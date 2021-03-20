Узбекистан ужесточит контроль качества отправляемых в Россию томатов

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Узбекистан намерен усилить контроль качества отправляемых в Россию томатов, сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.Российская стороны в декабре 2020-го запретила ввоз томатов из Навоийской и Кашкадарьинской областей республики из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости (ToBRFV). Позже временные ограничения были частично сняты.На днях Россельхознадзор провел видеоконференцию с Государственной инспекцией по карантину растений при Кабмине РУз, чтобы обсудить, как республика намерена решить проблему с качеством экспортируемых в РФ томатов.По данным пресс-службы российского ведомства, представители узбекистанской госинспекции рассказали, что в республике идет обследование теплиц на наличие ToBRFV, установлены правила проведения ПЦР-анализа всех партий томатов, отправляемых в РФ. В последующем на основании этих актив планируется оформлять карантинные фитосанитарные сертификаты. Также представители Государственной инспекцией по карантину растений заявили, что в ближайшее время в Россельхознадзор будут направлены результаты расследования обстоятельств, приведших к поставкам в РФ зараженной продукции.В российском ведомстве поприветствовали принимаемые Узбекистаном меры. Вместе с тем, там выразили мнение, что они стали бы еще эффективнее при условии скорейшей интеграции информационных систем двух стран в области фитосанитарии.
В Россельхознадзоре рассказали об итогах видеоконференции с Государственной инспекцией по карантину растений при Кабмине РУз.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Узбекистан намерен усилить контроль качества отправляемых в Россию томатов, сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.
Российская стороны в декабре 2020-го запретила ввоз томатов из Навоийской и Кашкадарьинской областей республики из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости (ToBRFV). Позже временные ограничения были частично сняты.
На днях Россельхознадзор провел видеоконференцию с Государственной инспекцией по карантину растений при Кабмине РУз, чтобы обсудить, как республика намерена решить проблему с качеством экспортируемых в РФ томатов.
По данным пресс-службы российского ведомства, представители узбекистанской госинспекции рассказали, что в республике идет обследование теплиц на наличие ToBRFV, установлены правила проведения ПЦР-анализа всех партий томатов, отправляемых в РФ.
Кроме того, узбекская сторона собирается в ближайшее время внедрить следующую норму: госинспекторы будут присутствовать при отгрузке продукциис предприятий и выдавать акт досмотра, подтверждающий ее безопасность.
В последующем на основании этих актив планируется оформлять карантинные фитосанитарные сертификаты.
Также представители Государственной инспекцией по карантину растений заявили, что в ближайшее время в Россельхознадзор будут направлены результаты расследования обстоятельств, приведших к поставкам в РФ зараженной продукции.
В российском ведомстве поприветствовали принимаемые Узбекистаном меры. Вместе с тем, там выразили мнение, что они стали бы еще эффективнее при условии скорейшей интеграции информационных систем двух стран в области фитосанитарии.