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https://uz.sputniknews.ru/20210320/uzbekistan-uzhestochit-kontrol-kachestva-otpravlyaemykh-v-rossiyu-tomatov-17863421.html
Узбекистан ужесточит контроль качества отправляемых в Россию томатов
Узбекистан ужесточит контроль качества отправляемых в Россию томатов
В Россельхознадзоре рассказали об итогах видеоконференции с Государственной инспекцией по карантину растений при Кабмине РУз. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-20T15:15+0500
2021-03-20T19:13+0500
экономика
экспорт
россельхознадзор
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Узбекистан намерен усилить контроль качества отправляемых в Россию томатов, сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.Российская стороны в декабре 2020-го запретила ввоз томатов из Навоийской и Кашкадарьинской областей республики из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости (ToBRFV). Позже временные ограничения были частично сняты.На днях Россельхознадзор провел видеоконференцию с Государственной инспекцией по карантину растений при Кабмине РУз, чтобы обсудить, как республика намерена решить проблему с качеством экспортируемых в РФ томатов.По данным пресс-службы российского ведомства, представители узбекистанской госинспекции рассказали, что в республике идет обследование теплиц на наличие ToBRFV, установлены правила проведения ПЦР-анализа всех партий томатов, отправляемых в РФ. В последующем на основании этих актив планируется оформлять карантинные фитосанитарные сертификаты. Также представители Государственной инспекцией по карантину растений заявили, что в ближайшее время в Россельхознадзор будут направлены результаты расследования обстоятельств, приведших к поставкам в РФ зараженной продукции.В российском ведомстве поприветствовали принимаемые Узбекистаном меры. Вместе с тем, там выразили мнение, что они стали бы еще эффективнее при условии скорейшей интеграции информационных систем двух стран в области фитосанитарии.
/20210305/V-kakie-strany-eksportiroval-tomaty-Uzbekistan-v-yanvare--statistika-16138703.html
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экспорт, россельхознадзор

Узбекистан ужесточит контроль качества отправляемых в Россию томатов

15:15 20.03.2021 (обновлено: 19:13 20.03.2021)
1202
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТоматы
Томаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.03.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
/
Перейти в фотобанк
В Россельхознадзоре рассказали об итогах видеоконференции с Государственной инспекцией по карантину растений при Кабмине РУз.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Узбекистан намерен усилить контроль качества отправляемых в Россию томатов, сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ.
Российская стороны в декабре 2020-го запретила ввоз томатов из Навоийской и Кашкадарьинской областей республики из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости (ToBRFV). Позже временные ограничения были частично сняты.
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На днях Россельхознадзор провел видеоконференцию с Государственной инспекцией по карантину растений при Кабмине РУз, чтобы обсудить, как республика намерена решить проблему с качеством экспортируемых в РФ томатов.
По данным пресс-службы российского ведомства, представители узбекистанской госинспекции рассказали, что в республике идет обследование теплиц на наличие ToBRFV, установлены правила проведения ПЦР-анализа всех партий томатов, отправляемых в РФ.

Кроме того, узбекская сторона собирается в ближайшее время внедрить следующую норму: госинспекторы будут присутствовать при отгрузке продукции с предприятий и выдавать акт досмотра, подтверждающий ее безопасность.

В последующем на основании этих актив планируется оформлять карантинные фитосанитарные сертификаты.
Также представители Государственной инспекцией по карантину растений заявили, что в ближайшее время в Россельхознадзор будут направлены результаты расследования обстоятельств, приведших к поставкам в РФ зараженной продукции.
В российском ведомстве поприветствовали принимаемые Узбекистаном меры. Вместе с тем, там выразили мнение, что они стали бы еще эффективнее при условии скорейшей интеграции информационных систем двух стран в области фитосанитарии.
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