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В Госкомтуризма разъяснили новый порядок въезда в Узбекистан
В Госкомтуризма разъяснили новый порядок въезда в Узбекистан
Какие правила должны соблюдать желающие попасть в республику, читайте ниже. 20.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-20T14:21+0500
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ситуация с коронавирусом в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Государственном комитете Узбекистана по развитию туризма разъяснили новый порядок въезда в республику, установленный спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.
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туризм, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус

В Госкомтуризма разъяснили новый порядок въезда в Узбекистан

14:21 20.03.2021 (обновлено: 14:26 20.03.2021)
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© Sputnik / Максим Блинов
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Какие правила должны соблюдать желающие попасть в республику, читайте ниже.
ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Государственном комитете Узбекистана по развитию туризма разъяснили новый порядок въезда в республику, установленный спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.
с 15 марта 2021 года отменена процедура экспресс-тестирования на антиген COVID-19 в аэропортах, на вокзалах или в пограничных пунктах перехода;
пассажиры, прибывающие в республику воздушным и железнодорожным транспортом, должны предоставить справку об отрицательном результате ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до регистрации;
граждане, въезжающие в страну через автомобильные пограничные КПП, также должны за 72 часа сдать ПЦР-тест на COVID-19 и при пересечении границы предъявить справку с отрицательным результатом; если справки нет, необходимо сдать экспресс-тест на антиген в специальных клиниках или лабораториях, действующих на пограничных пунктах пропуска;
результаты ПЦР-теста должны быть представлены на английском или русском языках до регистрации на поездку в аэропортах, на вокзалах, в пунктах пропуска;
если экспресс-тест на антиген COVID-19 у граждан Узбекистана и лиц без гражданства, въезжающих через автомобильные пограничные пункты пропуска, дал положительный результат, то они направляются в медучреждения, расположенные на соответствующей территории;
граждане Узбекистана и Кыргызстана, въезжающие в Сохский район, узбекистанские поселки Шохимардон, Чонкара, Тоштепа и следующие транзитом в РУз, не обязаны сдавать все виды тестов на коронавирус.
с 25 марта 2021 года у иностранцев, въезжающих в республику, принимаются справки о прохождении ПЦР-теста (не экспресс) на COVID-19, выданные исключительно лабораториями, признанными Санитарно-эпидемиологической службой Узбекистана;
заявления на получение визы можно будет подать через централизованную электронную систему;
в Узбекистане граждане обязаны носить медицинские маски и соблюдать другие меры предосторожности (социальная дистанция, дезинфекция).
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