент произошел первого марта. Четверо мужчин из соседнего государства решили поочередно пересечь границу с разницей в несколько минут. В багажнике машины одного из граждан таможенники обнаружили подозрительные флаконы якобы с шампунем для волос. Во время проведенного контроля в сумке были найдены еще 14 бутылочек со странной жидкостью. В ходе проверки эксперты установили, что в тару из-под шампуня разлит жидкий героин свыше 3 кг.Спустя несколько минут на таможенном посту был задержан еще один человек. Среди его вещей также были обнаружены флаконы с жидким героином в количестве чуть больше 2,5 кг.Позже были задержаны оставшиеся двое нарушителей, один из которых пытался пронести почти 3,5 кг жидкого героина, а другой — свыше 3 кг.Отмечается, что общий вес изъятого у четырех мужчин наркотического вещества, разлитого в 53 флакона, составил 12 кг 355 г.В данный момент возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК РУз. Следствие продолжается.
Четверо мужчин из соседнего государства решили поочередно пересечь границу с разницей в несколько минут. Возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК РУз. Следствие продолжается.
ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В Сурхандарьинской области на приграничном таможенном посту "Айритом" сотрудники правоохранительных органов выявили необычный способ перевозки наркотиков, сообщается в эфире телеканала "Узбекистан 24".
По данным таможенного управления, инцидент произошел первого марта. Четверо мужчин из соседнего государства решили поочередно пересечь границу с разницей в несколько минут.
В багажнике машины одного из граждан таможенники обнаружили подозрительные флаконы якобы с шампунем для волос. Во время проведенного контроля в сумке были найдены еще 14 бутылочек со странной жидкостью. В ходе проверки эксперты установили, что в тару из-под шампуня разлит жидкий героин свыше 3 кг.
Спустя несколько минут на таможенном посту был задержан еще один человек. Среди его вещей также были обнаружены флаконы с жидким героином в количестве чуть больше 2,5 кг.
"Преступники, выстроившись в единую цепочку, прибывали на территорию таможенного поста с интервалом в 5 минут, даже не подозревая, что их предшественники уже задержаны таможенниками", — информируется в сюжете.