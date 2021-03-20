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Инвестор из Южной Кореи рассказал, чем его удивил Узбекистан

Инвестор из Южной Кореи рассказал, чем его удивил Узбекистан

Узбекистан — быстро развивающаяся страна, с большим потенциалом, отметил Джин Джи Ли. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан

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экономика

иностранные инвесторы

южная корея

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. Почему стоит инвестировать в Узбекистан, объяснил в интервью корреспонденту Sputnik руководитель проекта Тахиаташской ТЭС Джин Джи Ли из Южной Кореи.До приезда в Узбекистан Джин Джи Ли работал во многих странах, в том числе в Юго-Восточной Азии и Африке. По словам инвестора, там иногда приходилось сталкиваться с ленивыми работниками. Узбекистанцы же, наоборот, — трудолюбивы, а кроме того — гостеприимны.Узбекистан — быстро развивающаяся страна, с большим потенциалом, и можно вкладываться не только в его энергетику, но и во многие другие сферы, например — в промышленность, считает южнокорейский инвестор.Министерство энергетики Узбекистана 17-18 марта провело для представителей СМИ двухдневный пресс-тур на Тахиаташскую ТЭС в Каракалпакстане. Журналистам показали один из крупных инвестпроектов в области энергетики. В начале марта на электростанции была запущена вторая парогазовая установка мощностью 280 МВт. На сегодня ТЭС полностью обеспечивает электроэнергией Каракалпакстан, Хорезмскую область и Навоийский горно-металлургический комбинат.Современное оборудование и новейшие технологии позволяют значительно экономить природные ресурсы — газ и воду. На станции в 3,2 раза сокращены выбросы вредных газов в атмосферу.

/20210318/ekskursiya-po-takhiatashskoy-tes-chto-novogo-17824556.html

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иностранные инвесторы, южная корея, узбекистан