https://uz.sputniknews.ru/20210320/kak-predotvratit-iskusstvennoe-povyshenie-tsen-na-monopolnuyu-produktsiyu-17864266.html

Как предотвратить искусственное повышение цен на монопольную продукцию

Как предотвратить искусственное повышение цен на монопольную продукцию

Узбекские предприниматели, вынужденные закупать необходимую продукцию за рубежом, получат доступ к ней через товарно-сырьевую биржу. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-20T16:27+0500

2021-03-20T16:27+0500

2021-03-20T16:27+0500

предприниматели

экономика

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по дальнейшему внедрению рыночных механизмов в процессы реализации высоколиквидных и монопольных товаров".Монопольная продукция — на рынокОтказ от распределительной системы и переход к рыночным механизмам воспрепятствуют искусственному завышению цен на востребованные товары. Предприниматели, вынужденные закупать необходимую продукцию за рубежом, получат доступ к ней через товарно-сырьевую биржу.С 15 июня 2021 года некоторые товары, производимые предприятиями-монополистами и с госдолей в 50 процентов и более, будут реализовываться исключительно через биржевые торги:К примеру, по данным Антимонопольного комитета, поливинилхлорид и формалин в Узбекистане выпускает только одно предприятие — АО "Навоиазот". В 2020 году реализовано 35 тысяч тонн ПВХ, из них 18,5 тысячи тонн — через биржу (53 процента), остальное — напрямую. Это привело к росту цен с 10,1 миллиона до 14,8 миллиона сумов.Что изменится на рынке цементаНа сегодня менее половины (16 из 35) предприятий, выпускающих цемент, реализуют его через биржевые торги. В июне 2020-го по сравнению с маем на биржу было поставлено на 53,9 тысячи тонн меньше цемента, в результате цена подскочила на 40 процентов (с 588,4 тысячи до 822 тысячи сумов).Теперь все предприятия обязаны не менее 50 процентов от объема производства цемента реализовывать через биржу. Продукция из нефтиСейчас нефтегазовый конденсат продается только двум крупным перерабатывающим заводам. Еще трем предприятиям, имеющим полный цикл по переработке нефтегазового конденсата, приходится завозить сырье из-за рубежа.С 15 июня нефть и газовый конденсат будет реализовываться добывающими (газоперерабатывающими) организациями — производителям, имеющим соответствующие лицензии и сертификаты соответствия.Кроме того, весь объем производства семян хлопчатника, хлопковое масло и переработанные отходы семян также будут продаваться через биржу. С 1 сентября услуги по перевозке автотранспортом товаров, реализуемых на биржевых торгах, будут оказываться организациями-монополистами и организациями с госучастием исключительно через торговый портал электронной логистики в порядке аукциона.Документом также устанавливается внедрение новой упрощенной системы электронно-биржевой торговли, в частности, системы прозрачных очередей, участие в торгах через веб-интерфейс. При госзакупках ужесточаются требования к качеству продукцию, усовершенствуется система мониторинга недобросовестных поставщиков, в биржевую систему интегрируется база данных сертификатов.

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предприниматели, узбекистан