В Госкомтуризма разъяснили новый порядок въезда в Узбекистан

с 15 марта 2021 года с 15 марта 2021 года отменена процедура экспресс-тестирования на антиген COVID-19 в аэропортах, на вокзалах или в пограничных пунктах перехода;

пассажиры, прибывающие в республику воздушным и железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до регистрации; пассажиры, прибывающие в республику воздушным и железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до регистрации;

граждане, въезжающие в страну через автомобильные пограничные КПП, также должны за 72 часа сдать ПЦР-тест на COVID-19 и при пересечении границы предъявить справку с отрицательным результатом; если справки нет, необходимо сдать экспресс-тест на антиген в специальных клиниках или лабораториях, действующих на пограничных пунктах пропуска; граждане, въезжающие в страну через автомобильные пограничные КПП, также должны за 72 часа сдать ПЦР-тест на COVID-19 и при пересечении границы предъявить справку с отрицательным результатом; если справки нет, необходимо сдать экспресс-тест на антиген в специальных клиниках или лабораториях, действующих на пограничных пунктах пропуска;

результаты ПЦР-теста должны быть представлены на английском или русском языках до регистрации на поездку в аэропортах, на вокзалах, в пунктах пропуска; результаты ПЦР-теста должны быть представлены на английском или русском языкахрегистрации на поездку в аэропортах, на вокзалах, в пунктах пропуска;

если экспресс-тест на антиген COVID-19 у граждан Узбекистана и лиц без гражданства, въезжающих через автомобильные пограничные пункты пропуска, дал положительный результат, то они направляются в медучреждения, расположенные на соответствующей территории; если экспресс-тест на антиген COVID-19 у граждан Узбекистана и лиц без гражданства, въезжающих через автомобильные пограничные пункты пропуска, дал положительный результат, то они направляются в медучреждения, расположенные на соответствующей территории;

граждане Узбекистана и Кыргызстана, въезжающие в Сохский район, узбекистанские поселки Шохимардон, Чонкара, Тоштепа и следующие транзитом в РУз, не обязаны сдавать все виды тестов на коронавирус. граждане Узбекистана и Кыргызстана, въезжающие в Сохский район, узбекистанские поселки Шохимардон, Чонкара, Тоштепа и следующие транзитом в РУз,все виды тестов на коронавирус.

с 25 марта 2021 года у иностранцев, въезжающих в республику, принимаются справки о прохождении ПЦР-теста (не экспресс) на COVID-19, выданные исключительно лабораториями, признанными Санитарно-эпидемиологической службой Узбекистана; с 25 марта 2021 года у иностранцев, въезжающих в республику, принимаются справки о прохождении ПЦР-теста (не экспресс) на COVID-19, выданныелабораториями, признанными Санитарно-эпидемиологической службой Узбекистана;

заявления на получение визы можно будет подать через централизованную электронную систему; заявления на получение визы можно будет подать через централизованную электронную систему;