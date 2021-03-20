Инвестор из Южной Кореи рассказал, чем его удивил Узбекистан

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. Почему стоит инвестировать в Узбекистан, объяснил в интервью корреспонденту Sputnik руководитель проекта Тахиаташской ТЭС Джин Джи Ли из Южной Кореи.До приезда в Узбекистан Джин Джи Ли работал во многих странах, в том числе в Юго-Восточной Азии и Африке. По словам инвестора, там иногда приходилось сталкиваться с ленивыми работниками. Узбекистанцы же, наоборот, — трудолюбивы, а кроме того — гостеприимны.Узбекистан — быстро развивающаяся страна, с большим потенциалом, и можно вкладываться не только в его энергетику, но и во многие другие сферы, например — в промышленность, считает южнокорейский инвестор.Министерство энергетики Узбекистана 17-18 марта провело для представителей СМИ двухдневный пресс-тур на Тахиаташскую ТЭС в Каракалпакстане. Журналистам показали один из крупных инвестпроектов в области энергетики. В начале марта на электростанции была запущена вторая парогазовая установка мощностью 280 МВт. На сегодня ТЭС полностью обеспечивает электроэнергией Каракалпакстан, Хорезмскую область и Навоийский горно-металлургический комбинат.Современное оборудование и новейшие технологии позволяют значительно экономить природные ресурсы — газ и воду. На станции в 3,2 раза сокращены выбросы вредных газов в атмосферу.
Узбекистан — быстро развивающаяся страна, с большим потенциалом, отметил Джин Джи Ли.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. Почему стоит инвестировать в Узбекистан, объяснил в интервью корреспонденту Sputnik руководитель проекта Тахиаташской ТЭС Джин Джи Ли из Южной Кореи.
До приезда в Узбекистан Джин Джи Ли работал во многих странах, в том числе в Юго-Восточной Азии и Африке.
По словам инвестора, там иногда приходилось сталкиваться с ленивыми работниками. Узбекистанцы же, наоборот, — трудолюбивы, а кроме того — гостеприимны.
"Все три года моего пребывания здесь наполнены радостными моментами, я чувствую себя как дома. Благодаря трудолюбию узбекского народа даже этот непростой период, связанный с пандемией коронавируса, мы прошли благополучно и смогли уже в начале марта запустить вторую установку Тахиаташской ТЭС", — рассказал Джин Джи Ли.
Узбекистан — быстро развивающаяся страна, с большим потенциалом, и можно вкладываться не только в его энергетику, но и во многие другие сферы, например — в промышленность, считает южнокорейский инвестор.
Министерство энергетики Узбекистана 17-18 марта провело для представителей СМИ двухдневный пресс-тур на Тахиаташскую ТЭС в Каракалпакстане. Журналистам показали один из крупных инвестпроектов в области энергетики.
В начале марта на электростанции была запущена вторая парогазовая установка мощностью 280 МВт. На сегодня ТЭС полностью обеспечивает электроэнергией Каракалпакстан, Хорезмскую область и Навоийский горно-металлургический комбинат.
Современное оборудование и новейшие технологии позволяют значительно экономить природные ресурсы — газ и воду. На станции в 3,2 раза сокращены выбросы вредных газов в атмосферу.